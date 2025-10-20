"ఆంధ్రప్రదేశ్కు ఇన్పోసిస్" - కేంద్రమంత్రి కుమారస్వామి సంచలన వ్యాఖ్యలు
పారిశ్రామికవేత్తలతో అనుచిత ప్రవర్తనపై హెచ్డీ కుమారస్వామి విమర్శలు - ఇన్ఫోసిస్ ఆంధ్రకు వెళితే పరిస్థితి ఏంటని ప్రశ్న
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 20, 2025 at 1:47 PM IST
Infosys Moves to Andhra Pradesh Kumaraswamy Comments: విశాఖలో గూగుల్ పెట్టుబడుల ప్రకటనతో ఆంధ్రప్రదేశ్ పెట్టుబడుల వేదికగా మారుతోంది. ఈ పరిణామం కర్ణాటక రాజకీయాల్లో చర్చనీయాంశమైంది. ఆంధ్రప్రదేశ్లో పెట్టుబడుల ప్రవాహం పెరుగుతుండటంతో, పొరుగున ఉన్న కర్ణాటక నేతలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఇటీవల ఏపీ మంత్రి నారా లోకేశ్ చేసిన ట్వీట్ ఈ రాజకీయ వాతావరణానికి మరింత ఆజ్యం పోసింది. “ఏపీ వంటకాలు ఘాటు ఎక్కువని అంటారు. మన పెట్టుబడులు కూడా అలాగే ఉన్నాయి. ఆంధ్రా పెట్టుబడులకు కారం ఎక్కువే. కొంతమంది పొరుగువారికి ఇప్పటికే ఆ సెగ తగులుతోంది,” అని లోకేశ్ వ్యాఖ్యానించారు. ఈ వ్యాఖ్యలతో కర్ణాటకలో పెట్టుబడి రాజకీయాలు మళ్లీ ముదురుతున్నాయి.
కుమారస్వామి ఆగ్రహం - ఇన్ఫోసిస్ ఆంధ్రకు వెళితే?: కర్ణాటక మాజీ సీఎం, ప్రస్తుత కేంద్ర ఉక్కు శాఖ మంత్రి హెచ్.డి. కుమారస్వామి కర్ణాటక ప్రభుత్వ తీరుపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. “పారిశ్రామికవేత్తలతో అనుచితంగా ప్రవర్తించడం సరికాదు. ఇన్ఫోసిస్ సహ వ్యవస్థాపకుడు నారాయణమూర్తి, రాజ్యసభ సభ్యురాలు సుధామూర్తి దంపతులను అవమానించేలా ముఖ్యమంత్రి సిద్ధరామయ్య మాట్లాడటం దారుణం,” అని ఆయన అన్నారు.
“ఒకవేళ ఇన్ఫోసిస్ తన కార్యాచరణ మొత్తాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్కు మార్చితే పరిస్థితి ఏమవుతుంది? మీ అవసరం మాకు లేదన్నట్లుగా వ్యహరించడం కర్ణాటకకు నష్టమే,” అని కుమారస్వామి హెచ్చరించారు. ఆయన వ్యాఖ్యలు కర్ణాటక రాజకీయాల్లోనే కాకుండా పారిశ్రామిక వర్గాల్లో కూడా కలకలం రేపాయి.
బయోకాన్ సీఎండీపై వివాదం: బెంగళూరులో రహదారుల దుస్థితిపై బయోకాన్ సీఎండీ కిరణ్ మజుందార్ షా చేసిన వ్యాఖ్యలు కూడా ప్రభుత్వానికి అసౌకర్యం కలిగించాయి. రహదారులు గుంతలతో నిండిపోయాయని, ట్రాఫిక్ సమస్యలు తీవ్రంగా ఉన్నాయని ట్వీట్ చేశారు. దీనిపై డిప్యూటీ సీఎం డీకే శివకుమార్ పరోక్షంగా స్పందిస్తూ, “విమర్శలు చేయడం సులువు, కొందరు అతి చేస్తున్నారు,” అన్నారు.
