పెద్ద సంస్థల్లో నాయకత్వ హోదానే లక్ష్యం - వైజాగ్ ఐఐఎంపై అమ్మాయిల దృష్టి
అమ్మాయిల్ని మరింతగా ఆకట్టుకుంటోన్న ఐఐఎంవీ - ప్రాంగణ నియామకాలు ఎలాగంటే?
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 26, 2025 at 2:48 PM IST
IIM Special Efforts to Increase Female Students at Visakhapatnam: వ్యాపారంలో రాణించాలని, పెద్ద పెద్ద సంస్థల్లో నాయకత్వ హోదాకు చేరుకోవాలని ఆలోచిస్తున్న అమ్మాయిల సంఖ్య పెరుగుతోంది. అలాంటి వారి ఎంపిక ఎంబీఏనే అవుతోంది. అందులోనూ మేనేజ్మెంట్ విద్యకు పేరు గాంచిన ఐఐఎంలకే ఎక్కువగా ఓటు వేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఐఐఎం-వైజాగ్ అమ్మాయిల్ని మరింతగా ఆకట్టుకుంటోంది. కాబట్టే, దీనిలో వీరి హవా కనిపిస్తోంది.
విద్యార్థినుల సంఖ్య పెంచేందుకు ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్-వైజాగ్ (IIMV) ప్రత్యేకంగా కృషి చేస్తోంది. మేనేజ్మెంట్ విద్య దిశగా అమ్మాయిలను ప్రోత్సహించడానికి స్థానిక, జాతీయ విద్యాసంస్థల సాయంతో వర్క్షాప్లు, అవగాహన సదస్సులు నిర్వహించడం, జెండర్ డైవర్సిటీ వెయిటేజీ పేరుతో అదనపు పాయింట్లు కేటాయించడం, వేధింపులకు వ్యతిరేకంగా అంతర్గత ఫిర్యాదుల కమిటీ ఏర్పాటు వంటివి ఎన్నో చేస్తోంది. నైపుణ్య అభివృద్ధి, ఆంత్రప్రెన్యూర్షిప్, నాయకత్వ లక్షణాలను పెంపొందించే కార్యక్రమాలు, సర్టిఫికేషన్ కోర్సుల నిర్వహణ వంటి వాటికీ చోటిస్తోంది.
ప్రాంగణ నియామకాలు: 2015లో ఏర్పాటు అయిన ఈ ఐఐఎం నాణ్యమైన విద్యతో పాటు విద్యార్థులకు ఉద్యోగ కల్పన పైనా దృష్టి సారిస్తోంది. ఎల్అండ్టీ, ఇన్ఫోసిస్, అమెజాన్, జీఎంఆర్, రిలయన్స్ వంటి 80కి పైగా సంస్థలు వైజాగ్ ఐఐఎంకి ప్రాంగణ నియామకాలకు వస్తున్నాయి. 2024-26 బ్యాచ్లో సమ్మర్ ప్లేస్మెంట్స్లో ఉద్యోగాలు సాధించిన వారిలో 40 శాతం విద్యార్థినులే.
సగటు వార్షిక వేతనం రూ.16.40 లక్షలుగా ఉంది. ఈ ఏడాది 2 ఏళ్ల ఎంబీఏ కోర్సులో మహిళలే ఎక్కువ సీట్లు సంపాదించారు. వీరి సంఖ్య 187 కాగా పురుషులు 166 మంది ఉన్నారు. మొత్తం క్యాంపస్లో 47 మంది ప్రొఫెసర్లు ఉండగా వారిలో మహిళల సంఖ్య 18 మంది. ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్, హైబ్రిడ్ (ఆఫ్లైన్ అండ్ ఆన్లైన్) కోర్సుల్లో ఏటా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 3000 మందికి పైగా విద్యార్థులు చేరుతున్నారు. కొత్తగా ప్రారంభించిన ఐఐఎంలలో ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ ర్యాంకింగ్లోనూ ముందు వరుసలో ఉంది విశాఖ ఐఐఎం.
సొంత వ్యాపారానికి: విద్యార్థుల స్టార్టప్లకు సాయపడుతోంది. ఇందుకోసం ‘ఐఐఎంవీ ఫీల్డ్’ పేరుతో ప్రత్యేకంగా ఇంక్యుబేటర్నీ ప్రారంభించారు సంస్థ ప్రతినిధులు. ఇది దేశంలో వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతోన్న ఇంక్యుబేటర్లలో ఒకటిగా గుర్తింపు పొందింది. ఇక్కడ వ్యాపార వ్యూహాలు, నిర్వహణ, మార్కెటింగ్, ఆర్థిక నిర్వహణ వంటి అంశాల్లో శిక్షణతో పాటు ఔత్సాహిక వ్యాపారవేత్తలు ఎదుర్కొనే సవాళ్లపై దృష్టిసారిస్తూ ఎప్పటికప్పుడు మార్గ నిర్దేశం చేస్తున్నారు. పారిశ్రామిక నిపుణులతో అభ్యర్థులను అనుసంధానం చేస్తారు.
ఈ స్టార్టప్లకు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలతో పాటు ప్రైవేటు రంగ సంస్థల నుంచి నిధులు సమకూర్చేలా చూస్తున్నారు. అలాగే నీతి ఆయోగ్ మంజూరు చేసిన అటల్ ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్ కూడా ఇక్కడ ఉంది. ఈ ఐఐఎంలో ఇప్పటివరకూ 35 రంగాలకు చెందిన 180 అంకుర సంస్థలకు సాయం అందింది. వీటిలో ఏకంగా 136 మహిళలకు చెందినవే కావడం గమనార్హం. అంకురాలు ఏర్పాటు అయిన మొదట్లో సంస్థ కార్యకలాపాలకు సంవత్సరం వరకు ఆ ప్రాంగణాన్ని వినియోగించుకునే అవకాశమూ కల్పిస్తున్నారు.
హైదరాబాద్కు చెందిన ఓ సంస్థ సాయంతో ‘సోషల్ ఇంపాక్ట్ప్రెన్యూర్స్ ప్రోగ్రాం’ ద్వారా 28 అంకురాలకు శిక్షణ అందించారు. మహిళా ఆంత్రప్రెన్యూర్లను ప్రోత్సహించడానికి ‘నారీప్రెన్యూర్ ఫర్ హర్’ కింద 27 సంస్థలకు శిక్షణ ఇచ్చారు. ఈ రెండు కార్యక్రమాలకు ఇటీవల జాతీయ స్థాయిలో అవార్డులు దక్కాయి. కాబట్టే, ఈ ఐఐఎం అమ్మాయిలకు భవిష్యత్ మార్గంగా కనపడుతోంది. అందుకే ఎంచుకుంటున్న వారి సంఖ్యా పెరుగుతోంది.
