సైకిల్స్పై స్టూడెంట్స్ - ఐఐటీ హైదరాబాద్లో ఇదో స్పెషల్
ఐఐటీ హైదరాబాద్లో సైకిళ్లపై తరగతులకు విద్యార్థుల హాజరు - క్యాంపస్లో 1000కి పైగా సైకిళ్లు - దిల్కుష్ అవుతున్న విద్యార్థులు
Published : November 20, 2025 at 3:02 PM IST
IIT Students Using Bicycles to Save Time Fitness : కాలేజీ చదువులు అంటేనే స్నేహితులంతా బస్సులపై వెళుతూ ఎంజాయ్ చేస్తుంటారు. దూరప్రాంతాల నుంచి వచ్చే వాళ్లు ఎక్కువగా బస్సులనే వాడుతారు. అలాగే కాలేజీలకు దగ్గరగా ఉండేవాళ్లు తరగతులకు బైక్లపై హాజరవుతారు. లేదా నడుచుకొని వచ్చేస్తుంటారు. మరి హాస్టళ్లలో ఉండే విద్యార్థులు ఏంచక్కా రెడీ అయి కరెక్ట్గా ఆ సమయానికి తరగతులకు హాజరవుతారు.
కానీ వీరంతా ఎక్కడి నుంచి వచ్చినా తరగతి గదిలో కలుసుకుంటారు. కానీ ఇక్కడ వారు క్యాంపస్లో బస్సు దిగి, బైక్ దిగి, హాస్టల్ నుంచి బయటకు వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరూ సైకిల్పై వెళతారు. పైగా వారి సైకిళ్లు కాదు యాజమాన్యం సమకూర్చిన సైకిళ్లు. ఇది ఎక్కడో కాదు ఐఐటీ హైదరాబాద్ క్యాంపస్లో ఉంది. దీంతో అక్కడి విద్యార్థులు దిల్ కుష్ అవుతూ సైకిళ్లపై తరగతులకు హాజరవుతున్నారు.
క్యాంపస్లో ఎక్కడికి వెళ్లిన సైకిళ్ల పైనే ప్రయాణం : సంగారెడ్డి జిల్లా కందిలోని ఐఐటీ హైదరాబాద్ విద్యార్థులు డ్రైవర్ లేకుండా నడిచే కారును ఆవిష్కరించారు. అయితే వారు మాత్రం క్యాంపస్లోని ఎక్కడికి వెళ్లిన సైకిళ్ల పైనే ప్రయాణం సాగిస్తున్నారు. తరగతి గదులకు, హాస్టళ్లు, మెస్కు ఇలానే సైకిళ్ల మీదే వెళుతుంటారు. ఇక్కడ ఐఐటీ హైదరాబాద్ క్యాంపస్ 654 ఎకరాల్లో విస్తరించి ఉంది. ఇందులో 5 వేలకు పైగా విద్యార్థులు చదువుకుంటున్నారు.
విద్యార్థుల కోసం యాజమాన్యం గొప్ప ప్రయత్నం : తరగతి గదులు, ప్రయోగశాలలు, మెస్లు, హాస్టళ్ల మధ్య కి.మీ, అంతకుమించి ఎక్కువ దూరం ఉండటంతో విద్యార్థుల సౌకర్యం కోసం యాజమాన్యం 1000కి పైగా సైకిళ్లను విద్యార్థులకు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. విద్యార్థులు వాటిని వినియోగించి, సమయాన్ని ఆదా చేసుకుంటూ పూర్తి ఫిట్నెస్ను పొందుతూ తరగతులకు హాజరవుతున్నారు. దీంతో ఒక పక్క చదువుతో పాటు ఇంకోపక్క సంపూర్ణ ఆరోగ్యాన్ని పొందుతున్నారు.
సైకిళ్లపై రయ్ రయ్ మంటూ తరగతులకు : అలాగే ఇదే జిల్లాలోని చౌటకూరు మండలం సుల్తాన్పూర్లోని జేఎన్టీయూ క్యాంపస్ 162 ఎకరాల్లో విస్తరించి ఉంది. ఇక్కడ కూడా 1600 మందికి పైగా విద్యార్థులు చదువుకుంటున్నారు. ఇక్కడ సైతం వందల సైకిళ్లను విద్యార్థుల కోసం అందుబాటులోకి ఉంచారు. వాటిపై విద్యార్థులు రయ్ రయ్ మంటూ తరగతులకు వెళుతున్నారు. చిన్నప్పటి స్నేహితులతో ఊళ్లో సైకిల్ తొక్కిన క్షణాలను, సైకిళ్లపై స్కూల్స్, కాలేజీలకు వెళ్లిన క్షణాలను గుర్తు చేసుకుంటూ ఎంతో ఆనందం పడుతున్నారు. పర్యావరణం పరంగా కూడా సైకిళ్ల వాడకం వల్ల మంచి ఉపయోగం ఉందని విద్యార్థులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
డ్రైవర్ లెస్ మినీ బస్సులు : ఇప్పటికే ఐఐటీ హైదరాబాద్ విద్యార్థులు డ్రైవర్ లెస్ మినీ బస్సును రూపొందించారు. నావిగేషన్ డేటా అక్విజిషన్ సిస్టమ్ టెక్నాలజీని వినియోగించి ఈ డ్రైవర్ రహిత బస్సులను ఐఐటీ హైదరాబాద్లో అందుబాటులోకి తెచ్చారు. ఇవి సాధారణ ప్రయాణికులకు అందుబాటులోకి రావడానికి మాత్రం చాలా సమయం పట్టే అవకాశం ఉంది. రోడ్డుపై వెళ్లేటప్పుడు స్పీడ్ బేకర్లు, ఎవరైనా ఎదురొచ్చినప్పుడు వాటికి అవే బ్రేక్స్ వేసుకుంటాయి.
సైక్లింగ్లో ప్రభుత్వ పాఠశాల బాలికల ప్రతిభ - తొలి టోర్నీలోనే జాతీయ స్థాయికి ఎంపిక
విద్యార్థులకు సరికొత్త అవకాశం - చారిత్రక ఆనవాళ్ల గుర్తింపులో పురావస్తు శాఖతో కలిసి పని చేయొచ్చు