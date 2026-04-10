మంట లేకుండా వంట - కొత్తగా క్రియేట్ చేసిన ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థులు
మంట రాకుండా గ్యాస్ బర్నర్ను తయారు చేసిన తిరుపతి IIT విద్యార్థులు - ఆవిష్కరణకు పేటెంట్ కూడా పొందినట్లు తెలిపిన పవన్ - త్వరలోనే అమలులోకి రానున్నట్లు వెల్లడి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 10, 2026 at 8:55 PM IST
Radiation Gas Burner : నేటి యువ ఇంజినీర్లు కేవలం పుస్తకాలకే పరిమితం కాకుండా, సమాజంలోని సమస్యలకు తమ మేధస్సుతో పరిష్కారాలు చూపిస్తూ ముందుకు సాగుతున్నారు. అలాంటి ప్రతిభను ప్రదర్శిస్తూ, ఐఐటీ తిరుపతి మెకానికల్ ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థులు ఒక వినూత్న ఆవిష్కరణను చేసి గృహిణుల జీవితాన్ని సులభతరం చేస్తున్నారు. వంటింటి పనులు, ముఖ్యంగా వంట సమయంలో చేతులు కాలటం, వేళ్లు, చున్నీలు, చీరకొంగులు మంటలు తగిలి దెబ్బతినటం అన్నీ చాలా సాధారణ సమస్యలు. ఈ సమస్యలను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ విద్యార్థులు స్మార్ట్, సురక్షితమైన గ్యాస్ బర్నర్ రూపొందించారు.
బర్నర్ సమస్యలకు చెక్ : సాధారణంగా ఇంట్లో వాడే గ్యాస్ బర్నర్లు ఇత్తడితో తయారు చేస్తారు. వాటిని సిలిండర్కు ఫిక్స్ చేసి ఆన్ చేస్తే, బర్నర్ రంధ్రాల ద్వారా మంట వెలుగుతుంది. అయితే, ఈ మంటలు ఉపయోగకరంగా ఉండటం కాదు, చాలా సార్లు అవి ఆపిన ఆగకుండా కొన్ని సార్లు వెలుగుతూ ఉంటాయి. దాని వల్ల చుట్టుపక్కల వస్తువులు, దుస్తులు నిండుగా కాలిపోవచ్చు. ఈ ప్రమాదాలు గృహిణుల భద్రతకు పెద్ద ముప్పు. అందుకే ఈ సమస్యకు సమాధానంగా ఐఐటీ తిరుపతి మెకానికల్ ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థులు ఒక స్మార్ట్ బర్నర్ రూపకల్పన చేశారు.
గ్యాస్తో ఎర్రగా మారే బర్నర్ : ఈ కొత్త బర్నర్ అల్యూమినా, సిలికాన్ కార్బైడ్ అనే రెండు పొరలతో కూడిన సిరామిక్ పదార్థంతో తయారు చేశారు. గ్యాస్ ఆన్ చేస్తే, ఈ బర్నర్ ఎర్రగా మారి వేడిని సమానంగా వ్యాప్తి చేస్తుంది. కానీ మంట కనబడదు. ఇది ఇన్డక్షన్ స్టౌవ్ లాగా పనిచేస్తుందనే చెప్పవచ్చు. వేడి అవ్వగానే బర్నర్ ఎర్రగా కనిపించి, వంటకి అవసరమైన వేడిని అందిస్తుంది. అందువల్ల కాలుష్య ఉద్గారాలు రావడం, మంటలు వ్యాపించడం వంటి సమస్యలు అసలు ఉండవు. ఈ స్మార్ట్ బర్నర్ కారణంగా గృహిణులు వంట చేసే సమయంలో భయపడాల్సిన అవసరం లేదు.
గృహిణుల భద్రతకు సంబంధించిన ఒక పెద్ద అడుగు : ఇంకా, ఈ ఆవిష్కరణ వల్ల గ్యాస్ వాడకం కూడా చాలా తగ్గుతుంది. సాధారణ బర్నర్లతో పోల్చితే ఈ స్మార్ట్ బర్నర్ ద్వారా గ్యాస్ 50 శాతం నుంచి 70 శాతం వరకు ఆదా అవుతుంది. అంటే, గ్యాస్ వాడకం తగ్గి, ఖర్చులు కూడా తగ్గుతాయి. ఇది ఒక కుటుంబానికి నెల చివరికి గ్యాస్ కొనుగోలులో అదనపు ఆదాతో పాటు సౌకర్యాన్ని ఇస్తుంది. ఈ ఆవిష్కరణకు సంబంధించిన ప్రత్యేకత ఏంటంటే, ఇది గృహిణుల భద్రతకు సంబంధించిన ఒక పెద్ద అడుగు. గృహిణులు వంటచేసేటప్పుడు ఇతర పనుల్లో మునిగి ఉంటారు. అలాంటప్పుడు పొరపాటున గ్యాస్ మంటలు దుస్తులకు అంటుకోవడం, ప్రమాదాలకు దారితీస్తుంది.
ఈ స్మార్ట్ బర్నర్ వల్ల ఆ ప్రమాదాలు పూర్తిగా తగ్గిపోతాయి. ఈ ఆవిష్కరణకు పేటెంట్ కూడా పొందారు. ఇంజినీరింగ్ పీహెచ్డీ విద్యార్థి పవన్ ఈ విషయాన్ని వెల్లడించారు. ఈ కొత్త స్మార్ట్ గ్యాస్ బర్నర్ ఒక చిన్నదైన ఆవిష్కరణ కావచ్చు, కానీ అది గృహిణుల భద్రత, వంటసౌకర్యం, గ్యాస్ ఆదా వంటి అనేక ప్రయోజనాలను అందిస్తోంది. ఈ విధంగా నేటి యువ ఇంజినీర్లు పుస్తకాల పరిధి దాటి, సమాజానికి ఉపయోగపడే వినూత్న పరిష్కారాలను అందిస్తూ దేశాభివృద్ధికి తమ భాగస్వామ్యాన్ని అందిస్తున్నారు.
