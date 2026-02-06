ఐఐటీ హైదరాబాద్లో ఆధునిక టెక్నాలజీతో లైబ్రరీ - దిగుడుబావి స్ఫూర్తితో నిర్మాణం
ఐఐటీ క్యాంపస్కే ఆకర్షణగా నిలుస్తోన్న లైబ్రరీ - లైబ్రరీలోని ప్రతి అంతస్తు ఓ అధ్యయన ప్రపంచం - ప్రతి మెట్టు ఓ ఆలోచనకు కొత్తదారిలా అనుభూతి - దివ్యాంగ విద్యార్థుల కోసం ప్రత్యేక ర్యాంపులు
Published : February 6, 2026 at 10:53 PM IST|
Updated : February 6, 2026 at 10:58 PM IST
Library in IIT Hyderabad : ఐఐటీ హైదరాబాద్ కేవలం భవనాల సముదాయం మాత్రమే కాదు. విద్యార్థుల్లో విజ్ఞానం పెంపొందించే కేంద్రం. భవిష్యత్ భారతదేశాన్ని నిర్మించే విశ్వవిద్యాలయం. ఇదంతా ఒక ఎత్తైతే ఇక్కడ నిర్మించిన గ్రంథాలయం మరో ఎత్తు. దేశంలో ఏ యూనివర్సిటీలో లేని విధంగా అత్యాధునిక సాంకేతికతతో చేపట్టిన లైబ్రరీ నిర్మాణం ఐఐటీ హైదరాబాద్కే ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తోంది. భారతీయ వాస్తు కళల్లో దిగుడుబావి స్ఫూర్తితో నిర్మించిన గ్రంథాలయంపై నుంచి కిందికి దిగుతూ వెళ్లే కొద్ది విద్యార్థుల్ని జ్ఞానంలోకి తీసుకెళ్తున్నట్లు అనిపిస్తుంది. ప్రతి అంతస్తు ఒక అధ్యయన ప్రపంచంలా ఉంటుంది. ప్రతి మెట్టు ఓ ఆలోచనకు కొత్తదారిలా అనుభూతి కలిగిస్తుంది. ఇది కేవలం పుస్తకాలు భద్రపరిచే స్థలం కాదు. విద్యార్థుల భవిష్యత్తు తీర్చిదిద్దే విజ్ఞాన భాండాగారం. మరి, ఆ గ్రంథాలయ నిర్మాణం ఎలా చేపట్టారు? అందులోని ప్రత్యేకతలేంటి? ఇప్పుడు చూద్దాం.
దిగుడు బావుల నిర్మాణాన్ని పోలి : సంగారెడ్డి జిల్లా కందిలో ఉన్న ఐఐటీ హైదరాబాద్ ఎన్నో ప్రత్యేకతలకు మారుపేరు. ఎందరినో ఉన్నత విద్యావంతులుగా తీర్చిదిద్దిన ఘనత యూనివర్సిటీ సొంతం. విద్యతో పాటు ప్రయోగాలు, పరిశోధనలు ఇలా అన్నింటిలోనూ అగ్రస్థానమే. ఇక్కడ నిర్మించిన లైబ్రరీ కూడా ఐఐటీ హైదరాబాద్ క్యాంపస్కి ప్రత్యేక గుర్తింపుగా నిలుస్తోంది. సాధారణంగా ఎక్కడైనా లైబ్రరీ నిర్మాణం సాంప్రదాయ పద్ధతిలో 2 లేదా 3అంతస్తుల్లో జరుగుతుంది. నిర్దేశించిన గదుల్లో ర్యాకులు, బీరువాల్లో పుస్తకాలు అమర్చుతారు. చదువుకునేందుకు వీలుగా కుర్చీలు, బెంచీలు ఏర్పాటు చేస్తారు. కానీ, ఐఐటీహెచ్లో ఉన్న గ్రంథాలయం అందుకు భిన్నం. ఈ భవనాన్ని దిగుడు బావుల నిర్మాణాన్ని పోలిన విధంగా తీర్చిదిద్దారు. జపాన్కు చెందిన టోక్యో యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ వై. ఖవాజీ దీనికి సహకారం అందించారు.
