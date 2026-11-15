నగరంలో నీటి వృథాకు 'డిజిటల్' చెక్ - ఇలా చేస్తే 20 శాతం వృథాకు అడ్డుకట్ట!
IIT Hyderabad on Water Saving: ఎల్నినో నేపథ్యంలో హైదరాబాద్కు నీటిగండం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో డిజిటల్ ట్విన్ వ్యవస్థతో నీటిని ఆదా చేయొచ్చని ఐఐటీ హైదరాబాద్ పేర్కొంటోంది.
Published : November 15, 2026 at 11:02 AM IST|
Updated : November 15, 2026 at 11:40 AM IST
ఎల్నినో నేపథ్యంలో రాష్ట్రంలో ఈ ఏడాది తక్కువ వర్షపాతం నమోదైన విషయం తెలిసిందే. దీంతో ఈ ఏడాది నీటిని పొదుపుగా వినియోగించడం ఎంతైనా అవసరం. అయితే కొందరిలో అవగాహన లేకపోడం, మరి కొంతమంది నిర్లక్ష్యం, ఇతర కారణాలతో నీరు ఏదో విధంగా వృథా అవుతూనే ఉంది.
అయితే ఇళ్లు, గేటెడ్ కమ్యూనిటీలు, అపార్ట్మెంట్లు, కార్యాలయాలు, పరిశ్రమలలో నీటి వృథాను తెలివిగా నివారించవచ్చని ట్రిపుల్ ఐటీ హైదరాబాద్లోని స్మార్ట్ సిటీ లివింగ్ ల్యాబ్ పరిశోధకులు సూచిస్తున్నారు. 'డిజిటల్ ట్విన్ వ్యవస్థ'ను ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా కనీసం 20 శాతం నీటి వృథాను నివారించవచ్చని చెబుతున్నారు. ఎల్నినో నేపథ్యంలో ఇదో పరిష్కార మార్గమని వివరిస్తున్నారు. వివరాల్లోకి వెళితే,
ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ప్రమాణాల ప్రకారం ఒక వ్యక్తికి రోజుకు 130 లీటర్ల నీరు అవసరం. తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని అనేక ప్రాంతాల్లోని ప్రజలు స్థానిక సంస్థలు అందించే నీటిపైనే ఆధారపడతారు. దీనికి తోడు వ్యక్తిగత బోర్లు, ఇతర వనరుల నుంచీ నీరందుతోంది. అయితే వీటిలో చాలా వరకు వృథా అవుతోంది. స్నానం చేయడానికి, బట్టలు ఉతకడానికి, పాత్రలు కడగడానికి, మొక్కలకు నీరు పెట్టడానికి, వాహనాలు కడగడానికి నీటిని విచ్చలవిడిగా వినియోగిస్తున్నారు. వచ్చే ఏడాది మార్చి వరకు ఎల్నినో ప్రభావం కొనసాగనున్న నేపథ్యంలో నీటి పొదుపును పాటించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని ట్రిపుల్ ఐటీ పరిశోధకులు చెబుతున్నారు. ఇందుకు డిజిటల్ ట్విన్ వ్యవస్థ ఎంతగానే ఉపయోగపడుతుందంటున్నారు.
డిజిటల్ ట్విన్ అంటే
- తాగు నీరు, ఇతర అవసరాల కోసం సరఫరా చేసిన నీటి వృథాను అడ్డుకోవడమే డిజిటల్ ట్విన్ లక్ష్యం.
- ఉదాహరణకు హైదరాబాద్ నగరానికి ఒక రోజులో 50 కోట్ల గ్యాలన్ల నీటిని సరఫరా చేస్తే, వివిధ కారణాల వల్ల అందులో 20 నుంచి 25 శాతం నీరు వృథా అవుతుంది.
- డిజిటల్ ట్విన్లో భాగంగా నగరానికి నీరు వస్తున్న ప్రాంతాల నుంచి వార్డులు, డివిజన్లలోని పైప్లైన్లు, స్టోరేజీ ట్యాంకులకు సెన్సార్లను అమర్చుతారు.
- వాల్వులను నియంత్రించడానికి ప్రత్యేక సెన్సార్లను ఏర్పాటు చేస్తారు.
- ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ను అనుసంధానించడం ఇందులో ముఖ్యమైన విషయం.
