పురుగు మందుతో ప్రాణాలు పోతే ఇక అంతే సంగతులు! - రూ.అర కోటి జరిమానా, ఐదేళ్ల జైలు శిక్ష
పురుగు మందులతో ప్రాణనష్టం జరిగితే కఠిన శిక్షలు - ఐదేళ్ల జైలు లేదంటే రూ.50 లక్షల జరిమానా - కొత్త చట్టం తెస్తున్న కేంద్ర ప్రభుత్వం - రైతులు, పౌరులూ సలహాలు ఇవ్వొచ్చు
Published : January 20, 2026 at 12:00 PM IST
Severe Punishments If Pesticide Causes Death : దేశంలో పురుగు మందుల తయారీ, అమ్మకం, వాడకం విచ్చలవిడిగా పెరిగిపోయింది. వీటిని ఉపయోగిస్తే చాలాసార్లు పురుగులు కాకుండా పంటలు నాశనం అవడం, కొన్నిసార్లు రైతులు మరణించడం, తెగుళ్లపై ఎలాంటి ప్రభావం కనిపించకపోవడం, పర్యావరణానికి తీవ్ర హాని జరగడం సర్వసాధారణంగా మారిపోయింది. మరోవైపు ఈ విష పరిణామాల బాధ్యులు చట్టం నుంచి సులువుగా తప్పించుకుంటున్నారు. ఈ ధోరణిని నియంత్రించడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం దృష్టి సారించింది.
ప్రాణాలకు, నాణ్యతకు అత్యంత ప్రాధాన్యం ఇస్తూ వాటిని ఉల్లంఘించిన వారికి రూ.అర కోటి జరిమానాతో పాటు ఐదు సంవత్సరాల జైలు శిక్ష విధించేలా రైతు, వ్యవసాయ సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖ నూతన పురుగు మందుల నిర్వహణ (పెస్టిసైడ్స్ మేనేజ్మెంట్) చట్టం తీసుకు వస్తోంది. ముసాయిదా బిల్లుపై అభిప్రాయాలు తెలపాలంటూ తెలంగాణ సహా అన్ని రాష్ట్రాలకు లేఖలు పంపింది. పౌర సమాజం, రైతులు సైతం సూచనలు చేయడానికి వచ్చే నెల 4వ తేదీ వరకు గడువు ఇచ్చింది. ముసాయిదా బిల్లును మంత్రిత్వ శాఖ వెబ్సైట్ agriwelfare.gov.in లో కూడా ఉంచింది.
రైతులకు నాణ్యమైనవే అందేలా చూడటం : ఇప్పుడు అమలులో ఉన్న పురుగు మందుల చట్టం (1968), పురుగు మందుల నిబంధన (1971)ల్లో ఉన్న లోపాలను సవరించడానికే నూతన చట్టం తెస్తున్నట్లు కేంద్ర ప్రభుత్వం పేర్కొంది. "పురుగు మందుల తయారీ, అమ్మకం నుంచి వినియోగం వరకు పారదర్శకతను తీసుకురావడం, రైతులకు నాణ్యమైనవే అందేలా చూడటం, వాటి ప్రమాణాల గుర్తింపు సామర్థ్యం పెంచడం, కఠిన జరిమానాలు విధించడం, నకిలీలను నియంత్రించడం, తయారయ్యే ప్రతి మందునూ ప్రయోగశాలల్లో పరీక్షల అనంతరమే ధ్రువీకరించడం, జీవ పురుగు మందుల వాడకాన్ని ప్రోత్సహించడం, మానవులు, జంతువులు, పర్యావరణానికి కలిగే ముప్పును తగ్గించడం, స్వదేశీ తయారీ భారీ ఎత్తున పెంచడం" తమ లక్ష్యాలని తెలిపింది. ఈ చట్టం అమలులోకి వచ్చాక దేశవ్యాప్తంగా పురుగు మందుల నాణ్యత, పంపిణీ అధికారాలు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సంక్రమిస్తాయి.
ఇవి పాటించాల్సిందే : పురుగు మందు పేరు, బ్యాచ్ నంబర్, గడువు తేదీలను డబ్బాపై ముద్రించాలి. మందు తయారు చేసిన సంస్థ పేరు, అడ్రస్, ఉత్పత్తి స్థలం, అందులో వాడిన రసాయనాలు, ఇతర వివరాలు సైతం ఉండాలి. ప్యాకేజింగ్ ప్రమాణాలను పాటించాలి. లైసెన్స్ ఉన్న ప్రాంగణాల్లో, భద్రత ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా మాత్రమే ఉత్పత్తి జరగాలి. క్యూ ఆర్ కోడ్ ద్వారా వివరాలు వెల్లడించే సాంకేతికతను వాడాలి.
ఐదు సంవత్సరాల వరకు జైలు శిక్ష : పురుగు మందుల రసాయన మిశ్రమంలో మార్పులు ఉండి, ఆరోగ్యానికి హాని కలిగించినా, ప్రభావాన్ని చూపలేకపోయినా, నాణ్యత తగ్గించేలా ఇతర పదార్థాలు కలిపినా తీవ్ర నేరంగా పరిగణిస్తారు. చట్ట నిబంధనలను ఉల్లంఘించి పురుగు మందుల తయారీ, దిగుమతి చేసుకున్నా వాటి విక్రయంతో ఎవరైనా మృతి చెందినా, తీవ్రంగా గాయపడినా ఉత్పత్తిదారుడు, సంస్థను బాధ్యులుగా పరిగణిస్తారు. వారికి ఐదు సంవత్సరాల వరకు జైలు శిక్ష, లేదంటే రూ.10 లక్షల నుంచి రూ.50 లక్షల వరకు జరిమానా విధిస్తారు. నేర తీవ్రతను బట్టి ఒకేసారి రెండూ విధించే అవకాశం ఉంటుంది.
రెండోసారి నేరం చేస్తే మొదటిసారి విధించిన జరిమానా కంటే రెట్టింపు జరిమానా వేస్తారు. మూడోసారి నేరం చేస్తే సంబంధిత సంస్థ లైసెన్స్, రిజిస్ట్రేషన్ శాశ్వత రద్దుకు పెస్టిసైడ్ ఇన్స్పెక్టర్ సిఫార్సు చేస్తారు. జరిమానాను చెల్లించకుంటే రిజిస్ట్రేషన్ కమిటీ ఇచ్చే రికవరీ సర్టిఫికెట్ ఆధారంగా జిల్లా కలెక్టర్ ఆ మొత్తాన్ని భూమి శిస్తు బకాయిల్లా వసూలు చేస్తారు. అవసరం అయితే ఆస్తిని జప్తు చేస్తారు.
మందుల పిచికారీతో రైతులకు అస్వస్థత! - ఈ జాగ్రత్తలు పాటిస్తే ఆరోగ్యం సేఫ్!