ఐఐటీ హైదరాబాద్ గ్రంథాలయాన్నిG+3గా నిర్మించారు. లైబ్రరీ మధ్యలో పుస్తకాలు పెట్టుకునేందుకు వీలుగా ఏర్పాట్లు చేశారు. అంతస్తుల వారీగా గదులు ఏర్పాటు చేసి పుస్తకాల అర చుట్టూ విద్యార్థులు కూర్చుని చదువుకునేలా తీర్చిదిద్దారు. విద్యార్థులు, అధ్యాపకులు ఇతర ఐఐటీలు, విదేశీ విద్యాసంస్థలకు చెందిన వారితో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించేందుకు వీలుగా ఆధునిక సౌకర్యాలు కల్పించారు. ఈ-పుస్తకాలు అంటే ఆన్లైన్ బుక్స్ చదువుకునేందుకు ఇంటర్నెట్ సౌకర్యంతో డిజిటల్ గదులు సమకూర్చారు. అత్యాధునిక సెమినార్ హాళ్లు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
"ఐఐటీ హైదరాబాద్ను చూడటానికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరూ తప్పనిసరిగా గ్రంథాలయాన్ని సందర్శిస్తున్నారు. లైబ్రరీ ఆకృతి, టెక్నాలజీ, డిజిటెల్ క్యాట్లాగ్, రికార్డింగ్ రూమ్ వారిని ఆకట్టుకుంటున్నాయి. లైబ్రరీ మధ్యభాగాన్ని చూసిన వారికి సరికొత్త అనుభూతిని పంచుతోంది. దిగుడు బావి మాదిరిగా, సాధారణ వ్యక్తులతో పాటు దివ్యాంగుల కోసం ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక ర్యాంప్ ఎంతో బావుందని చెబుతున్నారు" -మల్లికార్జున, లైబ్రేరియన్, ఐఐటీహెచ్
ప్రతి అంగుళానికి సాంకేతికత : ఆధునిక ఆర్కిటెక్చర్ టెక్నాలజీతో సూర్యరశ్మి నేరుగా లోపలికి ప్రవేశించేలా ఐఐటీ హైదరాబాద్ లైబ్రరీని డిజైన్ చేశారు. దీనివల్ల పగటి వేళ విద్యుత్ లైట్ల అవసరం ఉండదు. పైగా చదువుకునేటప్పుడు విద్యార్థుల కళ్లపై ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. గ్రంథాలయంలోని ప్రతి అంగుళానికి సాంకేతికతను జోడించారు. ప్రవేశ ద్వారం వద్ద సెన్సార్లు అమర్చారు. అవి లైబ్రరీలోని పుస్తకాలు రిజిస్టర్లో నమోదు చేసుకోకుండా తీసుకెళితే అలర్ట్ చేస్తాయి. దాంతోపాటు విద్యార్థులు పుస్తకాలు వెతుక్కొనేందుకు ప్రత్యేకంగా డిజిటల్ క్యాట్లాగ్ను ఏర్పాటు చేశారు. విద్యార్థి ఐడీ కార్డుతో లాగిన్ అయి కావల్సిన పుస్తకాన్ని సులువుగా వెతుక్కోవచ్చు.
