ETV Bharat / state

స్కూల్‌ కనెక్ట్‌ పేరిట ఐఐటీ మద్రాస్‌ ఇంటర్నెట్ కోర్సులు - ఏఐ విధానంలో బోధన

ఆధునిక కోర్సులు అభ్యసనానికి అవకాశం - ఐఐటీ మద్రాస్​ నుంచి పదో తరగతిలోనే కృత్రిమ మేధ, డేటాసైన్స్‌ వంటి ఇంజినీరింగ్‌ కోర్సులు - డేటా సైన్స్, ఏఐ, ఎలక్ట్రానిక్‌ వంటి కోర్సులు

IIT Madras Internet Courses
IIT Madras Internet Courses (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 15, 2025 at 9:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

IIT Madras Internet Courses For School Students : పిల్లల చేతిలో చరవాణి ఉంటే చెడిపోతున్నారు అని ఈ రోజుల్లో అనేకమంది తల్లిదండ్రుల ఆవేదన చెందుతాలు. పుస్తకాలు పక్కన పడేస్తున్నారని, పరీక్షల్లో మార్కులు తగ్గిపోతున్నాయని, కళ్లను దెబ్బతీస్తున్నాయనే ఫిర్యాదులు మనం సాధారణంగానే వింటూనే ఉన్నాం. కానీ అదే చరవాణితో తమ భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దుకుంటున్నారు అనేక మంది పిల్లలు. దేశంలో ప్రఖ్యాత మద్రాసు ఐఐటీ నుంచి పదో తరగతిలోనే కృత్రిమ మేధ, డేటాసైన్స్‌ వంటి ఇంజినీరింగ్‌ కోర్సుల ప్రాథమిక జ్ఞానాన్ని ఆన్‌లైన్‌లో చదువుతూ సరికొత్త మేధావులుగా ఎదుగుతున్నారు. అందివచ్చిన మొబైల్​ ఫోన్​ సౌలభ్యాన్నిచక్కగా వినియోగించుకుంటున్నారు.

ఏఐ విధానంలో బోధనా : పాఠశాల స్థాయిలోనే విద్యార్థులకు ఆధునిక సాంకేతికతను పరిచయం చేయడం, భవిష్యత్తులో వారిని ఆవిష్కర్తలుగా తీర్చిదిద్దాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఏర్పడింది. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఈ విద్యా సంవత్సరంలో ప్రాథమిక తరగతుల్లోనే ఆర్టిఫిషియల్‌ ఇంటిలిజెన్స్(ఏఐ) విధానంలో విద్యా బోధన జరుగుతోంది. స్కూల్‌ కనెక్ట్‌ పేరిట ఐఐటీ మద్రాస్‌ పదో తరగతి విద్యార్థులకు వినూత్న ఇంటర్నెట్​ సర్టిఫికెట్‌ కోర్సులను ప్రారంభించింది.

లైవ్​ ద్వారా సందేహాల నివృత్తి : తొలి బ్యాచ్‌ ఆగస్టు 4న ప్రారంభమై సెప్టెంబరు 29 వరకు నిర్వహించింది. తుది పరీక్షను అక్టోబరు 12వ తేదీన నిర్వహించారు. రికార్డు చేసిన ప్రసంగాల వీడియోలు, వారాంతంలో ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా సందేహాల నివృత్తి చేస్తూ విద్యార్థులను చక్కగా తీర్చిదిద్దారు. ఆయా కోర్సులు పూర్తి చేసిన విద్యార్థులు సర్టిఫికేట్​లను అందుకుంటూ భవిష్యత్తు ఆవిష్కరణకర్తలుగా ఎదుగుతున్నారు.

మద్రాస్‌ ఐఐటీ అందించిన ఆన్‌లైన్‌ కోర్సులు : డేటా సైన్స్, ఏఐ, ఎలక్ట్రానిక్‌ వ్యవస్థల పరిచయం, ఆర్కిటెక్చర్, డిజైన్‌పై అవగాహన, కంప్యూటింగ్, గణితంతో వినోదం, లా, ఎకాలజీ , హ్యుమనిటీస్‌ ఎన్‌ ప్లగ్‌డ్‌, పజిల్స్, ఏరోస్పేస్ వంటివి అందిస్తున్నారు.

