రోడ్డుపైనే పార్కింగ్ చేస్తున్నారా? - బండి కోసం పరుగులు పెట్టాల్సి వస్తుంది జాగ్రత్త!
ఇష్టారీతిన వాహనాల నిలిపివేత - నడిరోడ్డుపై నిలపడంతో ప్రయాణికుల రాకపోకలకు ఇబ్బందులు - వాహనాలతో కిక్కిరిసిపోతున్న రహదారులు - ఇకపై అక్కడ పార్కింగ్ చేస్తే ట్రాఫిక్ చలాన్లు కట్టాల్సిందే
Published : January 13, 2026 at 11:54 AM IST|
Updated : January 13, 2026 at 12:05 PM IST
Fee for Road Side Parking Vehicles : అలా రోడ్డుపై వెళ్తున్న క్రమంలో ఉన్నట్టుండి ఏదైనా వస్తువు గుర్తొచ్చినప్పుడు, లేదా కనిపించినప్పుడు లేదా ఇతర పనుల కోసం వెంటనే ఓ పక్కకు కారు పార్కింగ్ చేసి పనులు పూర్తి చేసుకుంటారు. కానీ తిరిగి వచ్చేలోపు వాహనాలు కనిపించడం లేదని పరుగులు పెట్టేస్తారు. అలా ఇష్టారాజ్యంగా రోడ్డు ఖాళీగా ఉందని ఎక్కడపడితే అక్కడ పార్కింగ్ చేస్తే ఇలానే ఉంటుంది మరి. ఇలా బైకులు, ఆటోలు, కార్లను నడిరోడ్డుపై ఆపడం ద్వారా ఇతర ప్రయాణికుల రాకపోకలకు అసౌకర్యం కలుగుతుంది.
దీంతో నగరంలో ఉన్న రోడ్లన్నీ వాహనాలతో కిక్కిరిసిపోతున్నాయి. దీనివల్ల ట్రాఫిక్ జామ్లు, ప్రమాదాలు, కాలుష్యం, అత్యవసర సేవలకు అంతరాయం కలుగుతుంది. ఇలా పార్కింగ్ కోసం రోడ్ల స్థలాన్ని ఆక్రమించడం వల్ల ఇతర ప్రయాణికులకు ఇబ్బందులు వస్తాయి. కొన్ని సందర్భాల్లో ప్రజలు రోడ్డు దాటేటప్పుడు ట్రాఫిక్ను ఆపాల్సి వస్తోంది. మరికొన్నిసార్లు కేవలం ఒక కిలోమీటరు ప్రయాణానికి 30 నిమిషాల వరకు సమయం పడుతోంది. రోడ్లపై ఇలా ఇష్టారాజ్యంగా పార్కింగ్ చేయడం కారణంగా ట్రాఫిక్ పోలీసులు వాహనాలను టోయింగ్ చేసి తీసుకెళ్తారు.
ఎక్కడపడితే అక్కడే పార్కింగ్లు : నగరంలో జనసాంద్రత ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో పార్కింగ్ స్థలాలు తక్కువగా ఉంటాయి. ఇలా ఉంటుందని తెలిసినా కూడా వాహనదారులు రోడ్లపై పార్క్ చేయాల్సి వస్తుంది. అన్ని తెలిసినప్పటికీ షాపింగ్, లంచ్ అని ఇతర చిన్న చిన్న పనుల కోసం 10-15 నిమిషాల కోసం వాహనాలను రోడ్డు పక్కన ఆపుతుంటారు. మరీ ముఖ్యంగా నో పార్కింగ్ బోర్డు ఉన్నప్పుడు లేదా అక్కడ పార్కింగ్కి స్థలమే లేకపోయినా కూడా అక్కడే పార్కింగ్ చేస్తుంటారు. మరి కొంతమంది పార్కింగ్ నియమాలను కేర్ చేయకుండా తమ సౌలభ్యం కోసం రోడ్లపై అడ్డదిడ్డంగా పార్క్ చేస్తారు. ఇలా ఎక్కడపడితే అక్కడ పార్కింగ్ లేని చోట బైకులను, ఆటోలను, కార్లను పార్కింగ్ చేయడం వల్ల ఇతర పాదచారులకు ఇబ్బందులు తలెత్తుతున్నాయి. ఇకపై ఇలా పార్క్ చేస్తే ట్రాఫిక్ పోలీసులు మీ వాహనాలను తీసుకెళ్తారు.
చట్టాలు ఇలా ఉన్నాయి :
- నో పార్కింగ్ ప్రదేశాల్లో పార్కింగ్ చేస్తే సెక్షన్ 120/177 చట్టం కింద వాహనాన్ని తీసుకెళ్తారు.
- పాదచారులు నడిచే రోడ్డుపై వాహనాలు ఆపితే సెక్షన్ 39బి ప్రకారం తీసుకెళ్తారు.
- రోడ్డుపైన పార్కింగ్ చేస్తే సెక్షన్ 190లోని రెండో క్లాజ్ ప్రకారం వాహనాన్ని తీసుకెళ్తారు.
- బస్స్టాప్ల వద్ద వాహనాలు నిలిపిస్తే 177/179 సెక్షన్ ప్రకారం ఆ వాహనాలను తీసుకెళ్తారు.
- షోరూంలు, హోటళ్ల వద్ద రోడ్డుపై నిలిపేసిన వాహనాలను 41సీపీ ప్రకారం తీసుకెళ్తారు.
చలానాలు ఇలా :
- బైక్/ స్కూటీ - రూ.200
- కారు - రూ.500
- అంతకంటే పెద్ద వెహికిల్స్ చలానా - రూ.700 నుంచి రూ.1000
- గ్రేటర్ పరిధిలో 2025లో వివిధ విభాగాల్లో విధించిన చలానాలు ఇలా - రూ. 55,74,109
- వాహనాలు తీసుకెళ్లినందుకు గానూ మన దగ్గరి నుంచే డబ్బులు వసూల్ చేస్తారు.
''నగరంలో గతంలో వివిధ వివిధ ప్రాంతాల్లో ఫుట్పాత్ రోడ్లపై నిలిపిన వాహనాలను, చిరువ్యాపారుల బండ్లను తొలగించాం. రోడ్లపై వాహనాలు, చిరువ్యాపారుల వారి బండ్లు పెట్టడం వంటివి చేయకండి.''- హరిప్రసాద్, ట్రాఫిక్ అసిస్టెంట్ కమిషనర్, పంజాగుట్ట, హైదరాబాద్
పాదచారులకు ఇబ్బందులు : రోడ్డుపై వాహనాలు నిలపడం వల్ల పాదచారులకు ఇబ్బందులు కలగడంతో పాటు అనుకొని ప్రమాదాలు సంభవించవచ్చు. అలాగే ఆ ప్రాంతంలో ఎక్కువ ట్రాఫిక్ ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. ఫుట్పాత్లపై, పార్కుల ముందు వాహనాలు పార్క్ చేయడం వల్ల పాదచారులకు నడవడానికి స్థలం ఉండదు.
ఎక్కడ పార్క్ చేయకూడదంటే? :
- ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్, కూడళ్లు, జిబ్రా క్రాసింగ్ల దగ్గర.
- ఫుట్పాత్లు, పార్కుల పక్కన, భవనాల ముందు/ వెనుక.
- బస్ స్టాప్లు, ఆసుపత్రులు, పాఠశాలల దగ్గర.
- రహదారి, వంతెనలపైన/దగ్గర
- ట్రాఫిక్ మార్కింగ్లు (వైట్ లైన్ ) ఉన్న చోట.