- నీటి సరఫరాలో ఎక్కడైనా ఒత్తిడి తగ్గినా, స్టోరేజీ ట్యాంకుల ద్వారా ఇళ్లకు నీరు సరిగ్గా వెళ్లకపోయినా, పైప్లైన్ పగిలినా ఆ విషయం కమాండ్ కంట్రోల్ స్క్రీన్ల ద్వారా తెలిసిపోతుంది.
- పైప్లైన్ ఎక్కడైన పగిలితే నీటి సరఫరాను నిలిపివేసేందుకు సిబ్బంది పరుగెత్తాల్సిన అవసరం ఉండదు.
- సిమ్యులేటర్ సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ నుంచే నీటి సరఫరా వాల్వ్లను ఆపివేయొచ్చు.
నీటి వృథాకు చెక్ పెట్టొచ్చు
- అపార్ట్మెంట్లోని ఫ్లాట్లకు నీటిని సరఫరా చేసే పైపులపై సెన్సార్లను అమర్చాలి. వాటి ద్వారా ఏ ఇంట్లో ఎన్ని లీటర్ల నీరు వినియోగిస్తున్నారో తెలుస్తుంది. ఉదాహరణకు ఒక ఫ్లాట్లో నలుగురు వ్యక్తులుంటే రోజుకు 520 లీటర్ల నీరు సరిపోతుంది. ఆ ఫ్లాట్లోని వారు 900 లీటర్లు వినియోగిస్తే వీరు విచ్చలవిడగా వినియోగిస్తున్నట్లు తెలుస్తుంది. అక్కడ జరిగే వృథాను నివారించేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలి.
- పైప్లైన్లు, సంపులు, ట్యాంకులలోని లీక్లను ఈ సెన్సార్లు గుర్తిస్తాయి. ఆ లీక్ల గురించిన సమాచారం వెంటనే డాష్బోర్డులో కనిపిస్తుంది.
- ఎవరైనా బయటకు వెళ్లేప్పుడు నల్లాను అలాగే వదిలేసి వెళ్లినా, లేదా పిల్లలు బాత్రూమ్లలోని, సింక్లోని నల్లాలు, అలాగే విడిచిపెట్టి మర్చిపోయినా సంబంధిత ఫ్లాట్ వారిని హెచ్చరిస్తుంది. వారు ఆపకపోతే సెన్సార్లే నల్లాలను ఆపుతాయి.
"ఇళ్లు, అపార్ట్మెంట్లు, గేటెడ్ కమ్యూనిటీలలో డిజిటల్ ట్విన్ వల్ల అనేక ప్రయోజనాలున్నాయి. నీటి సరఫరాతో పాటు నీటి నాణ్యత, కాలుష్య ప్రభావం ఇలా అన్నింటినీ తెలుసుకునేందుకు సాధ్యమవుతుంది. నీటి కాలుష్యం వల్ల కలిగే వ్యాధులను నియంత్రించవచ్చు. ఈ వ్యవస్థను ఒక్కసారి ఇన్స్టాల్ చేస్తే చాలు ఇది నిరంతరం పని చేస్తుంది. ప్రస్తుతం నీటిపై ఖర్చు చేస్తున్న దానికంటే తక్కువ డబ్బుతో ఈ వ్యవస్థను ఇన్స్టాల్ చేయవచ్చు" - అనురాధ వట్టెం, చీఫ్ టెక్నాలజీ ఆర్కిటెక్ట్, స్మార్ట్ లివింగ్ ల్యాబ్
అవసరమైన సమయంలో అధిక పీడనంతో సరఫరా
గేటెడ్ కమ్యూనిటీలో నీటిని ఆదా చేయడానికి రోజులో ఏ సమయాల్లో నీటి వినియోగం ఎక్కువగా ఉంటుందో సెన్సార్ల ద్వారా తెలుసుకునే అవకాశం ఉంది. వృథాను తగ్గించడానికి రోజుకు 24 గంటలూ నీటి సరఫరా ఇస్తూనే, అవసరమైనప్పుడు ఎక్కువ పీడనంతో సరఫరా చేయొచ్చు. అవసరం లేని సమయాల్లో పీడనాన్ని తగ్గించడం ద్వారా 10 శాతం వరకు నీటిని ఆదా చేయవచ్చు.
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