"సాధారణ వ్యక్తులతో పాటు దివ్యాంగులకు కూడా ఉపయోగపడేలా గ్రంథాలయంలో ఏర్పాట్లు చేశాం. లైబ్రరీలోని అన్ని అంతస్తులకు దివ్యాంగులు వెళ్లే విధంగా ర్యాంపులు ఏర్పాటు చేశాం. అన్ని రకాల సౌకర్యాలు కల్పించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాం. యాక్సెసబిలిటీ సెంటర్ ఏర్పాటు చేయాలనుకుంటున్నాం. దివ్యాంగులు చదువుకునేందుకు వీలుగా ఓ ప్రత్యేక స్టడీ సెంటర్ ఏర్పాటు చేయాలని చూస్తున్నాం. మా లైబ్రరీకి వచ్చే దివ్యాంగులందరికీ ఇక్కడి సేవలు ఉపయోగపడేలా చేస్తాం. కళ్లు కనిపించని వారు, మాట్లాడలేని వాళ్లు ఇలా ఎవరైనా కావచ్చు. వారందరికీ ఉత్తమమైన సేవలు అందించడమే మా లక్ష్యం" -బోజరాజు, చీఫ్ లైబ్రేరియన్
24 గంటలు ఇంటర్నెట్ : గ్రంథాలయంలో 50 వేలకు పైగా ముద్రిత పుస్తకాలు, 3 లక్షల 50 వేలకుపైగా ఈ-బుక్స్ అందుబాటులో ఉంచారు. అందులో 36 దేశ, విదేశీ భాషలకు చెందిన పుస్తకాలు ఉన్నాయి. దేశ, విదేశీ పరిశోధన జర్నల్స్, డిజిటల్ డేటాబేస్లు, ఇంజినీరింగ్, సైన్స్ పుస్తకాలతో పాటు అన్ని విభాగాలకు సంబంధించిన బుక్స్ లైబ్రరీలో దొరుకుతాయి. ఏడాదిలో 2-3 రోజులు మినహా అన్ని రోజులు 24 గంటలపాటు లైబ్రరీ అందుబాటులో ఉంటుంది. విద్యార్థులకు సందేహాలు వస్తే వాటిని నివృతి చేసుకోవడానికి 24 గంటలు ఇంటర్నెట్ సౌకర్యం అందుబాటులో ఉంటుంది.
మరో విశేషం ఏంటంటే ఇక్కడ రికార్డు రూమ్ కూడా ఏర్పాటు చేశారు. పాఠ్యాంశాలు, చర్చోపచర్చలను ఆడియో, వీడియో రూపంలో రికార్డు చేసి విద్యార్థులకు అందిస్తున్నారు. ఇది దివ్యాంగ విద్యార్థులకు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. ఇంటర్ వరకు మాతృభాషలో చదివిన విద్యార్థుల మొదటి సెమిస్టర్లో ఆయా పాఠాలు వారి భాషల్లోనే వినే సదుపాయం ఉంది. అంతేకాదు, వారు ఎవరిపైన ఆధారపడకుండా వీల్చైర్లపై నేరుగా ర్యాక్ల వద్దకు వెళ్లి పుస్తకాలు తీసుకునేలా ప్రత్యేక ర్యాంపులు ఏర్పాటు చేశారు.
"అత్యాధునిక టెక్నాలజీతో ఆన్లైన్ బుకింగ్, రిమోట్ యాక్సెస్ డేటాబేస్లల వల్ల క్యాంపస్ బయట ఉన్నా విద్యార్థులు పరిశోధనలు కొనసాగించే వెసులుబాటు కలిగించారు. గ్రూప్ స్టడీ రూమ్స్లో చర్చలు, సైలెంట్ జోన్లు ఇలా విద్యార్థులకు కావాల్సిన అన్ని సౌకర్యాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఇలా సకల సదుపాయాలతో దేశంలోనే అత్యాధునిక లైబ్రరీల్లో ఐఐచీ హైదరాబాద్లోని గ్రంథాలయం ముందువరసలో ఉంది. విద్యార్థులను విజ్ఞాన మార్గంలోకి నడిపించడానికి బాటలు వేస్తోంది" - సాయిపూర్ణ, విద్యార్థిని
ఏసీలకు గుడ్బై - రేడియంట్ కూలింగ్ టెక్నాలజీతో మీ ఇంటికి చల్లదనం!
కొలువుల నిలయంగా ఐఐటీ హైదరాబాద్ - ఇక్కడి విద్యార్థులు జాబ్ కొట్టడానికి అదొక్కటే కారణం