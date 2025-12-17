Telangana Panchayat Elections Results2025

ETV Bharat / state

కోతి కరిచిందా? చికిత్స చేయించుకోకపోతే మీ ప్రాణాలకే ప్రమాదం

కోతి కరిస్తే నిర్లక్ష్యం చేయకూడదంటున్న వైద్యులు - ప్రాణాంతక రేబిస్ సోకుతుందని సూచన - చికిత్స తీసుకోకపోతే హైడ్రోఫోబియా, ఫొటోఫోబియా వచ్చే అవకాశం

Monkeys In Medak District Ramayampeta Village
Monkeys In Medak District Ramayampeta Village (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 17, 2025 at 4:55 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Monkey Bite Cause To Rabis Disease : ఇప్పటికే దేశవ్యాప్తంగా వీధికుక్కలు స్వైర విహారం చేసి, చిన్నారులతో పాటు పెద్దవారిని కూడా కరిచేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా నగరాల్లో వీటి బెడద విపరీతంగా పెరిగింది. వాటికి తోడు ఇప్పుడు రాష్ట్రంలో కోతులు కూడా వీరంగం సృష్టిస్తున్నాయి. చేతుల్లో ఏ వస్తువు కనబడినా లాక్కెళ్లేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాయి. అవి మన నుంచి వస్తువులను లాక్కుంటున్న సమయంలో ప్రతిఘటిస్తే, మీదపడి రక్కుతున్నాయి, ఒక్కోసారి కరుస్తాయి కూడా. వానరాలు మనుషులను కరిస్తే చికిత్స తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. లేదంటే భయంకరమైన హైడ్రోఫోబియాతో పాటు ఫొటో ఫోబియా వచ్చే అవకాశం ఉంది. అందుకే కోతులు కరిస్తే నిర్లక్ష్యం వహించకుండా వెంటనే చికిత్స చేయించుకోవాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు.

రెండు రకాలుగా : కోతులు కరిస్తే రెండు రకాల చికిత్స చేయించుకోవాల్సి ఉంటుందని డాక్టర్లు చెబుతున్నారు. గాయాలు, పగుళ్లు లేని చోట వాటి గోళ్లు గీసుకుపోయి రక్తం కారకపోతే ప్రమాదముండదు. అయినప్పటికీ అది దాడి చేసిన చోట వైరస్ ఉండే ప్రమాదముంటుంది. అందుకే గాయాన్ని శుభ్రపర్చుకుని వైద్యుడిని సంప్రదించి, సలహాలు తీసుకోవాలి.

రక్తం వచ్చిందంటే : శరీరంలో గోళ్లు దిగినా, చర్మం చీరుకుపోయేలా రక్కినా, నోటితో కరిచినా వెంటనే చికిత్స చేయించుకోవాలి. ఎందుకంటే, కుక్క, పిల్లి, కోతి, నక్క వంటి జంతువుల లాలాజలంలో రేబిస్ వైరస్ ఉంటుంది. అది వాటి కాళ్లను నోటితో నాకినప్పుడు ఆ వైరస్​ వాటి గోర్లలోనూ ఉండిపోతుంది. అందుకే గాయం నుంచి రక్తస్రావమయితే, దానికి అయిదు ఇంజక్షన్లు చేయించుకోవాల్సి ఉంటుంది. అన్ని ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాల్లో, సీహెచ్​సీలు, జిల్లా ఆసుపత్రుల్లో ఈ టీకాలు అందుబాటులో ఉంటాయని డాక్టర్లు వివరిస్తున్నారు.

చికిత్స విధానం : కోతులు కరిచినప్పుడు గాయాన్ని సబ్బుతో శుభ్రపర్చాలి. కానీ, పసుపు, ఇతర నాటు పసర్లు వంటివి రాయకూడదు. ఆస్పత్రికి వెళ్లి టీటీ ఇంజక్షన్ తీసుకోవాలి. ఆ తర్వాతే డాక్టర్లు ఇతర సూది మందులు ఇవ్వడం ప్రారంభిస్తారు. వీటిని ఐదు డోసులు 'యాంటీ రేబిస్'​, 'టెటనస్' టీకాలను ఐదు రోజులపాటు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. కరిచిన రోజు నుంచి క్రమంగా 3,7,14,28 రోజుల్లో ఇంజక్షన్లను వేయించుకోవాలి. అయితే, ఈ రేబిస్ టీకా వేసుకున్న ఏడు రోజుల తర్వాత నుంచి పనిచేయడం ప్రారంభిస్తుంది. అంతవరకు మొదటి రోజే గాయం దగ్గర 'ఇమ్యునో గ్లోబులిన్' అనే టీకా కూడా వేస్తారు.

నోటితో కరిస్తే : కోతులు పళ్లతో కొరికితే, ముందుగా పీహెచ్‌సీలో వైద్యుడిని సంప్రదించాలి. వారు అక్కడ ప్రథమ చికిత్స చేశాక జిల్లా ఆసుపత్రులకు గానీ లేదా హైదరాబాద్‌ నిలోఫర్‌ ఆసుపత్రికి గానీ పంపిస్తారు. ఒకవేళ చికిత్స చేయించుకోకపోతే వారికి హైడ్రోఫబియా, ఫొటోఫోబియా రావొచ్చు. ఇలాంటి వారు నీటిని చూసినా, ఎక్కువ కాంతిని చూసినా భయపడతారు. అంతేకాకుండా వీరి ప్రవర్తనలో చాలా మార్పులు వస్తాయి. సకాలంలో చికిత్స తీసుకోకపోతే, ప్రాణాలకే ప్రమాదముందని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

ఆహార నియమాలు : వానరాలు కరిచి గాయపడిన వారు చికిత్స పొందుతున్న సమయంలో ఆహారం తీసుకునేటప్పుడు పలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. వీరు ఎక్కువగా నూనె పదార్థాలు తినకూడదు. మాంసాహారాన్ని కూడా తీసుకోకూడదు. బలవర్ధకమైన పౌష్టికాహారాన్ని తీసుకోవాలి. చికిత్స పూర్తయిన తర్వాత కూడా గాయం మానకపోతే ప్లాస్టిక్ సర్జరీ చేసి నయం చేయించుకోవాలి.

ఇప్పటికే కుక్కల బాధతోనే సతమతమవుతుండగా మరోవైపు నుంచి కోతులు బెంబేలెత్తిస్తున్నాయి. వస్తువులను లాక్కుంటున్నప్పుడు ఏ మాత్రం ప్రతిఘటించినా, మీదపడి రక్కేస్తుంటాయి. అవి కరిచినప్పుడు తప్పకుండా చికిత్స చేయించుకోవాలి. లేకపోతే ప్రాణాలకే ముప్పు, కుక్కకాటు కన్నా ప్రమాదకరం - డా.అనిల్‌కుమార్‌ రెడ్డి, పీహెచ్‌సీ వైద్యాధికారి, చేగుంట

భయపెడుతోన్న భౌ భౌలు - రూ.కోట్లు ఖర్చు చేస్తున్నా ఆగని కుక్క కాట్లు

ఆస్తమా పేషెంట్స్​కు అలర్ట్ ​​- చలికాలంలో ఈ జాగ్రత్తలు సూచిస్తున్న నిపుణులు!

TAGGED:

RABIS DISEASE VACCINE AND TREATMENT
MONKEY BITE CAUSE TO RABIS DISEASE
MONKEY BITE RABIS TREATMENT
రేబిస్ వ్యాధి చికిత్స
MONKEY BITE NEEDS RABIS TREATMENT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.