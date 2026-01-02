ETV Bharat / state

జాక్​పాట్​ కొట్టిన ఐఐటీ హైదరాబాద్​ విద్యార్థి - రూ.2.5 కోట్ల వేతనంతో జాబ్​ ఆఫర్​

ఐఐటీ హైదరాబాద్​ విద్యార్థికి రూ.2.5 కోట్ల వార్షిక వేతనంతో ఉద్యోగం ఆఫర్​ - అత్యధిక ప్యాకేజీ అందుకున్న విద్యార్థిగా గుర్తింపు - సమ్మర్‌ ఇంటర్న్‌షిప్‌ తర్వాత ప్రీ ప్లేస్‌మెంట్‌ ఆఫర్‌ రూపంలో జాబ్​

IIT Hyderabad Student Get Job Offer
IIT Hyderabad Student Get Job Offer (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 2, 2026 at 1:52 PM IST

RS.2.5 Crores Worth Job Offer to IIT Hyderabad Student : ఇటీవల కాలంలో బీటెక్​ కాలేజ్​లో సీట్ సాధించడమే కష్టంగా మారింది. అలాంటిది ఐఐటీ హైదరాబాద్​ క్యాంపస్​లో సీటు పొందాలంటే అది పెద్ద సవాల్​ అనే చెప్పాలి. ఎందుకంటే ఇక్కడి ఐఐటీ విద్యార్థులు అంటేనే ఏదో ఒక విన్నూత ఆలోచనలతో ప్రాజెక్టులు, వర్క్​షాప్​లు చేస్తుంటారు. సరికొత్త అత్యాధునిక పరిశోధనలు, ఆవిష్కరణలకు కేంద్రంగా ఐఐటీ హైదరాబాద్‌ నిలుస్తోంది. ఇలాంటి ఇండియన్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ హైదరాబాద్ విద్యార్థి సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది.

కాలేజీలో చదువుతుండగానే మంచి కంపెనీలో జాబ్‌ సాధించాలని ప్రతి ఒక్కరూ కలలు కంటుంటారు. కానీ ఈ పోటీ ప్రపంచంలో అది అంత ఈజీ కాదు. ఈ డిజిటల్‌ ప్రపంచంలో కేవలం సబ్జెక్టు పరిజ్ఞానం మాత్రమే ఉంటే సరిపోదు. లోకజ్ఞానంతో పాటు సాంకేతిక నైపుణ్యాల పైనా పట్టు ఉండాలి. ఐఐటీ హైదరాబాద్​కు చెందిన విద్యార్థి ఒకరు రూ.2.5 కోట్ల వార్షిక వేతనంతో ఉద్యోగం సాధించారు.

బీటెక్‌ ఫైనల్‌ ఇయర్‌లోనే జాబ్​ ఆఫర్​ : ఈ-కామర్స్‌ సంస్థలు ఇటీవల నిర్వహించిన ప్రాంగణ నియామకాల్లో బీటెక్‌ ఫైనల్‌ ఇయర్‌ చదువుతోన్న ఐఐటీహెచ్‌ విద్యార్థి ఎడ్వర్డ్‌ నాథన్‌ వర్ఘీస్​కు ఈ వేతనంతో ఆఫర్‌ వచ్చింది. ఈ వార్షిక వేతనంతో ఏ విద్యార్థికి జాబ్​ ఆఫర్​ రాలేదు. దీంతో ఐఐటీ హైదరాబాద్‌ను స్థాపించినప్పటి నుంచి (2008) ఇప్పటివరకు అత్యధిక ప్యాకేజీ అందుకున్న విద్యార్థిగా ఎడ్వర్డ్‌ నాథన్‌ వర్ఘీస్‌ గుర్తింపు పొందాడు.

యాజమాన్యం తెలిపిన వివరాల ప్రకారం : తాజాగా ఐఐటీహెచ్​లో నిర్వహించిన ప్రాంగణ నియామకాల్లో బీటెక్​ ఫైనల్​ ఇయర్​ విద్యార్థి 21 ఏళ్ల కంప్యూటర్​ సైన్స్​ విద్యార్థి ఎడ్వర్డ్‌ నాథన్‌ వర్ఘీస్‌కు గ్లోబల్‌ ట్రేడింగ్‌ సంస్థ ఆప్టివర్‌ రూ.2.5 కోట్ల వార్షిక వేతనాన్ని ఆఫర్‌ చేసింది. అతడికి ఈ జాబ్​ ఊరికే రాలేదు. సమ్మర్​ ఇంటర్న్​షిప్​ తర్వాత ప్రీ-ప్లేస్​మెంట్ ఆఫర్​ రూపంలో అతడికి ఈ కొలువు సాధించాడు.

జులైలో విధుల్లోకి చేరనున్న విద్యార్థి : నెదర్లాండ్స్​కు చెందిన ఈ సంస్థలో జులైలో అతడు విధుల్లో చేరనున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే ఇందులో విశేషమేంటంటే ఈ ఐఐటీహెచ్​ స్థాపించినప్పటి నుంచి తమ విద్యార్థులు ఇంత పెద్ద మొత్తంలో ప్యాకేజీని సాధించడం ఇదే మొదటిసారని కాలేజీ​ యాజమాన్యం వెల్లడించింది. గత 8 ఏళ్ల కిందట 2017లో ఓ విద్యార్థికి రూ. కోటి వేతనంతో జాబ్​ ఆఫర్​ వచ్చినట్లు తెలిపింది.

రూ.1.1 కోట్ల ప్యాకేజీతో మరో విద్యార్థికి : అలాగే ప్రస్తుత ప్రాంగణ నియామకాల్లో మరో కంప్యూటర్​ సైన్స్​ విద్యార్థికి కూడా రూ.1.1 కోట్ల ప్యాకేజీతో ఉద్యోగం వచ్చిందని తెలిపింది. ఈ గ్లోబల్​ ట్రేడింగ్​ సంస్థ ఆప్టివర్​లో రెండు నెలల ఇంటర్న్​షిప్​, శిక్షణ తీసుకున్న తర్వాత వర్ఘీస్​కు ఈ అవకాశం వచ్చినట్లు యాజమాన్యం పేర్కొంది. హైదరాబాద్​లో పుట్టి పెరిగిన ఎడ్వర్డ్​ నాథన్​ వర్ఘీస్​ 7వ తరగతి నుంచి ఇంటర్​ వరకు బెంగళూరులో విద్యాభ్యాసం పూర్తి చేసుకున్నాడు.

ఐఐటీలో పెరిగిన ప్లేస్​మెంట్స్​ : కేవలం ఎడ్వర్డ్​ మాత్రమే కాదు, ఈ ఏడాది ఐఐటీ హైదరాబాద్​ ప్లేస్​మెంట్స్​ చాలా మంది విద్యార్థులు దక్కించుకున్నారు. ఈ సీజన్​లో సగటు ప్యాకేజీ కూడా భారీగా పెరిగి రూ.36.2 లక్షలకు చేరింది. గత సంవత్సరంతో పోలిస్తే ఇది దాదాపు 75 శాతం ఎక్కువ అయ్యింది. ప్రస్తుతం మార్కెట్​లో జాబ్​ సాధించడానికి కాస్త నెమ్మదిగా ఉన్నారు. కానీ ఈ ఐఐటీ విద్యార్థులు మాత్రం అన్నింట్లో తమ సత్తా చాటుతున్నారు.

