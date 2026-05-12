YUVA : ఐఐటీహెచ్ విద్యార్థుల వినూత్న ఆవిష్కరణలు - ఫ్లెక్సిబుల్ సోలార్ ప్యానెల్స్తో ఇంటి గోడ నుంచే విద్యుత్
అంతరిక్షంలోకి దూసుకెళ్లే రాకెట్ ఇంజిన్లు తయారు చేసిన ఐఐటీహెచ్ విద్యార్థులు - చిరువ్యాపారుల కోసం ప్రత్యేక ఎలక్ట్రిక్ వాహనం - గ్రామీణ ప్రాంతాలకు మందులు మోసుకెళ్లేలా డ్రోన్ల తయారీ
Published : May 12, 2026 at 10:55 PM IST
IITH Engineers Innovative Inventions : సాధారణంగా ఐఐటీ అంటే కేవలం చదువు, ర్యాంకులు మాత్రమే అనుకుంటాం. కానీ, ఐఐటీ హైదరాబాద్ పరిశోధకులు మాత్రం అంతకుమించి ఆలోచిస్తున్నారు. మారుమూల ప్రాంతాలకు ప్రాణవాయువులా మందులు చేరవేసే డ్రోన్ల నుంచి అంతరిక్షంలోకి దూసుకెళ్లే రాకెట్ ఇంజిన్ల వరకు సమాజ శ్రేయస్సు, దేశ రక్షణే ధ్యేయంగా అద్భుతాలు సృష్టిస్తున్నారు. సామాన్యుడి కష్టాలను తీరుస్తూ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో భారత ఖ్యాతిని చాటేందుకు విద్యార్థులు చేసిన ఆవిష్కరణలెంటో మీరే చూసేయండి.
దేశంలోనే అగ్రస్థానంలో : ఐఐటీ హైదరాబాద్ ఆవిష్కరణలకు కేరాఫ్ అడ్రస్. ఎప్పుడూ కొత్త కొత్త ప్రయోగాలతో ఈ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ దేశంలోనే అగ్రస్థానంలో నిలుస్తోంది. ప్రజల ప్రాణాలను కాపాడే వైద్య పరికరాలైనా సామాన్యుడి ఆర్థిక భారాన్ని తగ్గించే యంత్రాలైనా ఇక్కడ నిత్యం ప్రాణం పోసుకుంటున్నాయి. దేశ, విదేశీ విద్యార్థులు ఇందులో భాగస్వామ్యమవుతున్నారు.
ఫ్లెక్సిబుల్ సోలార్ ప్యానెల్స్ తయారు : సాధారణంగా సోలార్ ప్యానెల్స్ అంటే కేవలం ఇంటి పైకప్పులకే పరిమితం. కానీ ఐఐటీహెచ్లో తయారవుతున్న కొత్త రకం ఫ్లెక్సిబుల్ సోలార్ ప్యానెల్స్ భవనాల గోడలకు కూడా అమర్చుకోవచ్చు. ఇవి సాధారణ ప్యానెల్స్ కంటే ఎక్కువ కాలం ఉంటాయి. ఒకవేళ పాడైపోయినా వీటిని రీసైకిల్ చేసి తిరిగి వాడుకునేలా ఇంజినీర్లు డిజైన్ చేశారు. దీనివల్ల ఇంటికి అవసరమైన విద్యుత్తును పొందడమే కాకుండా అదనపు విద్యుత్తు అమ్ముకునే వీలుంది.
