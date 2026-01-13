ETV Bharat / state

రోడ్డుపైనే పార్కింగ్​ చేస్తున్నారా? - బండి కోసం పరుగులు పెట్టాల్సి వస్తుంది జాగ్రత్త!

ఇష్టారీతిన వాహనాల నిలిపివేత - నడిరోడ్డుపై నిలపడంతో ప్రయాణికుల రాకపోకలకు ఇబ్బందులు - వాహనాలతో కిక్కిరిసిపోతున్న రహదారులు - ఇకపై అక్కడ పార్కింగ్​ చేస్తే ట్రాఫిక్​ చలాన్లు కట్టాల్సిందే

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 13, 2026 at 11:54 AM IST

Updated : January 13, 2026 at 12:05 PM IST

Fee for Road Side Parking Vehicles : అలా రోడ్డుపై వెళ్తున్న క్రమంలో ఉన్నట్టుండి ఏదైనా వస్తువు గుర్తొచ్చినప్పుడు, లేదా కనిపించినప్పుడు లేదా ఇతర పనుల కోసం వెంటనే ఓ పక్కకు కారు పార్కింగ్ చేసి పనులు పూర్తి చేసుకుంటారు. కానీ తిరిగి వచ్చేలోపు వాహనాలు కనిపించడం లేదని పరుగులు పెట్టేస్తారు. అలా ఇష్టారాజ్యంగా రోడ్డు ఖాళీగా ఉందని ఎక్కడపడితే అక్కడ పార్కింగ్​ చేస్తే ఇలానే ఉంటుంది మరి. ఇలా బైకులు, ఆటోలు, కార్లను నడిరోడ్డుపై ఆపడం ద్వారా ఇతర ప్రయాణికుల రాకపోకలకు అసౌకర్యం కలుగుతుంది.

దీంతో నగరంలో ఉన్న రోడ్లన్నీ వాహనాలతో కిక్కిరిసిపోతున్నాయి. దీనివల్ల ట్రాఫిక్ జామ్​లు, ప్రమాదాలు, కాలుష్యం, అత్యవసర సేవలకు అంతరాయం కలుగుతుంది. ఇలా పార్కింగ్​ కోసం రోడ్ల స్థలాన్ని ఆక్రమించడం వల్ల ఇతర ప్రయాణికులకు ఇబ్బందులు వస్తాయి. కొన్ని సందర్భాల్లో ప్రజలు రోడ్డు దాటేటప్పుడు ట్రాఫిక్​ను ఆపాల్సి వస్తోంది. మరికొన్నిసార్లు కేవలం ఒక కిలోమీటరు ప్రయాణానికి 30 నిమిషాల వరకు సమయం పడుతోంది. రోడ్లపై ఇలా ఇష్టారాజ్యంగా పార్కింగ్​ చేయడం కారణంగా ట్రాఫిక్​ పోలీసులు వాహనాలను టోయింగ్​ చేసి తీసుకెళ్తారు.

ఎక్కడపడితే అక్కడే పార్కింగ్​లు : నగరంలో జనసాంద్రత ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో పార్కింగ్​ స్థలాలు తక్కువగా ఉంటాయి. ఇలా ఉంటుందని తెలిసినా కూడా వాహనదారులు రోడ్లపై పార్క్​ చేయాల్సి వస్తుంది. అన్ని తెలిసినప్పటికీ షాపింగ్​, లంచ్​ అని ఇతర చిన్న చిన్న పనుల కోసం 10-15 నిమిషాల కోసం వాహనాలను రోడ్డు పక్కన ఆపుతుంటారు. మరీ ముఖ్యంగా నో పార్కింగ్ బోర్డు ఉన్నప్పుడు లేదా అక్కడ పార్కింగ్​కి స్థలమే లేకపోయినా కూడా అక్కడే పార్కింగ్ చేస్తుంటారు. మరి కొంతమంది పార్కింగ్​ నియమాలను కేర్ చేయకుండా తమ సౌలభ్యం కోసం రోడ్లపై అడ్డదిడ్డంగా పార్క్ చేస్తారు. ఇలా ఎక్కడపడితే అక్కడ పార్కింగ్ లేని చోట బైకులను, ఆటోలను, కార్లను పార్కింగ్ చేయడం వల్ల ఇతర పాదచారులకు ఇబ్బందులు తలెత్తుతున్నాయి. ఇకపై ఇలా పార్క్​ చేస్తే ట్రాఫిక్ పోలీసులు మీ వాహనాలను తీసుకెళ్తారు.