“విమర్శలను స్వాగతిస్తాం. కానీ కొందరు మితిమీరుతున్నారు. ఇక్కడ వ్యాపారాలు ప్రారంభించి ఎదిగినవారు తమ మూలాలను మరిచారు,” అని డీకే శివకుమార్ వ్యాఖ్యానించారు. దీనిపైనా ప్రభుత్వాన్ని కుమారస్వామి నిలదీశారు. “బయోకాన్ సీఎండీ వాస్తవ పరిస్థితి చెబితే, ఆమె అబద్ధం చెబుతోందని విమర్శించడం ఏంటీ? కొత్త పనులు ఏమీ జరగడం లేదు. నిధుల కొరతతో ఉన్న ప్రాజెక్టులు నెమ్మదిగా సాగుతున్నాయి,” అని విమర్శించారు. అయితే సీఎం, మంత్రులు చేసిన వ్యాఖ్యలు పారిశ్రామికవేత్తలలో కొంత అసంతృప్తి పెంచాయి.
బెంగళూరు నుంచి పెట్టుబడుల వలస?: ఇప్పటికే బెంగళూరు రహదారుల దుస్థితి, ట్రాఫిక్ సమస్యలు, మౌలిక సదుపాయాల లోపం వల్ల అనేక కంపెనీలు అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. సిలికాన్ వ్యాలీగా పేరొందిన నగరం ఈ సమస్యలతో క్రమంగా తన ప్రతిష్ఠను కోల్పోతోందని పరిశ్రమ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో కుమారస్వామి చేసిన “ఇన్ఫోసిస్ ఆంధ్రకు వెళితే పరిస్థితి ఏమవుతుంది?” అన్న వ్యాఖ్య చర్చనీయాంశమైంది. కర్ణాటక నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ వైపు పరిశ్రమలు, పెట్టుబడులు తరలే అవకాశం ఉందన్న ఆందోళనను ఆయన బహిరంగంగా వ్యక్తం చేశారు.
ఏపీలో పెట్టుబడుల జోరు - కర్ణాటకలో అసహనం: ఆంధ్రప్రదేశ్లో గూగుల్, మైక్రోసాఫ్ట్, రహేజా వంటి కంపెనీలు ఇప్పటికే భారీ పెట్టుబడులకు ఆసక్తి చూపుతున్నాయి. ఇటీవల విశాఖలో గూగుల్ ఏఐ హబ్ ప్రారంభ ప్రకటన ఈ పెట్టుబడులకు నాంది పలికింది. ఇక కేంద్రమంత్రి కుమారస్వామి వ్యాఖ్యలు నిజమవుతాయో లేదో చూడాలి. ఒకవేళ అదే జరిగితే, కర్ణాటక నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్కు మరిన్ని పెట్టుబడులు తరలి వచ్చే అవకాశం లేకపోలేదు. ప్రత్యేకంగా విశాఖ, అమరావతి, తీర ప్రాంత పరిశ్రమల మండలాలు ఈ పెట్టుబడి వలసకు కొత్త కేంద్రాలుగా మారవచ్చు.
పెట్టుబడుల పోరు మొదలైంది: ఇక ఆంధ్రప్రదేశ్-కర్ణాటక మధ్య పెట్టుబడుల పోటీ స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. ఏపీ ప్రభుత్వం ఆకర్షణీయమైన పారిశ్రామిక విధానాలు, సులభ అనుమతుల ప్రక్రియతో పెట్టుబడిదారులను ఆకర్షిస్తుండగా, కర్ణాటక మాత్రం మౌలిక సదుపాయాల లోపం, రాజకీయ అస్థిరతతో ఇబ్బంది పడుతోంది. ఇది రెండు రాష్ట్రాల మధ్య ఒక కొత్త "ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేస్" ప్రారంభమయ్యే సూచనగా పరిశ్రమ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.
