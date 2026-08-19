హైదరాబాద్లో పుట్టగొడుగుల్లా వెలుస్తున్న అక్రమ బెల్ట్ షాపులు - ఎప్పుడు వెళ్లినా పుష్కలంగా మందు
మద్యం తాగి పోకిరీలు, ఆకతాయిలు రహదారి, కాలనీల్లో హంగామా - కొన్ని బెల్ట్ షాపుల్లో నకిలీ మందు అమ్మకాలు - చాలా చోట్ల చూసిచూడనట్లు వదిలేస్తున్న అధికారులు
Published : August 19, 2026 at 1:08 PM IST
Illegal Belt Shops In Hyderabad : రాత్రి పగలనే తేడా లేకుండా, మహానగరంలో మద్యం ఫుల్గా లభిస్తోంది. అర్ధరాత్రి ఒకటైనా తెల్లవారుజామున ఏడు గంటలైనా వెళ్లి తలుపు తడితే చాలు నచ్చిన బ్రాండు చేతికి అందుతుంది. ఇక తెలిసిన వారికి ఒక్క మిస్ట్కాలు చాలు కోరిన మందు వారి ముందు ఉంటుంది. ఫలితంగా బస్తీలు, కాలనీల్లో ప్రశాంత వాతావరణం కరువవుతోంది. మద్యం తాగుతున్న పోకీరీలు, ఆకతాయిలు రహదారి, కాలనీల్లో హంగామా చేస్తున్నారు. ఇదేంటని అడిగితే దాడికి దిగుతున్నారు.
బోడుప్పల్లో ఇదే తరహాలో : గృహప్రవేశం సందర్భంగా ఇటీవల బోడుప్పల్లో ఓ కుటుంబంపై మూకుమ్మడి దాడి జరిగింది. ఆ దాడికి కారణం వేరైనా నిందితుల్లో ఒకరు బెల్టు షాప్లో మద్యం తాగి గొడవకు ఆజ్యం పోశాడు. ఈ ఘటనే కాదు నగరంలో అర్ధరాత్రుళ్లు జరిగే గొడవలు అలాగే తెల్లవారు జామున జరుగుతున్న డ్రంకెన్డ్రైవ్ రోడ్డు ప్రమాదాలతో రాత్రి వేళల్లో లిక్కర్ అమ్మకాలు భారీగా జరుగుతున్నాయని తెలుస్తోంది. జరుగుతున్న అనర్థాలకు మందు అమ్మకాలు పరోక్షంగా కారణం అవుతున్నాయని వెల్లడవుతోంది.
నకిలీ మద్యానికి అడ్డాలు : పోలీసులు అడపాదడపా కేసులు మినహా సంబంధం లేనట్లుగా ఉండటంతో మద్యం షాపులు అనధికారికంగా పుట్టగొడుగుల్లా పుట్టుకొస్తున్నాయి. కొన్ని బెల్టు దుకాణాల్లో నకిలీ మద్యం అమ్ముతున్నట్టు తెలుస్తోంది. లూజ్సేల్స్ చేస్తున్నట్లు చెబుతున్నా దాని వెనుక కల్తీ మద్యం ఉంటోందని ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. ఇలాంటి మద్యం తాగడం ఆరోగ్యానికి ప్రమాదం. అయితే మద్యం అక్రమ విక్రయాలను నియంత్రించాల్సిన ఆబ్కారీ శాఖ కఠినంగా వ్యవహరించకపోవటంతో ఇలాంటివి జరుగుతున్నాయని ఆరోపణలున్నాయి.
ఉదయం రాత్రి అనే తేడా లేకుండా : రాజధానిలో జిల్లాల పరిధిలో మొత్తం 6 ఆబ్కారీ శాఖలు ఉన్నాయి. అయితే జిల్లాల పరిధిలో 615 మద్యం దుకాణాలు ఉండగా వాటికి రెండు, మూడింతల సంఖ్యలో గొలుసుకట్టు దుకాణాలు వెలుస్తున్నాయి. ఇక కొన్ని బస్తీలు, కాలనీల్లోని ఇళ్లలో అయితే అన్ని సమయాల్లో మద్యం దొరుకుతుంది. ఈ విషయం స్థానికులకు తెలుసు. మద్యం దుకాణాలు బంద్ ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ సంఖ్యలో ఇక్కడి ఇళ్లల్లో కొనుగోలు చేయడం సర్వసాధారణంగా మారింది. అయినా పోలీసులు, ఆబ్కారీ అధికారులు వీటిని నియంత్రించ లేకపోవడం విస్మయం కలిగిస్తోంది.
ఆమ్యామ్యాలకు అలవాటుపడుతున్న అధికారులు : ఈ నేపథ్యంలో పెట్రోలింగ్ చేసే సిబ్బంది సైతం ఆమ్యామ్యాలకు అలవాటుపడి చూసీచూడనట్లు వదిలేస్తున్నారని ఫిర్యాదులున్నాయి. ఉదాహరణకు హయత్నగర్ సమీపంలో బంజారాకాలనీ అర్ధరాత్రి మద్యం విక్రయాలకు పెట్టింది పేరు. ఇక్కడ దుకాణాలు ఉదయం 10 నుంచి రాత్రి 11 గంటల వరకే తెరుస్తాయి. ఇక మిగిలిన సమయాల్లో విక్రయం మా వంతు అన్నట్లుగా దందా సాగుతోంది. బెల్టు షాపులతో తమకు ఎంతో కొంత ఆదాయం వస్తోందని భావించే మద్యం దుకాణాల యజమానులు వీటిని ప్రోత్సహిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో 2025 సంవత్సరంలో మద్యం అక్రమ విక్రయాలు మొత్తం 172 కేసులు నమోదు కాగా 173 అరెస్టులు చేశారు. మొత్తం 1062 లీటర్ల అక్రమ మద్యాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఇక 2026లో మొత్తం 228 కేసులు నమోదు కాగా 240 అరెస్టులు చేశారు. 1756 లీటర్ల మద్యాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
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