YUVA : వరద ప్రభావిత ప్రాంతాలను గుర్తించేలా - స్నాప్ ఫ్లడ్ యాప్ను రూపొందిచిన విద్యార్థులు
ఐఐటీ హైదరాబాద్ పరిశోధకుల వినూత్న ఆవిష్కరణ - స్నాప్ ఫ్లడ్ పేరుతో యాప్ రూపకల్పన - నగరాల్లో వరదలను రియల్టైమ్లో పసిగట్టే యాప్ - వరద ప్రభావిత ప్రాంతాలను గుర్తించేలా స్నాప్ ఫ్లడ్ తయారీ
Published : September 6, 2026 at 8:51 PM IST
Snap Flood App To Check Flood Levels : వర్షాకాలం మొదలైందంటే భారీ వర్షాలతో సిటీ రోడ్లన్నీ నీటితో నిండిపోతుంటాయి. దీంతో సాధారణ రోజుల్లోనే ట్రాఫిక్తో ఇబ్బంది పడే నగరవాసులు వరద నీటితో మరింత ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటారు. ఈ క్రమంలోనే ఏ రోడ్డులో నీరు నిలిచింది? ఏ ప్రాంతానికి వెళ్లాలి? ఎక్కడికి వెళ్లకూడదో తెలియక ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతుంటారు. ఈ సమస్యకు పరిష్కారం చూపారు ఐఐటీ హైదరాబాద్ పరిశోధకులు. నగరాల్లో వరదలను రియల్టైమ్లో పసిగట్టేందుకు స్నాప్ ఫ్లడ్ అనే యాప్ రూపొందించారు. మరి ఈ యాప్ ప్రత్యేకతలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ప్రస్తుతం నగరాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసినప్పుడు నీరు నిలిచిపోవడం, వరదలు ముంచెత్తడం సర్వసాధారణమైపోయింది. ఈ సమస్యను ఎప్పటికప్పుడు గుర్తించి, దాని ప్రభావాన్ని తగ్గించేందుకు ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ హైదరాబాద్ (ఐఐటీహెచ్) సివిల్ ఇంజినీరింగ్ విభాగం పరిశోధకులు నినూత్న ప్రయోగం చేశారు. అర్బన్ ఫ్లడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ను రూపొందించారు.
స్నాప్ఫ్లడ్ యాప్ : సాధారణంగా భారీ వర్షాలు కురిసినప్పుడు చిన్నపాటి వరద, సాధారణ నీటి నిల్వ, తీవ్ర నీటి నిల్వ ఇలా అన్నింటినీ వరదగానే పరిగణిస్తాం. కానీ వాస్తవంగా ఏం జరుగుతోందో ప్రజలు అర్థం చేసుకునేలా ఒక వ్యవస్థను అభివృద్ధి చేయాలని భావించారు ఐఐటీహెచ్ పరిశోధకులు. అందులో భాగంగా స్నాప్ఫ్లడ్ అనే యాప్ రూపొందించారు. ఇది ఐఓఎస్, ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్లలో పనిచేస్తుంది. భారీ వర్షాల సమయంలో ప్రజలు ఏ రోడ్లు, ప్రాంతాలకు వెళ్లకుండా ఉండాలో తెలుసుకునేందుకు ఈ యాప్ సురక్షితమైన మార్గదర్శిగా ఉపయోగపడుతుంది.
వరద పరిస్థితులను ఫొటోలతో సహా అప్డేట్ : హైదరాబాద్ లాంటి పెద్ద నగరాల్లో ప్రతి వీధిలోనూ సెన్సర్లు ఏర్పాటు చేయడం సాధ్యం కాదు. దీంతో ప్రతి ప్రాంతంలోని ప్రజలను భాగస్వాములుగా చేస్తూ తమ ప్రాంతంలోని వరద పరిస్థితులను ఫొటోలతో సహా అప్డేట్ చేసేలా ఈ వ్యవస్థను రూపొందించారు. దీనిద్వారా రియల్ టైమ్లో వరద ప్రభావిత ప్రాంతాలను గుర్తించవచ్చని చెబుతున్నారు. ఈ యాప్లో ప్రజలు తమ ప్రాంతంలోని పరిస్థితిని వరదలు లేవు, నీరు నిలిచింది, స్వల్ప స్థాయి. మధ్యస్థ స్థాయి వరద. తీవ్ర స్థాయి వరద వంటి వివిధ కేటగిరీల కింద నమోదు చేయవచ్చని వివరిస్తున్నారీ విద్యార్థి.
