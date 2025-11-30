రూపాయి ఫీజుకి రూ.10 వేలు వసూలు - ప్రభుత్వ ఆశయానికి ప్రజాప్రతినిధుల గండి
పేదల ఇంటి నిర్మాణ అనుమతుల్లో అక్రమార్జన - ప్రభుత్వ ఆశయానికి కొందరు ప్రజాప్రతినిధుల గండి - వార్డు సచివాలయాల దశలోనే అవినీతికి ప్లానింగ్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 30, 2025 at 12:24 PM IST
Illegal Acquisition in Construction Permits for Houses: ఇంటి నిర్మాణ అనుమతులకు ఫీజులు పేద ప్రజలకు భారం అవ్వకూడదని ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న కీలక నిర్ణయాలు అమలు కాకుండా కొందరు ఎమ్మెల్యేలు, కార్పొరేటర్లు, కౌన్సిలర్లు వారి అనుచరులు అడ్డుపడుతున్నారు. 50 చదరపు మీటర్ల విస్తీర్ణంలో కట్టే ఇళ్లకు రూపాయికే అనుమతులు ఇవ్వాలన్న ప్రభుత్వ ఆదేశాలకు తిలోదకాల ఇస్తున్నారు. ఒక్కో ఇంటికి రూ.10,000 నుంచి రూ.20,000 వసూలు చేస్తున్నారు.
విజయవాడ, విశాఖపట్నం, గుంటూరు, నెల్లూరు, తిరుపతి, కర్నూలు నగరపాలక సంస్థల్లో ముడుపులు ఇవ్వనిదే పనులకు ముందడుగు పడడం లేదు. పురపాలక సంఘాల్లో పరిస్థితి మరీ దారుణంగా ఉంది. అడిగిన డబ్బు ఇచ్చాకే సిబ్బంది దరఖాస్తులను ప్రాసెస్ చేస్తున్నారు. విశాఖలోని ఆరిలోవ, పెదజాలరిపేట, గోపాలపట్నం, పాత నగరం తదితర ప్రాంతాల్లో 50 చదరపు మీటర్ల విస్తీర్ణంలో పేదలు చేపట్టే ఇంటి నిర్మాణాలకు ఎమ్మెల్యేలు, కార్పొరేటర్లు, వారి అనుచరులు రూ.10 వేల చొప్పున అక్రమంగా వసూలు చేస్తున్నారు. విజయవాడ, గుంటూరు, తిరుపతి, నెల్లూరు నగరాల్లోని పలు డివిజన్లలోనూ ఇదే పరిస్థితి.
18 నెలల్లో పలు సంస్కరణలు: కొత్త నిర్మాణాలకు అనుమతుల్లో అక్రమ వసూళ్లకు అడ్డుకట్ట వేసేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం గత 18 నెలల్లో పలు సంస్కరణలు చేపట్టి అనుమతులు సులభతరం చేసింది. 50 చదరపు మీటర్ల విస్తీర్ణంలో నిర్మించుకునే ఇళ్లకు ఫీజు రూపాయి మాత్రమే వసూలు చేయాలని నిర్ణయించడం వీటిలో కీలకమైనవి.
పేదల ఇళ్ల అనుమతికి రూపాయి ఫీజును మాత్రమే వసూలు చేయాలన్న ప్రభుత్వ నిర్ణయాన్ని క్షేత్రస్థాయిలో అమలు చేయాల్సిన వార్డు సచివాలయాల్లో ప్లానింగ్ సిబ్బంది కొందరు ప్రజాప్రతినిధులకు దళారులుగా వ్యవహరిస్తూ అక్రమ వసూళ్లకు సహకరిస్తున్నారు. ఎమ్మెల్యేలు, కార్పొరేటర్లు, కౌన్సిలర్లను దరఖాస్తుదారులు కలిసినట్లు ధ్రువీకరించుకున్నాకే దస్త్రాలను ప్రాసెస్ చేస్తున్నారు. విశాఖపట్నం శివారులోని ఒక జోన్లో సచివాలయ సిబ్బంది దరఖాస్తుదారులను ఇబ్బంది పెట్టడంపై బాధితులు అధికారులకు ఫిర్యాదు చేశారు.
ఇళ్ల నిర్మాణాలకు ఆన్లైన్లో అనుమతులు తీసుకునే వెసులుబాటు కల్పించినా క్షేత్రస్థాయిలో పనులు ప్రారంభించాలంటే కార్పొరేటర్లు, కౌన్సిలర్ల ఆశీస్సులు తప్పనిసరైంది. గుంటూరులో ఒక ఎమ్మెల్యే దృష్టికి వచ్చిన ఇలాంటి సమస్యలపై ఉన్నతాధికారులకు ఆ ప్రజాప్రతినిధి ఫిర్యాదు చేశారు. విజయవాడ, గుంటూరు, నెల్లూరు, తిరుపతిలో కొందరు కార్పొరేటర్ల అనుచరులు బాహాటంగానే అక్రమ వసూళ్లకు పాల్పడుతున్నారు. డబ్బులు ఇవ్వకపోతే పనులు నిలిచిపోతాయని బెదిరిస్తున్నారు.
ఫిర్యాదు చేస్తున్నా చర్యల్లేవు: అక్రమ వసూళ్ల వ్యవహారం పుర, నగరపాలక సంస్థల కమిషనర్ల దృష్టికి వెళుతున్నా చాలామంది పట్టించుకోవడం లేదు. ప్రజల నుంచి వినతులు తీసుకునే సందర్భాల్లో ఇలాంటి ఫిర్యాదులే కమిషనర్లకు ఎక్కువగా వస్తున్నాయి. కొందరు కార్పొరేటర్లు, కౌన్సిలర్లు, వారి అనుచరులు రూ.10 వేలకు తక్కువ కాకుండా వసూలు చేస్తున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఏపీలో ఇళ్ల దరఖాస్తులకు గడువు పొడిగింపు - నవంబర్ 30 వరకు అవకాశం