అప్పుడు రూ.22 లక్షల ప్యాకేజీ వదులుకున్నాడు- ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కొట్టాడు
చిన్నప్పటి నుంచి చదువులో అద్భుత ప్రతిభ చూపిన మణికంఠ- పాలిటెక్నిక్, జేఈఈ అడ్వాన్స్డ్లో ర్యాంకులు- భువనేశ్వర్ ఐఐటీలో సివిల్ ఇంజినీరింగ్ సీటు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 15, 2026 at 4:10 PM IST
IIT Graduate Rejects ₹22 Lakh Job Becomes CBI SI for Nation Service: సాధారణంగా ఐఐటీలో సీటు వచ్చిందంటే చాలు కోట్లలో ప్యాకేజీ వస్తుందని, విదేశాల్లో స్థిరపడొచ్చని అందరూ భావిస్తారు. కానీ తూర్పుగోదావరి జిల్లాకు చెందిన ఆ యువకుడు మాత్రం అందుకు భిన్నంగా ఆలోచించాడు. రూ. 22 లక్షల జీతం వచ్చే ప్రైవేటు ఉద్యోగాన్ని కాదనుకుని దేశ సేవ కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాన్నే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాడు. రాత్రి పగలు శ్రమించి ఏకంగా సీబీఐ ఎస్సైగా ఎంపికయ్యాడు. కంచర్ల రాజీవ్ మణికంఠ స్ఫూర్తిదాయక ప్రయాణంపై ప్రత్యేక కథనం.
ప్రభుత్వ ఉద్యోగమే లక్ష్యంగా: గణితం అంటే ప్రాణం. ఎప్పుడూ చదువులో ముందుండేవాడీ యువకుడు. అనుకున్నట్టే ఐఐటీలో సీటు సాధించాడు. బీటెక్ పూర్తి కాగానే ప్రముఖ సంస్థలో భారీ జీతంతో ఉద్యోగం కూడా వచ్చింది. కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగమే లక్ష్యంగా రాత్రి పగలు కష్టపడ్డాడు. స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ పరీక్షలో సత్తా చాటి ప్రతిష్టాత్మకమైన సీబీఐ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్గా ఎంపికయ్యాడు.
గణితంపై అమితమైన ఆసక్తి: కంచర్ల రాజీవ్ మణికంఠది తూర్పుగోదావరి జిల్లా కోరుకొండ. తండ్రి వెంకటరమణ ఫైనాన్స్ వ్యాపారం చేస్తాడు. తల్లి పావని గృహిణి. రాజీవ్ చిన్నప్పటి నుంచే చదువులో చురుగ్గా ఉండటమే కాకుండా గణితంపై అమితమైన ఆసక్తిని కనబరిచేవాడు. పదో తరగతిలో 9.8 పాయింట్లతో ఉత్తీర్ణత సాధించిన రాజీవ్ పాలిటెక్నిక్లోనూ రాష్ట్ర స్థాయిలో 114వ ర్యాంకు సాధించాడు. తిరుమల విద్యా సంస్థల ఛైర్మన్ తిరుమలరావు ప్రోత్సాహించడంతో జేఈఈ అడ్వాన్స్డ్లో మెరుగైన ర్యాంకు సాధించి భువనేశ్వర్ ఐఐటీలో సివిల్ ఇంజినీరింగ్ సీటు దక్కించుకున్నాడు.
రోజుకు 15 గంటల పాటు కఠిన శ్రమ: ఐఐటీ పూర్తి కాగానే రాజీవ్ మణికంఠకు ఎల్అండ్టీ సంస్థలో రూ. 22 లక్షల భారీ ప్యాకేజీతో ఉద్యోగం లభించింది. కానీ అతని లక్ష్యం వేరు. దేశానికి సేవ చేసే కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సాధించాలన్న పట్టుదలతో ఆఫర్ను వదులుకున్నాడు. 2022లో ఇంటికి వచ్చి ఎస్ఎస్సీ ప్రిపరేషన్ మొదలుపెట్టాడు. తొలి 2 ప్రయత్నాల్లో విఫలమైనా వెనకడుగు వేయలేదు. హైదరాబాద్లో శిక్షణ తీసుకుంటూ రోజుకు 15 గంటల పాటు కఠిన శ్రమ చేశాడు. ఫలితంగా 2025 ఎస్ఎస్సీ సీజీఎల్ ఫలితాల్లో జాతీయ స్థాయిలో 1800వ ర్యాంకు సాధించి సీబీఐ సబ్ ఇన్స్పెక్టరుగా ఎంపికయ్యాడు.
3 ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు: రాజీవ్ ప్రతిభ కేవలం సీబీఐ కొలువుకే పరిమితం కాలేదు. ఎస్ఎస్సీ పరీక్షల కంటే ముందే రాసిన బ్యాంక్ పరీక్షల్లోనూ తన మార్క్ చూపించాడు. ఇండియన్ బ్యాంక్ , తెలంగాణ గ్రామీణ బ్యాంకుల్లో ప్రొబేషనరీ ఆఫీసర్ ఉద్యోగాలకు ఎంపికై హ్యాట్రిక్ కొట్టాడు. చేతిలో 3 ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ఉన్నా తన చిరకాల వాంఛ అయిన సీబీఐ ఇన్ స్పెక్టర్ కొలువులోనే చేరుతానని అంటున్నాడు.
'లక్షల జీతం కాదని, లక్ష్యం కోసం శ్రమించి విజయం సాధించిన కుమారుడు రాజీవ్ మణికంఠను చూసి మాకెంతో సంతోషంగా ఉంది. బంధుమిత్రులు విమర్శించినా కుమారుడి ఇష్టమే తమ ఇష్టమని నమ్మాము. లక్ష్యం పట్ల స్పష్టత, అంకితభావం ఉంటే ఎంతటి విజయాన్నైనా సాధించవచ్చని నిరూపించాడు రాజీవ్ మణికంఠ. ఇప్పుడు అందరూ అభినందిస్తుంటే ఎంతో గర్వంగా ఉంది.' -వెంకటరమణ, పావని రాజీవ్ మణికంఠ తల్లిదండ్రులు
