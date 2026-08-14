ETV Bharat / state

'సర్​' నోటీసులకు ఈ 12 ధ్రువపత్రాలే సమాధానం - 1987 తర్వాత పుడితే తల్లిదండ్రులవీ చూపాల్సిందే

అప్పుడే ఓటును కాపాడుకోవచ్చు - 17న ముసాయిదా జాబితా రోజు వివరాల వెల్లడి - వయసుల వారీగా 3 వర్గాలుగా విభజన - 12 గుర్తింపు కార్డుల్లో ఏదైనా ఒకటి ఈఆర్వోకు చూపించాలి

notice special intensive revision
special intensive revision (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 14, 2026 at 11:00 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Notices on Special Intensive Revision : మా పేరు ఓటరు లిస్టులో ఉంటుందా? ఒకవేళ ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ(సర్‌) నోటీసులు వస్తే ఏం చేయాలి? అసలు ఓటు లేకుండా పోతుందా? ఏ సర్టిఫికెట్ చూపాలి? ఎన్యూమరేషన్ ఫారం సరిగ్గా నింపలేదని నోటీసు వస్తే ఏం చేయాలి? ఇలా చాలా మంది ఓటర్లలో చాలా వరకు సందేహాలు ఉన్నాయి. రాష్ట్రంలో మొత్తం 3.38 కోట్ల మంది ఓటర్లు ఉండగా, 2.64 కోట్ల పత్రాలకు (78.30 శాతం) డిజిటలైజేషన్‌ ప్రక్రియ జరిగింది. ఓట్లు తేడాలున్న జాబితా (అనామలీస్)లో ఉన్న ఓటర్లే 60 లక్షల మంది వరకు ఉన్నారు.

ఎస్‌ఐఆర్‌-2002తో మ్యాపింగ్‌ అయి : వీరందరికీ నోటీసులు ఇవ్వడానికి ఎన్నికల సంఘం అధికారులు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ఈ నెల 17న రాష్ట్ర చీఫ్‌ ఎలక్టోరల్‌ అధికారులు ఓటరు ముసాయిదా జాబితాను ప్రకటించనున్నారు. ఆ రోజు ఎస్‌ఐఆర్‌-2002తో మ్యాపింగ్‌ అయి, సరిగా ఉన్న ఓటర్లు, నోటీసులు అందుకునే ఓటర్ల వివరాలు కచ్చితంగా తెలుస్తాయి. నోటీసులు వచ్చిన వారు కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం సూచించిన 12 ఐడెంటిటీ కార్డుల్లో ఒకటి ఈఆర్వో ముందు హాజరై తప్పకుండా చూపించాలి. అప్పుడే ఓటు హక్కును కాపాడుకునే అవకాశం ఉంటుంది.

ఈఆర్వోకు చూపించాల్సిన 12 ధ్రువపత్రాలు ఇవే :

1) కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు, పీఎస్‌యూ ఉద్యోగులు లేదా పెన్షనర్లకు జారీ చేసిన గుర్తింపు కార్డు లేదా పెన్షన్‌ చెల్లింపు ఉత్తర్వులు(పీపీవో)

2) 01-07-1987 ముందు ప్రభుత్వ సంస్థలు, బ్యాంకులు, తపాలా కార్యాలయాలు, ఎల్‌ఐసీ, స్థానిక సంస్థలు జారీ చేసిన గుర్తింపు పత్రాలు

3) ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన అధికారితో జారీ చేసిన బర్త్ సర్టిఫికెట్

4) విదేశాంగ శాఖ జారీ చేసిన పాస్‌పోర్టు

5) గుర్తింపు పొందిన బోర్డులు, విశ్వవిద్యాలయాలు జారీ చేసిన మెట్రిక్యులేషన్‌ (ఎస్​ఎస్​సీ) లేదా ఇతర విద్యార్హత పత్రాలు

6) సంబంధిత అధికారి జారీ చేసిన శాశ్వత నివాస ధ్రువీకరణ పత్రం

7) అటవీ హక్కుల ధ్రువీకరణ పత్రం

8) క్యాస్ట్ సర్టిఫికెట్

9) జాతీయ పౌర పట్టిక (ఎన్‌ఆర్‌సీ) (ఎక్కడైనా అమలులో ఉంటే)

10) రాష్ట్ర ప్రభుత్వం లేదా స్థానిక సంస్థలు జారీ చేసిన కుటుంబ రిజిస్టర్‌ పత్రం

11) ప్రభుత్వం జారీ చేసిన ఏదైనా భూమి, ఇంటి కేటాయింపు ధ్రువీకరణ పత్రం

12) ఆధార్‌ కార్డు (కమిషన్‌ నిర్దేశించిన నిబంధనలు వర్తిస్తాయి)

ఏ వయసు వారు ఏం చూపాలి..

  • 1987 జులై 1వ తేదీ కంటే ముందు జన్మించిన వారు 12 గుర్తింపు కార్డుల్లో ఏదో ఒకటి చూపించాలి.
  • 1987 జులై 1 నుంచి 2004 డిసెంబరు 2 మధ్యలో జన్మించిన వారు ఎన్నికల సంఘం పేర్కొన్న వాటిలో ఒక గుర్తింపు కార్డుతో పాటు తల్లిదండ్రుల్లో ఎవరిదైనా ఒకరి ఐడీ కార్డు కూడా చూపాలి.
  • 2004 డిసెంబరు 2 తర్వాత పుట్టిన వారు తన సొంత గుర్తింపు కార్డుతో పాటు తల్లిదండ్రుల ఇద్దరి ఐడీ కార్డులు చూపించాలి.

హైదరాబాద్​లో ప్రతి ముగ్గురిలో ఒకరి ఓటు గల్లంతు! - కారణాలు అనేకం

రాష్ట్ర రాజధానిలో 40 లక్షల ఓట్ల గల్లంతు - సనత్​నగర్​లో ఏకంగా సగానికి పైగా మాయం

TAGGED:

NOTICE SPECIAL INTENSIVE REVISION
SPECIAL INTENSIVE REVISION
11 DOCUMENTS REQUIRED FOR SIR
FAMILY REGISTER CERTIFICATE
SPECIAL INTENSIVE REVISION

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.