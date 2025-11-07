డ్రోన్లతో లాభాలే కాదు నష్టాలున్నాయి - ఎలా చెక్ పెట్టాలంటే?
‘యాంటీ డ్రోన్ టెక్నాలజీ’ని అభివృద్ధి - ఎలా పని చేస్తుందంటే?
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 7, 2025 at 3:18 PM IST
IIIT DM Kurnool Solution for Drone Problems: అన్ని రంగాల్లో వచ్చే అత్యంత క్లిష్ట సమస్యలను ప్రస్తుతం సాంకేతికత ఆధారంగా ఇట్టే పరిష్కరిస్తున్నారు. ఆధునికి డ్రోన్ల వినియోగంతో పాటు సిబ్బందికి, ఇటు ప్రజలకు ఇబ్బంది లేకుండా వేగంగా పరిష్కారం చేసిన విషయం తెలిసిందే. అయితే మరోవైపు దేశ వ్యాప్తంగా వాణిజ్య డ్రోన్ల వినియోగం గణనీయంగా పెరిగింది. వీటి లాభాలతో పాటు నష్టాలు కూడా ఉన్నాయి. కొందరు నిబంధనలకు విరుద్ధంగా వినియోగిస్తున్నారు. డ్రోన్లతో నిషేధిత ప్రాంతాల్లో ఫొటోలు, వీడియోలు తీస్తున్నారు. అంతే కాకుండా ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు సంస్థలపై దాడులు చేసే అవకాశం ఉంది.
ఈ నేపథ్యంలో డ్రోన్లు ఎగురవేయాలంటే అనుమతులు పొందడం తప్పనిసరి చేస్తూ కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఉత్తర్వులు జారీ చేశాయి. అయినా పలువురు వాటిని బేఖాతరు చేస్తున్నారు. దీన్ని అడ్డుకునేందుకు ప్రజల అవసరాలకు వీలుగా ఉండేలా కర్నూలు ట్రిపుల్ఐటీ డీఎం (ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ, డిజైన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్) ఇన్స్టిట్యూట్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ కృష్ణనాయక్, పరిశోధక విద్యార్థి వెంకట రాజులు ‘యాంటీ డ్రోన్ టెక్నాలజీ’ని అభివృద్ధి చేశారు.
ఇది ఎలా పనిచేస్తుందంటే?:
సాధారణంగా డ్రోన్లు గాల్లో ఎగరడానికి వినియోగించే ఇండస్ట్రియల్, సైంటిఫిక్, మెడికల్ (ISM) బ్యాండ్ ద్వారా ఫ్రీక్వెన్సీని పొందుతుంటాయి. లేదంటే లైసైన్స్ పొందిన బ్యాండ్ను ప్రభుత్వ అనుమతితో ఉపయోగించాలి. సంబంధిత ఫ్రీక్వెన్సీతో డ్రోన్ అనుసంధానం చేస్తారు. దాంతో పైలట్ ఇచ్చే సూచనలకు అనుగుణంగా పని చేస్తుంది. ట్రిపుల్ ఐటీ డీఎం ఆచార్యులు రూపొందించిన డ్రోన్ రక్షణ వ్యవస్థతో ఆ రేడియో తరంగాలను స్తంభింపజేస్తారు.
ఇది ఒక నిర్దిష్ట ప్రాంతంలో అనుమతి ఉన్న ఫ్రీక్వెన్సీలు మినహా ఇతర ఫ్రీక్వెన్సీలు పని చేయకుండా చేస్తాయి. ఏదైనా ఇల్లు లేదా సంస్థ ప్రాంగణానికి ప్రహారీ ఎలా రక్షణగా ఉంటుందో, ఈ వ్యవస్థ విడుదల చేసే రేడియో తరంగాలు ఆ ఇల్లు లేదా సంస్థ చుట్టూ రక్షణ కవచంగా పని చేస్తాయి.
ఇది పైలట్ నుంచి సంకేతాలను స్వీకరించే డ్రోన్ రిసీవర్తో పాటు జీపీఎస్ రిసీవర్ను సైతం నిర్వీర్యం చేస్తుంది. దీనివల్ల కొంత సమయం తర్వాత డ్రోన్ కూలిపోతుంది. ప్రస్తుతం 100 మీటర్ల ఎత్తు వరకు పనిచేసేలా దీన్ని తయారు చేశాం. మరిన్ని పరిశోధనలకు భారత ప్రభుత్వ శాస్త్ర సాంకేతిక విభాగం (డీఎస్టీ) రూ.40 లక్షలు విడుదల చేసింది అని ఆచార్య కృష్ణనాయక్ తెలిపారు.
కర్నూలు ట్రిపుల్ ఐటీకి అంతర్జాతీయ గుర్తింపు - ప్రపంచంలోనే 9వ స్థానం
ఇటీవలనే కర్నూల్ ట్రిపుల్ ఐటీ కళాశాల (డీఎం) ప్రాంగణానికి అంతర్జాతీయ గుర్తింపు వచ్చిన విషయం తెలిసిందే. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా పలు దేశాల సంస్థలతో పోటీ పడి 9వ స్థానాన్ని కైవసం చేసుకుంది. అత్యుత్తమ ఆర్కిటెక్చర్ నైపుణ్యాలతో నిర్మించిన ప్రాంగణాల్లో 'ఇన్స్టిట్యూషన్స్' కేటగిరీలో మన దేశం నుంచి కర్నూలు ప్రపంచ గుర్తింపు పొందడం గర్వకారణం. కర్నూలు శివారులోని జగన్నాథగట్టుపై మొత్తం 151 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో డీఎం కళాశాల ప్రాంగణం ఉంటుంది.