"వరదలకు సంబంధించిన వివరాలు తెలుసుకోవడానికి మేం ఏం చేయగలమని ఆలోచించాం. వరద ఎంత తీవ్రంగా ఉంది.? ఏ ఏ ప్రాంతాల్లో వస్తుందనే సమాచారం సేకరించడమే మనం తీసుకోవాల్సిన మొదటి చర్య. వరద ప్రభావిత ప్రాంత ప్రజలు తమ వద్ద ఉన్న ఫోటోలను పంపడం ద్వారా అక్కడ ఎంత మేరకు వరద ఉందో తెలుసుకునేలా ఒక ఆపరేషనల్ సిస్టమ్ని తయారు చేస్తే ఎలా ఉంటుందని ఆలోచించాం. ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే ఒక ఇంటర్ఫేస్ను రూపొందించాం. దీనిద్వారా 2 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైతే వరద నీరు మోకాళ్ల లోతు వరకు పెరుగుతుందా లేదా నడుము లోతు వరకు వస్తుందా అనేది అర్థం చేసుకోవచ్చు. దీని బట్టి ప్రజలు బయటకు వెళ్లాలా వద్దా అనే నిర్ణయం తీసుకోగలుగుతారు అలాగే ఒక ప్రాంతం నుంచి మరో ప్రాంతానికి వెళ్లేందుకు ఏ మార్గాన్ని ఎంచుకోవాలో కూడా ఆలోచించుకోవచ్చు. తీవ్రమైన వరద వచ్చినప్పుడు, సాధారణంగా ప్రజలు బయటకు వెళ్లడానికి ఇష్టపడరు. వెళ్లాల్సి వచ్చినా.. వేరే మార్గం ఎంచుకుంటారు. ఈ విధానం ప్రజలకు ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. ఈ యాప్ను ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న వారందరికీ ఈ సమాచారం ఎప్పటికప్పుడు అందుతుంది"
అద్భుతంగా పని చేస్తుంది : నీటి లోతు, వర్షపాతం వంటి అంశాలతో పాటు గతంలో ఆ ప్రాంతంలో ఎలాంటి వరద పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయనే చారిత్రక సమాచారాన్ని కూడా ఈ యాప్ అందిస్తుంది. ఈ డేటా ఆధారంగా నగర ప్రణాళికాకర్తలు, అధికారులు భవిష్యత్తులో మెరుగైన మౌలిక వసతులు, పటిష్టమై న డ్రైనేజీ వ్యవస్థలను రూపొందించుకోవడానికి ఇది ఎంతగానో సహాయపడుతుంది. పెద్ద నగరాలతో పాటు, తగిన వనరులు లేని ఇతర ప్రాంతాల్లోనూ ఈ మోడల్ అద్భుతంగా పని చేస్తుందని చెబుతున్నారీ విద్యార్థి.
"2019లో వరదలకు సంబంధించిన డేటాబేస్ తయారీ కోసం పనిచేస్తున్న క్రమంలో ఈ స్నాప్ ఫ్లడ్ ఆలోచన వచ్చింది. మన వద్ద ఇప్పటికే ఆటోమేటిక్ వెదర్ స్టేషన్లు, రకరకాల IoT పరికరాలు ఉన్నప్పటికీ, అవి చాలా ఖరీదైనవని. చాలా చవకైన ఒక కొత్త ఆలోచనతో ఎందుకు రాకూడదని ఆలోచించాం. ప్రపంచంలోనే అత్యధిక జనాభా కలిగిన దేశం భారత్ అని తెలుసు కాబట్టి, ప్రజల నుంచే నేరుగా ఈ సమాచారాన్ని సేకరించాలని భావించాం. అలా స్నాప్ ఫ్లడ్ను తీసుకువచ్చాం. ఇది ఆండ్రాయిడ్, ఆపిల్ రెండింటిలోనూ పనిచేసే ఒక మొబైల్ అప్లికేషన్. ఈ డేటాను స్థానిక ప్రజల నుంచే సేకరించాలని భారతదేశంలో అత్యధికంగా మాట్లాడే 11 భాషలతో పాటు అంతర్జాతీయ భాష అయిన జపనీస్లో కూడా దీన్ని రూపొందించాం. ప్రస్తుతం మరిన్ని భాషలను జోడించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం. రాబోయే నెలల్లో ఫ్రెంచ్, జర్మన్, మాండరిన్ వంటి మరిన్ని అంతర్జాతీయ భాషలను కూడా ఇందులో చేర్చబోతున్నాం"
ప్రజలు ఇచ్చే సమాచారాన్ని శాస్త్రీయంగా విశ్లేషించి సమన్వయం చేయడం ద్వారా వరదలు ఎందుకు సంభవిస్తున్నాయి? ఏ ప్రాంతాలకు ఎలా వ్యాపిస్తున్నాయి? వాటి తీవ్రత ఎంత వంటి అంశాలతో పాటు భారీ వర్షాలు కురిసే సమయంలో ఏ రోడ్లు, ప్రాంతాలకు వెళ్లకుండా ఉండాలో ప్రజలు తెలుసుకునేందుకు కూడా ఈ వ్యవస్థ ఉపయోగపడుతుందని అంటున్నాడీ విద్యార్థి.