"మా కాన్పప్ట్ పలుచని సోలార్ సెల్స్ తయారు చేయడం. బయట లభించే సోలార్ సెల్స్ పెద్ద పరిమాణంలో ఉంటాయి. వాటిని బిల్డింగ్ పైన మాత్రమే పెట్టుకోగలం. మేము రూపొందించిన వాటిని వినియోగించి ఇంటిగోడల ప్రాంతాల వద్ద అమర్చి విద్యుత్తును తయారు చేయొచ్చు. ఈ సోలార్ సెల్స్ పలుచగా, ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉంటాయి. పైగా వీటిని రీసైకిలింగ్ చేయొచ్చు" - వాసు, పవాకే సంస్థ రీసెర్చ్ ఇంజినీర్
అంబులెన్స్ తరహాలో డ్రోన్ : ఇదిలా ఉంటే మరో అబ్బురపరిచే అత్యాధునికమైన ఆవిష్కరణతో ముందుకు వచ్చారు కపిల్. తమ బృందం అత్యవసరమైన వారికి వేగంగా మందులు చేరవేర్చడానికి ఎయిర్ అంబులెన్స్ తరహాలో ఒక డ్రోన్ని రూపొందించారు. ఇది మారుమూల గిరిజన ప్రాంతాల్లోని ప్రజలకు సైతం నిర్ణీత సమయంలో మెడిసిన్స్ చేరడానికి ఉపకరిస్తుందని వారు చెబుతున్నారు. పెరుగుతున్న సాంకేతికతకు అనుగుణంగా నిత్యావసర వస్తువులతో పాటు గృహ అలంకరణలను సైతం గంటల్లోనే ఇంటికి చేర్చే లాజిస్టిక్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ను వీరు ఇక్కడ రూపొందిస్తున్నారు.
"ఎయిర్క్రాఫ్ట్లను లాజిస్టిక్స్ కోసం తయారు చేస్తాం. ఇవి 20 కేజీల వరకు బరువును తీసుకెళ్లగలవు. 200 కిలోమీటర్లదూరం వరకు ప్రయాణించగలదు. లారీలతో పోల్చితే డెలివరీ సమయం ఆదా అవుతుంది. ఇది పూర్తి చేయటానికి సుమారు 18 నెలల సమయం పడుతుంది. వీటిని శాటిలైట్లను వినియోగించి ఆపరేట్ చేస్తాం" - కపిల్, లాజిఎక్స్ ఎయిర్ డైరెక్టర్
చిరువ్యాపారులకు ప్రత్యేక వాహనం : వీధి వ్యాపారులు రోడ్డు పక్కన తోపుడు బండ్లు పెట్టుకొని జీవనం సాగించే చిరు వ్యాపారుల కోసం ఎలక్ట్రిక్ వాహనం రూపొందించారు ఐఐటీహెచ్ ఇంజినీర్లు. ఈ వాహనం ఒకసారి చార్జ్ చేస్తే సుమారు 100 కిలోమీటర్లు ప్రయాణిస్తుందని తక్కువ ఆకృతితో ఉండి ఎక్కువ సామాన్లను మోసుకెళ్తుందని వారు చెబుతున్నారు. ప్రస్తుతం దీన్ని ట్రయల్ రన్స్ కూడా ప్రారంభమయ్యాయని కొంతమంది వినియోగిస్తున్నట్లు ఇంజినీర్లు చెప్పుకొచ్చారు.
అంతరిక్ష రంగంలోనూ ఐఐటీహెచ్ ముద్ర : సామాన్యుల అవసరాలే కాదు దేశ రక్షణ, అంతరిక్ష రంగంలోనూ ఐఐటీహెచ్ ముద్ర వేస్తోంది. అందుకు నిదర్శనం ఇక్కడ నిర్మితమవుతున్న రాకెట్ ఇంజిన్. దేశంలో మునుపెన్నడూ ఎరగని విధంగా ఇక్కడ తయారవుతున్న రాకెట్ ఉపగ్రహాన్ని మోసుకెళ్లి నిర్ణీత కక్షలో ఆర్బిటార్ను వదిలి తిరిగి యథాస్థానంలోకి వచ్చి చేరుతుందని తయారీదారుడు వివేక్ యాదవ్ చెబుతున్నారు. నిత్య పరిశోధనలతో ఎప్పుడూ సమాజ శ్రేయస్సును కాంక్షించే పరిశోధకులతో ఐఐటి హైదరాబాద్ ముందు వరసలో నిలుస్తుంది. అంతేకాదు అద్భుతాలను సృష్టిస్తుంది.