చట్టాలు ఇలా ఉన్నాయి :

  • నో పార్కింగ్ ప్రదేశాల్లో పార్కింగ్​ చేస్తే సెక్షన్​ 120/177 చట్టం కింద వాహనాన్ని తీసుకెళ్తారు.
  • పాదచారులు నడిచే రోడ్డుపై వాహనాలు ఆపితే సెక్షన్​ 39బి ప్రకారం తీసుకెళ్తారు.
  • రోడ్డుపైన పార్కింగ్ చేస్తే సెక్షన్ 190లోని రెండో క్లాజ్​ ప్రకారం వాహనాన్ని తీసుకెళ్తారు.
  • బస్​స్టాప్​ల వద్ద వాహనాలు నిలిపిస్తే 177/179 సెక్షన్​ ప్రకారం ఆ వాహనాలను తీసుకెళ్తారు.
  • షోరూంలు, హోటళ్ల వద్ద రోడ్డుపై నిలిపేసిన వాహనాలను 41సీపీ ప్రకారం తీసుకెళ్తారు.

చలానాలు ఇలా :

  • బైక్​/ స్కూటీ - రూ.200
  • కారు - రూ.500
  • అంతకంటే పెద్ద వెహికిల్స్​ చలానా - రూ.700 నుంచి రూ.1000
  • గ్రేటర్‌ పరిధిలో 2025లో వివిధ విభాగాల్లో విధించిన చలానాలు ఇలా - రూ. 55,74,109
  • వాహనాలు తీసుకెళ్లినందుకు గానూ మన దగ్గరి నుంచే డబ్బులు వసూల్‌ చేస్తారు.

''నగరంలో గతంలో వివిధ వివిధ ప్రాంతాల్లో ఫుట్​పాత్​ రోడ్లపై నిలిపిన వాహనాలను, చిరువ్యాపారుల బండ్లను తొలగించాం. రోడ్లపై వాహనాలు, చిరువ్యాపారుల వారి బండ్లు పెట్టడం వంటివి చేయకండి.''- హరిప్రసాద్, ట్రాఫిక్​ అసిస్టెంట్ కమిషనర్​, పంజాగుట్ట, హైదరాబాద్

పాదచారులకు ఇబ్బందులు : రోడ్డుపై వాహనాలు నిలపడం వల్ల పాదచారులకు ఇబ్బందులు కలగడంతో పాటు అనుకొని ప్రమాదాలు సంభవించవచ్చు. అలాగే ఆ ప్రాంతంలో ఎక్కువ ట్రాఫిక్ ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. ఫుట్‌పాత్‌లపై, పార్కుల ముందు వాహనాలు పార్క్ చేయడం వల్ల పాదచారులకు నడవడానికి స్థలం ఉండదు.

ఎక్కడ పార్క్ చేయకూడదంటే? :

  • ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్, కూడళ్లు, జిబ్రా క్రాసింగ్‌ల దగ్గర.
  • ఫుట్‌పాత్‌లు, పార్కుల పక్కన, భవనాల ముందు/ వెనుక.
  • బస్ స్టాప్‌లు, ఆసుపత్రులు, పాఠశాలల దగ్గర.
  • రహదారి, వంతెనలపైన/దగ్గర
  • ట్రాఫిక్ మార్కింగ్‌లు (వైట్​ లైన్ ) ఉన్న చోట.