"స్నాప్ ఫ్లడ్ యాప్ ద్వారా వరద సమస్య పరిష్కారానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం. హైదరాబాద్లో ఇది చాలా పెద్ద సమస్య. వరదలు వచ్చినప్పుడు ఏ దారిలో వెళ్లాలో ప్రజలకు తెలియదు. రహదారిపై నీరు నిలిచినప్పుడు దాన్ని దాటుకుంటూ వెళ్లడం చాలా కష్టమైన పని, అందుకే ఈ ఆలోచన చేశాం. ఎవరైనా ఒక ప్రదేశానికి సంబంధించిన వరద ఫొటో, వీడియోను అప్లోడ్ చేసినప్పుడు, ఆ ప్రాంతంలోని వరద వివరాలు మాకు అందుతాయి. వెంటనే ఆ డేటా ఆధారంగా మ్యాప్లను చూపిస్తూ సమీపంలోని వినియోగదారులందరికీ హెచ్చరికలు పంపుతాం. మ్యాప్లో.. ట్రాఫిక్ ఎక్కడ ఎక్కువగా ఉందో చూపే ఆప్షన్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. కానీ మా యాప్లో, వరద తీవ్రత ఎక్కడ ఎక్కువగా ఉందో తెలిపే ఫ్లడ్ హాట్స్పాట్లను మ్యాప్లో చూపిస్తాం. ఇది మా అప్లికేషన్లోని గొప్ప ఫీచర్లలో ఒకటి. స్నాప్ఫ్లడ్తో సురక్షితంగా ఉండండి. స్నాప్ చేయండి, అప్లోడ్ చేయండి, భాగస్వాములు అవ్వండి"
ఫ్లడ్ మోడల్ ఎంతో కీలకంగా మారుతుంది : హైదరాబాద్ వంటి నగరాల్లో పరిస్థితులను ఎదుర్కొనేందుకు పోలీసులతో పాటు ఇతర ప్రభుత్వ విభాగాలు కూడా వర్షాల సమయంలో సమాచారాన్ని పంచుకుంటున్నాయి. కానీ నీటి మట్టాలు వేగంగా పెరగడం వల్ల ఒక నిర్దిష్ట ప్రాంతంలో చాలా తక్కువ సమయంలోనే ప్రమాదకర పరిస్థితి ఏర్పడే సందర్భాలు ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలో తమ ఫ్లడ్ మోడల్ ఎంతో కీలకంగా మారుతుందని, అందుకు తగ్గట్టుగానే వివిధ నగరాల్లోనూ పనిచేసే విధంగా ఈ మోడల్ను అభివృద్ధి చేశామని చెబుతున్నారు పీహెచ్డీ స్కాలర్ సాయిప్రియ.
శక్తివంతమైన సాధనంగా మారనుంది : ప్రజల భాగస్వామ్యంతో నడిచే ఈ వినూత్న వ్యవస్థ భవిష్యత్తులో దేశంలోని నగరాలకే కాకుండా ప్రపంచంలోని ఇతర నగరాల్లోనూ వరద ముప్పును ఎదుర్కొనేందుకు ఒక శక్తివంతమైన సాధనంగా మారనుందని చెబుతున్నారీ పరిశోధకులు.
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