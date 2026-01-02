జాక్పాట్ కొట్టిన ఐఐటీ హైదరాబాద్ విద్యార్థి - రూ.2.5 కోట్ల వేతనంతో జాబ్ ఆఫర్
ఐఐటీ హైదరాబాద్ విద్యార్థికి రూ.2.5 కోట్ల వార్షిక వేతనంతో ఉద్యోగం ఆఫర్ - అత్యధిక ప్యాకేజీ అందుకున్న విద్యార్థిగా గుర్తింపు - సమ్మర్ ఇంటర్న్షిప్ తర్వాత ప్రీ ప్లేస్మెంట్ ఆఫర్ రూపంలో జాబ్
Published : January 2, 2026 at 1:52 PM IST
RS.2.5 Crores Worth Job Offer to IIT Hyderabad Student : ఇటీవల కాలంలో బీటెక్ కాలేజ్లో సీట్ సాధించడమే కష్టంగా మారింది. అలాంటిది ఐఐటీ హైదరాబాద్ క్యాంపస్లో సీటు పొందాలంటే అది పెద్ద సవాల్ అనే చెప్పాలి. ఎందుకంటే ఇక్కడి ఐఐటీ విద్యార్థులు అంటేనే ఏదో ఒక విన్నూత ఆలోచనలతో ప్రాజెక్టులు, వర్క్షాప్లు చేస్తుంటారు. సరికొత్త అత్యాధునిక పరిశోధనలు, ఆవిష్కరణలకు కేంద్రంగా ఐఐటీ హైదరాబాద్ నిలుస్తోంది. ఇలాంటి ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ హైదరాబాద్ విద్యార్థి సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది.
కాలేజీలో చదువుతుండగానే మంచి కంపెనీలో జాబ్ సాధించాలని ప్రతి ఒక్కరూ కలలు కంటుంటారు. కానీ ఈ పోటీ ప్రపంచంలో అది అంత ఈజీ కాదు. ఈ డిజిటల్ ప్రపంచంలో కేవలం సబ్జెక్టు పరిజ్ఞానం మాత్రమే ఉంటే సరిపోదు. లోకజ్ఞానంతో పాటు సాంకేతిక నైపుణ్యాల పైనా పట్టు ఉండాలి. ఐఐటీ హైదరాబాద్కు చెందిన విద్యార్థి ఒకరు రూ.2.5 కోట్ల వార్షిక వేతనంతో ఉద్యోగం సాధించారు.
బీటెక్ ఫైనల్ ఇయర్లోనే జాబ్ ఆఫర్ : ఈ-కామర్స్ సంస్థలు ఇటీవల నిర్వహించిన ప్రాంగణ నియామకాల్లో బీటెక్ ఫైనల్ ఇయర్ చదువుతోన్న ఐఐటీహెచ్ విద్యార్థి ఎడ్వర్డ్ నాథన్ వర్ఘీస్కు ఈ వేతనంతో ఆఫర్ వచ్చింది. ఈ వార్షిక వేతనంతో ఏ విద్యార్థికి జాబ్ ఆఫర్ రాలేదు. దీంతో ఐఐటీ హైదరాబాద్ను స్థాపించినప్పటి నుంచి (2008) ఇప్పటివరకు అత్యధిక ప్యాకేజీ అందుకున్న విద్యార్థిగా ఎడ్వర్డ్ నాథన్ వర్ఘీస్ గుర్తింపు పొందాడు.
యాజమాన్యం తెలిపిన వివరాల ప్రకారం : తాజాగా ఐఐటీహెచ్లో నిర్వహించిన ప్రాంగణ నియామకాల్లో బీటెక్ ఫైనల్ ఇయర్ విద్యార్థి 21 ఏళ్ల కంప్యూటర్ సైన్స్ విద్యార్థి ఎడ్వర్డ్ నాథన్ వర్ఘీస్కు గ్లోబల్ ట్రేడింగ్ సంస్థ ఆప్టివర్ రూ.2.5 కోట్ల వార్షిక వేతనాన్ని ఆఫర్ చేసింది. అతడికి ఈ జాబ్ ఊరికే రాలేదు. సమ్మర్ ఇంటర్న్షిప్ తర్వాత ప్రీ-ప్లేస్మెంట్ ఆఫర్ రూపంలో అతడికి ఈ కొలువు సాధించాడు.
జులైలో విధుల్లోకి చేరనున్న విద్యార్థి : నెదర్లాండ్స్కు చెందిన ఈ సంస్థలో జులైలో అతడు విధుల్లో చేరనున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే ఇందులో విశేషమేంటంటే ఈ ఐఐటీహెచ్ స్థాపించినప్పటి నుంచి తమ విద్యార్థులు ఇంత పెద్ద మొత్తంలో ప్యాకేజీని సాధించడం ఇదే మొదటిసారని కాలేజీ యాజమాన్యం వెల్లడించింది. గత 8 ఏళ్ల కిందట 2017లో ఓ విద్యార్థికి రూ. కోటి వేతనంతో జాబ్ ఆఫర్ వచ్చినట్లు తెలిపింది.
రూ.1.1 కోట్ల ప్యాకేజీతో మరో విద్యార్థికి : అలాగే ప్రస్తుత ప్రాంగణ నియామకాల్లో మరో కంప్యూటర్ సైన్స్ విద్యార్థికి కూడా రూ.1.1 కోట్ల ప్యాకేజీతో ఉద్యోగం వచ్చిందని తెలిపింది. ఈ గ్లోబల్ ట్రేడింగ్ సంస్థ ఆప్టివర్లో రెండు నెలల ఇంటర్న్షిప్, శిక్షణ తీసుకున్న తర్వాత వర్ఘీస్కు ఈ అవకాశం వచ్చినట్లు యాజమాన్యం పేర్కొంది. హైదరాబాద్లో పుట్టి పెరిగిన ఎడ్వర్డ్ నాథన్ వర్ఘీస్ 7వ తరగతి నుంచి ఇంటర్ వరకు బెంగళూరులో విద్యాభ్యాసం పూర్తి చేసుకున్నాడు.
ఐఐటీలో పెరిగిన ప్లేస్మెంట్స్ : కేవలం ఎడ్వర్డ్ మాత్రమే కాదు, ఈ ఏడాది ఐఐటీ హైదరాబాద్ ప్లేస్మెంట్స్ చాలా మంది విద్యార్థులు దక్కించుకున్నారు. ఈ సీజన్లో సగటు ప్యాకేజీ కూడా భారీగా పెరిగి రూ.36.2 లక్షలకు చేరింది. గత సంవత్సరంతో పోలిస్తే ఇది దాదాపు 75 శాతం ఎక్కువ అయ్యింది. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో జాబ్ సాధించడానికి కాస్త నెమ్మదిగా ఉన్నారు. కానీ ఈ ఐఐటీ విద్యార్థులు మాత్రం అన్నింట్లో తమ సత్తా చాటుతున్నారు.
ఏఐ, డేటా సైన్స్ కోర్సులకు డిమాండ్ పెరుగుతోంది - కానీ ఐఐటీ టాపర్స్ మాత్రం ఆ కోర్సుకే మొగ్గు!