"డేటా సైన్స్​, ఏఐ కోర్సు పూర్తి చేసి విలువైన విజ్ఞానాన్ని దానికి సంబంధించిన స్కిల్స్​ నేర్చుకున్నాను. మొబైల్​ ఫోన్​తో ఐఐటీ మద్రాస్‌ ద్వారా ఇంత అద్భుతమైన అవకాశం లభించింది. ఆన్‌లైన్‌ తరగతుల్లో నాకున్న అన్ని సందేహాలు నివృత్తి చేసుకున్నాను. భవిష్యత్తు చదువుల్లో ఈ జ్ఞానాన్ని తప్పకుండా ఉపయోగిస్తాను. పాఠశాలలో కోర్సు బాధ్యులుగా మా ఉపాధ్యాయురాలు అనుపమ వ్యవహరించారు" -ఎస్‌.ధనలక్ష్మి, జడ్పీ ఉన్నత పాఠశాల, కంబాలపల్లి, మహబూబాబాద్‌ జిల్లా

ప్రతి విద్యా సంవత్సరంలో రెండు నుంచి మూడు బ్యాచ్​లు నిర్వహిస్తున్నారు. ఆసక్తి మేర పాఠశాలలు అనుసంధానం కావోచ్చు. ఒక్కో విద్యార్థికి నామమాత్ర ఫీజు కింద రూ. 500 చెల్లించాలి. పేద కుటుంబాలకు సమాచారం లేని వారికి ఉపాధ్యాయులు కొంత సహకారం అందిస్తున్నారు. మంచి నిపుణులు బోధన ఉంటుంది. ఒక్కో విద్యార్థినికి వ్యక్తిగత లాగిన్స్​ ఇస్తారు. రికార్డు వీడియోలు అందుబాటులో ఉంటాయి. ఆ తర్వాత తరగతులు నిర్వహించాక, అసైన్‌మెంట్స్‌ (ప్రాజెక్టు) ఇచ్చి పరీక్ష నిర్వహించి సర్టిఫికెట్​ అందిస్తారు. వివిధ ప్రవేశాల సమయంలో దానికి ప్రాధాన్యం ఉంటుంది.

"నేను ఆర్కిటెక్చర్‌ అండ్‌ డిజైన్‌ కోర్సు పూర్తి చేశాను. ఈ రంగానికి సంబంధించిన అనేక విషయాలు వేగంగా నేర్చుకున్నాను. భవిష్యత్తులో ఇదే ఇంజినీరింగ్‌ కోర్సులో చేరతాను. పాఠశాల కోర్సు బాధ్యులుగా ఉపాధ్యాయులు శ్రీనివాసరావు వ్యవహరించారు" -పి.విష్ణువర్ధన్, జడ్పీ ఉన్నత పాఠశాల, జయంతికాలనీ, నాంచారిమడూరు, తొర్రూరు మండలం

ఎన్‌ఐటీ, ఐఐటీ, జీఎఫ్‌టీలో ప్రవేశాలకు ప్రకటన - పదోతరగతి మెమో, ఆధార్‌కార్డులో వివరాలు సరిచేసుకోండి

పేదింటి విద్యార్థులకు ఐఐటీ మద్రాస్​ ఆన్​లైన్​లో శిక్షణ - రిజిస్ట్రేషన్​ లాస్ట్ డేట్ ఎప్పుడంటే?

TAGGED:

ONLINE CERTIFICATE COURSES
SCHOOL CONNECT PROGRAM
DATA SCIENCE AI
ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN TENTH
IIT MADRAS INTERNET COURSES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

విమానాశ్రయాన్ని తలపించేలా సికింద్రాబాద్​ రైల్వే స్టేషన్​ - మరో 13 నెలల్లో నిర్మాణం పూర్తి!

Bigg Boss 9 Telugu Day 61 Episode: ఇమ్మాన్యుయేల్​ "మూడోసారి" కెప్టెన్​ - దివ్యపై భరణి ఫైర్​ - వేరే లెవల్​గా కెప్టెన్సీ టాస్క్​!

ఆదర్శ గ్రామాలు : ఈ తండాల్లో ఒక్కో ఇంట్లో ఇద్దరు, ముగ్గురు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు

హైవేలపై క్యూ ఆర్​ కోడ్​ బోర్డులు - స్కాన్​ చేస్తే చాలు మీకు కావాల్సిన సమాచారం మీ చేతిలో

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.