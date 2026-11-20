రోడ్డు భద్రతపై నిట్, ఐఐటీ విద్యార్థుల పరిశోధనలు - ఇండియన్ రోడ్స్ కాంగ్రెస్ వేదికపై ప్రజెంటేషన్
Indian Roads Congress 2026 : హైదరాబాద్లో 85వ ఇండియన్ రోడ్స్ కాంగ్రెస్ను నిర్వహించారు. ఈ వేదికపై నిట్, ఐఐటీ విద్యార్థులు రోడ్డు భద్రతపై చేసిన పరిశోధనలను ప్రదర్శించారు.
Published : November 20, 2026 at 11:51 AM IST
రోడ్డు భద్రత అనేది ప్రధానమైన అంశం. పొద్దున లేస్తే చాలు ప్రతి ఒక్కరూ ఏదో ఒక పని మీద బయటికి వెళ్తూనే ఉంటారు. ఈ క్రమంలో వాహనదారులు, పాదచారులకు ఇలా ఎవరికైనా ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ విషయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రభుత్వాలు రోడ్డు భద్రతలో ఎప్పటికప్పుడు ఎన్నో మార్పులు చేస్తున్నాయి. హైదరాబాద్లో ఇండియన్ రోడ్స్ కాంగ్రెస్ సందర్భంగా ప్రముఖ ఐఐటీ, ఎన్ఐటీ విద్యార్థులు రోడ్డు భద్రతపై చేసిన పరిశోధనలను ఆవిష్కరించారు. ఈ ప్రెజెంటేషన్లు గుత్తేదార్లు, ఇంజినీర్లను ఆకట్టుకున్నాయి.
హైదరాబాద్లోని హైటెక్స్లో ఈ సదస్సును గురువారం ప్రారంభమైంది. మీర్ అలీ నవాజ్ జంగ్ బహద్దూర్ హాల్, మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య హాల్లో విద్యార్థులు తమ పరిశోధన పత్రాలను అధికారులకు వివరించారు. వీరిలో 9 మంది ఐఐటీయన్లు, నలుగురు నిట్ విద్యార్థులు అలాగే ఇద్దరు ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్లు ఉన్నారు.
ఏఐ ఆధారిత డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ టెస్ట్
ఈ పరిశోధనల్లో మొదటి అంశం ఏఐ ఆధారిత డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ టెస్ట్. దీనిపై కాలికట్ నిట్ విద్యార్థి జియిత్ జయేశ్కుమార్ అధ్యయనం చేశారు. దేశంలో జరుగుతున్న ప్రమాదాలన్నీ 95 శాతం మానవ తప్పిదాల వల్లనే జరుగుతున్నాయని ఆయన పరిశోధన చేశారు. వాటిని తగ్గించేందుకు డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ పరీక్షలో అభ్యర్థి సామర్థ్యాలను పక్కాగా అంచనా వేసే ఫ్రేమ్వర్క్ను సిద్ధం చేశారు. నిజజీవితంలో ఎదురయ్యే సమస్యలు రవాణాశాఖ ప్రస్తుతం చేస్తున్న పరీక్షల్లో లేవని, అలాగే అభ్యర్థి సామర్థ్యాలను అంచనా వేయడంలో డేటా ఆధారిత ప్రమాణాలు లేవని అంటున్నారు.
విద్యార్థులకు ట్రాఫిక్ పాఠాలు
విద్యార్థులకు వర్చువల్ రియాలిటీతో ట్రాఫిక్ పాఠాలను నేర్పించాలనే అంశంపై, నిట్ కాలికట్ విద్యార్థి నీరజ చంద్రశేఖర్ పరిశోధన జరిపారు. ప్రతిరోజూ పాఠశాలకు నడుచుకుంటూ వెళ్లే పిల్లలకు ఈ శిక్షణ ఎంతో ఉపయోగమని తెలిపారు. పద్మవ్యూహంలాంటి ట్రాఫిక్లోనూ వారు సులభంగా వెళ్లొచ్చని చెబుతున్నారు. 3డీ ద్వారా ప్రతి దశలో పాదచారుల పనులు, ట్రాఫిక్ తీరు, ఎదురయ్యే అడ్డంకులను సృష్టించారు. ఒక్కసారి వీఆర్ హెడ్సెట్ను పెట్టుకుని వాస్తవంగా సంబంధిత ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ ఎలా ఉంటుందనే విషయం తెలుసుకోవచ్చు. అలాగే ఎలాంటి అడ్డంకులు వస్తాయనేది కూడా నేర్చుకోవచ్చు.
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