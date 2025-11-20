ETV Bharat / state

సైకిల్స్​పై స్టూడెంట్స్ - ఐఐటీ హైదరాబాద్​లో ఇదో స్పెషల్

ఐఐటీ హైదరాబాద్​లో సైకిళ్లపై తరగతులకు విద్యార్థుల హాజరు - క్యాంపస్​లో 1000కి పైగా సైకిళ్లు - దిల్​కుష్​ అవుతున్న విద్యార్థులు

IIT Students Using Bicycles to Save Time Fitness
IIT Students Using Bicycles to Save Time Fitness (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 20, 2025 at 3:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

IIT Students Using Bicycles to Save Time Fitness : కాలేజీ చదువులు అంటేనే స్నేహితులంతా బస్సులపై వెళుతూ ఎంజాయ్​ చేస్తుంటారు. దూరప్రాంతాల నుంచి వచ్చే వాళ్లు ఎక్కువగా బస్సులనే వాడుతారు. అలాగే కాలేజీలకు దగ్గరగా ఉండేవాళ్లు తరగతులకు బైక్​లపై హాజరవుతారు. లేదా నడుచుకొని వచ్చేస్తుంటారు. మరి హాస్టళ్లలో ఉండే విద్యార్థులు ఏంచక్కా రెడీ అయి కరెక్ట్​గా ఆ సమయానికి తరగతులకు హాజరవుతారు.

కానీ వీరంతా ఎక్కడి నుంచి వచ్చినా తరగతి గదిలో కలుసుకుంటారు. కానీ ఇక్కడ వారు క్యాంపస్​లో బస్సు దిగి, బైక్​ దిగి, హాస్టల్​ నుంచి బయటకు వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరూ సైకిల్​పై వెళతారు. పైగా వారి సైకిళ్లు కాదు యాజమాన్యం సమకూర్చిన సైకిళ్లు. ఇది ఎక్కడో కాదు ఐఐటీ హైదరాబాద్​ క్యాంపస్​లో ఉంది. దీంతో అక్కడి విద్యార్థులు దిల్​ కుష్​ అవుతూ సైకిళ్లపై తరగతులకు హాజరవుతున్నారు.

క్యాంపస్​లో ఎక్కడికి వెళ్లిన సైకిళ్ల పైనే ప్రయాణం : సంగారెడ్డి జిల్లా కందిలోని ఐఐటీ హైదరాబాద్​ విద్యార్థులు డ్రైవర్​ లేకుండా నడిచే కారును ఆవిష్కరించారు. అయితే వారు మాత్రం క్యాంపస్​లోని ఎక్కడికి వెళ్లిన సైకిళ్ల పైనే ప్రయాణం సాగిస్తున్నారు. తరగతి గదులకు, హాస్టళ్లు, మెస్​కు ఇలానే సైకిళ్ల మీదే వెళుతుంటారు. ఇక్కడ ఐఐటీ హైదరాబాద్​ క్యాంపస్​ 654 ఎకరాల్లో విస్తరించి ఉంది. ఇందులో 5 వేలకు పైగా విద్యార్థులు చదువుకుంటున్నారు.

విద్యార్థుల కోసం యాజమాన్యం గొప్ప ప్రయత్నం : తరగతి గదులు, ప్రయోగశాలలు, మెస్​లు, హాస్టళ్ల మధ్య కి.మీ, అంతకుమించి ఎక్కువ దూరం ఉండటంతో విద్యార్థుల సౌకర్యం కోసం యాజమాన్యం 1000కి పైగా సైకిళ్లను విద్యార్థులకు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. విద్యార్థులు వాటిని వినియోగించి, సమయాన్ని ఆదా చేసుకుంటూ పూర్తి ఫిట్​నెస్​ను పొందుతూ తరగతులకు హాజరవుతున్నారు. దీంతో ఒక పక్క చదువుతో పాటు ఇంకోపక్క సంపూర్ణ ఆరోగ్యాన్ని పొందుతున్నారు.

సైకిళ్లపై రయ్​ రయ్​ మంటూ తరగతులకు : అలాగే ఇదే జిల్లాలోని చౌటకూరు మండలం సుల్తాన్​పూర్​లోని జేఎన్​టీయూ క్యాంపస్​ 162 ఎకరాల్లో విస్తరించి ఉంది. ఇక్కడ కూడా 1600 మందికి పైగా విద్యార్థులు చదువుకుంటున్నారు. ఇక్కడ సైతం వందల సైకిళ్లను విద్యార్థుల కోసం అందుబాటులోకి ఉంచారు. వాటిపై విద్యార్థులు రయ్​ రయ్​ మంటూ తరగతులకు వెళుతున్నారు. చిన్నప్పటి స్నేహితులతో ఊళ్లో సైకిల్​ తొక్కిన క్షణాలను, సైకిళ్లపై స్కూల్స్​, కాలేజీలకు వెళ్లిన క్షణాలను గుర్తు చేసుకుంటూ ఎంతో ఆనందం పడుతున్నారు. పర్యావరణం పరంగా కూడా సైకిళ్ల వాడకం వల్ల మంచి ఉపయోగం ఉందని విద్యార్థులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

డ్రైవర్​ లెస్​ మినీ బస్సులు : ఇప్పటికే ఐఐటీ హైదరాబాద్​ విద్యార్థులు డ్రైవర్​ లెస్ మినీ​ బస్సును రూపొందించారు. నావిగేషన్​ డేటా అక్విజిషన్​ సిస్టమ్​ టెక్నాలజీని వినియోగించి ఈ డ్రైవర్​ రహిత బస్సులను ఐఐటీ హైదరాబాద్​లో అందుబాటులోకి తెచ్చారు. ఇవి సాధారణ ప్రయాణికులకు అందుబాటులోకి రావడానికి మాత్రం చాలా సమయం పట్టే అవకాశం ఉంది. రోడ్డుపై వెళ్లేటప్పుడు స్పీడ్​ బేకర్లు, ఎవరైనా ఎదురొచ్చినప్పుడు వాటికి అవే బ్రేక్స్​ వేసుకుంటాయి.

సైక్లింగ్​లో ప్రభుత్వ పాఠశాల బాలికల ప్రతిభ - తొలి టోర్నీలోనే జాతీయ స్థాయికి ఎంపిక

విద్యార్థులకు సరికొత్త అవకాశం - చారిత్రక ఆనవాళ్ల గుర్తింపులో పురావస్తు శాఖతో కలిసి పని చేయొచ్చు

TAGGED:

IIT STUDENTS USING BICYCLES
IIT CAMPUS LARGE SIZE
STUDENTS USING BICYCLES ON CAMPUS
విద్యార్థులు రయ్​ మంటూ తరగతులకు
IIT HYDERABAD STUDENT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

21ఏళ్లకే సర్పంచ్​- అత్యంత పిన్న వయస్కురాలిగా ఘనత- శివానీకి పట్టం కట్టిన పల్లెటూరు

సన్​రైజర్స్​ కీలక ప్రకటన- కెప్టెన్​ విషయంలో నో ఛేంజ్​

పైరసీలతో ఏటా సినీ పరిశ్రమకు ఎంత నష్టం కలుగుతుందో తెలుసా?

"ఉమ్రా​ యాత్ర" - ఎలా సాగుతుందో తెలుసుకోండి

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.