ప్రభుత్వ పథకాల అర్హులను ఇట్టే గుర్తించొచ్చు - IIT కాన్పూర్ ఏఐ 'ఫ్యామిలీ స్కోర్'
ప్రభుత్వ పథకాలకు అర్హులను గుర్తించేందుకు ఏఐ ఆధారిత వ్యవస్థను అభివృద్ధి చేసిన ఐఐటీ కాన్పూర్ - సమయంతో పాటు డబ్బు ఆదా - ఏపీ ప్రభుత్వంతో ఐఐటీ కాన్పూర్ సహకార ఒప్పందం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 9, 2026 at 4:46 PM IST
AI Powered Family Score : ఇప్పటికే ప్రభుత్వ రికార్డుల్లో ఉన్న డేటాను ఉపయోగించి, సంక్షేమ పథకాలకు అర్హులయ్యే కుటుంబాలను గుర్తించే ఫ్యామిలీ స్కోర్ అనే ఏఐ ఆధారిత వ్యవస్థను ఐఐటీ కాన్పూర్ అభివృద్ధి చేసింది. దీని ద్వారా ఇంటింటికీ సర్వేల అవసరం లేకుండానే ఓ కుటుంబానికి సంబంధించిన సామాజిక ఆర్థికస్థితిని అంచనా వేయడానికి వీలు కలుగుతుంది. తద్వారా తక్కువ ఖర్చుతో పాటు తక్కువ సమయంలోనే అర్హులైన కుటుంబాలను గుర్తించడం సాధ్యమవుతుంది. అంటే ఏ కుటుంబాలకు ప్రభుత్వ సహాయం అవసరమో 'ఫ్యామిలీ స్కోర్' ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు.
Advancing AI-Enabled Solutions for Inclusive and Data-Driven Governance— Indian Institute of Technology Kanpur (@IITKanpur) September 8, 2026
Prof. @agrawalmanindra, @Director_IITK; Prof. Nitin Saxena, Dean, Wadhwani School of AI & Intelligent Systems - IIT Kanpur; and Mr. Manish Srivastava, Chief Executive Officer, @AirawatRF, participated in a… pic.twitter.com/Rmlk8ChZ9o
ఈ మేరకు ఐఐటీ కాన్పూర్, ఏపీ ప్రభుత్వం మధ్య ఓ సహకార ఒప్పందం జరిగింది. ఇందులో భాగంగా కుటుంబాల సామాజిక ఆర్థికస్థితిని ఏఐ అంచనా వేయగలదా? లేదంటే సాధారణంగా చేపట్టే ఇంటింటి సర్వేలను భర్తీ చేయగలదా? అనే అంశాన్ని ప్రయోగాత్మకంగా తొలి దశలో పరిశీలించారు. ఈ క్రమంలోనే ఇంటింటి సర్వేల కంటే ఐఐటీ కాన్పూర్ అభివృద్ధి చేసిన ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మోడల్ వ్యవస్థ మెరుగైన ఫలితాలను ఇస్తుందని ప్రాథమికంగా వెల్లడైంది. తద్వారా ప్రభుత్వానికి సమయం కూడా ఆదా అవుతుందనే విషయం ప్రాథమికంగా తేలింది.
IIT Kanpur AI Powered Family Score : ఈ క్రమంలోనే ఇందుకు సంబంధించిన ఫలితాలను సీఎం చంద్రబాబుతో పాటు ఉన్నతాధికారులకు ఐఐటీ కాన్పూర్ ప్రతినిధులు వివరించారు. ఈ ప్రక్రియలో సుమారు 15 ప్రభుత్వ డేటా సెట్లను ఉపయోగించామని వాద్వానీ స్కూల్ ఆఫ్ ఏఐ అండ్ ఇంటెలిజెన్స్ సిస్టమ్స్ డీన్ ప్రొఫెసర్ నితిన్ సక్సేనా తెలిపారు. తద్వారా కుటుంబాల సామాజిక, ఆర్థికస్థితిని అంచనా వేసి, వాటిని నిర్దిష్ట వర్గాలుగా విభజించేలా 'ఫ్యామిలీ స్కోర్' వ్యవస్థ పని చేస్తుందని నితిన్ సక్సేనా వివరించారు.
ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించిన సవాళ్లతో పాటు అర్హులైన కుటుంబాలను గుర్తించడంలో 'ఫ్యామిలీ స్కోర్' సహాయపడుతుందని ఐఐటీ కాన్పూర్ డైరెక్టర్ ప్రొఫెసర్ మనీంద్ర అగర్వాల్ పేర్కొన్నారు. ప్రాథమిక ఫలితాలు ప్రోత్సాహకరంగా ఉన్నాయని చెప్పారు. తద్వారా డబ్బు, సమయం ఆదా అవుతుందనే విషయాన్ని ఇవి సూచిస్తున్నాయని తెలిపారు. ఏపీ ప్రభుత్వ సహకారంతో పౌరుల ప్రయోజనం కోసం ఏఐని పారదర్శకంగా, విశ్వసనీయంగా ఎలా ఉపయోగించవచ్చో ఇది నిరూపిస్తుందని ఆయన చెప్పారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఐరావత్ రీసెర్చ్ ఫౌండేషన్ సీఈవో మనీశ్ శ్రీవాస్తవ పాల్గొన్నారు. ఐఐటీ కాన్పూర్ అభివృద్ధి చేసిన ఏఐ ఆధారిత వ్యవస్థను సీఎం చంద్రబాబుతో పాటు ఉన్నతాధికారులు ప్రశంసించారు.
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