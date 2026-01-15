పల్లె బంధం, అనుబంధాల సుగంధం - పిల్లలూ పండక్కి అలా ఊరెళ్లొద్దాం పదండి
సంక్రాంతి సందర్భంగా పల్లెకు పయనమైన నగరవాసులు - ఉరుకులు పరుగుల జీవితానికి బ్రేక్ ఇచ్చి ఊరి బాట పట్టిన ఉద్యోగులు - ఇలా చేస్తే మానవ సంబంధాలు బలోపేతం అవుతాయంటున్న మానసిక నిపుణులు
Published : January 15, 2026 at 11:31 AM IST
Doing this Strengthens Human Relationships : సంక్రాంతికి నగరవాసులు పల్లె బాట పట్టారు. నిత్యం రణగొణ ధ్వనులు, ఉరుకులు పరుగుల జీవితానికి విరామమిచ్చి గ్రామానికి పయనమయ్యారు. కొందరు పిల్లలకు పల్లెలు, తమ మూలాలను పరిచయం చేసేందుకు సొంతూళ్లకు వెళ్లారు. ఇలా పల్లెలకు వెళ్లి వారు పుట్టి, పెరిగిన ఊరు, అక్కడి వాతావరణం, బంధువులను పరిచయం చేయడం ద్వారా పిల్లలు కొత్త విషయాలు నేర్చుకునేందుకు ఉపయోగపడతాయని మానసిక నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు.
ఇలా చేస్తే మానవ సంబంధాలు బలోపేతం : హైదరాబాద్లోని అపార్ట్మెంట్లో పక్కపక్కనే ఫ్లాట్లలో ఉంటారు. కానీ ఏళ్ల నుంచి అక్కడే ఉంటున్నా ఎవరి జీవితం వారిది, ఎవరి అలవాట్లు వారివి. ఒకరికొకరు పలకరించుకోరు. ఇంకా గట్టిగా మాట్లాడితే వారు ఎవరో కూడా తెలియదు అనే స్టేజ్లో ఉంటారు కొందరు. వారి పక్క ఫ్లాట్లో ఎవరు ఉంటున్నారో కూడా తెలియని పరిస్థితి. తల్లిదండ్రులు ఎలా ఉంటే పిల్లలూ అలాగే తయారవుతారు. పల్లెల్లో అమ్మమ్మ, నాన్నమ్మ, తాతయ్యలతో వీడియా కాల్లో మాట్లాడటం తప్ప, అక్కడికి వెళ్లింది లేదు. ఈ మేరకు పిల్లలకు మానవ సంబంధాలు గురించి తెలియజెప్పడం ముఖ్యం. ఇలా పండగలకు, ఫంక్షన్లకు పిల్లలను తీసుకెళ్లినప్పుడు వారికి అందరూ ఉన్నారని తెలుస్తుంది. అలానైనా మానవ సంబంధాలు మరింత బలపడతాయి.
కాసింత చేయూత : ఇంట్లో నలుగురు అన్నదమ్ములుంటే వారిలో ఒక్కొక్కరు ఒక్కో స్థాయిలో ఉంటారు. ఒకరిద్దరు ఉన్నత స్థాయిలో ఉంటారు. మరికొందరికి మంచి అవకాశాలు రాకపోవడంతో వీలుకాక గ్రామాల్లోనే వ్యవసాయం చేసుకుంటూ పల్లెకే పరిమితమవుతారు. వారు కొన్ని సందర్భాల్లో ఆర్థిక కష్టాలతో ఇబ్బంది పడుతుంటారు. అలాంటి సమయంలో వారిని ఆదుకోవాల్సిన బాధ్యత మీదే. ఇలానైనా వారికి చేయూతనందించాలి. అప్పుడు ఆ బంధాలు మరింత బలపడతాయి. ఇది పిల్లల్లో స్ఫూర్తి నింపుతుంది.
ఊరికి ఉపకారం : చిన్నప్పటి నుంచి అక్కడే చదువుకుని, ఉన్నత చదువులు, ఉద్యోగాల కోసం ఇలా రకరకాల కారణాలతో నగరానికి వస్తారు. కానీ ఇక్కడి వాతావరణానికి అలవాటు పడి, పరిస్థితులు అనుకూలించకపోవడంతో వారి సొంత ఊళ్లను మరచిపోతుంటారు. జీవితంలో ఏదో ఒక్కటి చేయాలనే తపన వల్ల వారికి వీలు చిక్కదు. పరిస్థితి ఎలా అంటే తాము చదువుకున్న బడి, తిరిగిన బాట, నీళ్లు తాగిన బావి ఇలా అన్ని శిథిలావస్థకు చేరుకొని అవి కూడా సాయానికి ఎదురు చూస్తుంటాయి. వాటిని తిరిగి నిలబెట్టాల్సిన బాధ్యత మీదే. వీటి గురించి మీ పిల్లలకు తెలిసేలా చేస్తే భవిష్యత్తులో వారు కూడా మీ అడుగుజాడల్లో నడుస్తారు.
ప్రకృతిని పరిచయం చేయండి : నగరంలో ఎక్కడ చూసినా కాంక్రీట్ జంగిలే. అసలు పచ్చదనం కనిపించదు. ఏ రోడ్డు పై వెళ్లినా రద్దీ, ఇరుకు వీధుల్లో అంతా ఉక్కిరిబిక్కిరి. వీటన్నింటి నుంచి ఉపశమనం పొందాలంటే గ్రామాల్లో ప్రకృతి మధ్య కొన్ని రోజులు గడపటం పిల్లలకు, పెద్దలకు చాలా అవసరం. పల్లెలకు పిల్లలను తీసుకెళ్లి అక్కడ పండే పంటలు, రైతుల కష్టాలు, చెరువులు, కొండలు, సెలయేర్లు, పాడి ఇలా ప్రతీది పిల్లలకు వింతగా అనిపిస్తుంది. వారిలో సృజనాత్మకత, తపన, జిజ్ఞాస మరింత పెరుగుతుంది.
కుటుంబ బంధాల గురించి ఏమీ తెలియదు : ఈ జనరేషన్ పిల్లలు అమ్మ అనే పదాన్ని మర్చిపోతున్నారు. తాతయ్య, నానమ్మ, అమ్మమ్మ, మామయ్య, అత్తమ్మ, బాబాయి వంటి కుటుంబ బంధాల గురించి ఇప్పటి పిల్లలకు ఏమీ తెలియదు. ఎవరిని ఏ వరుసతో పిలవాలో తెలుసుకోలేని దుస్థితి ఏర్పడింది. వీటి గురించి నగరంలో చెప్పేవారు చాలా అరుదు. ఇదంతా పల్లెకు వస్తేనే సాధ్యం అవుతుంది. పల్లెల్లో బామ్మ, నానమ్మ, అమ్మమ్మలు ఉంటారు. పిల్లల స్కూల్స్ ఉన్నప్పుడు ఎలాగో రారు. కనీసం పండగలు, పబ్బాలకైనా ఊళ్లోకి వస్తే ఇవన్నీ తెలుసుకునే వీలుంటుంది.
అమ్మ ఒడికి దూరమవుతున్న పసికూనలు - దళారుల చేతిలో అంగడి సరకుగా చిన్నారులు