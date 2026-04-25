5 రోజులే గడువు - అజారుద్దీన్ రాజీనామా తప్పదా? - ప్లాన్​ 'బి' సిద్ధం చేసిన సర్కార్!

అజారుద్దీన్ మంత్రి పదవి కొనసాగింపుపై నెలకొన్న అనిశ్చితి - ఎమ్మెల్సీగా గవర్నర్ ఆమోదించకపోతే రాజీనామా చేయక తప్పని పరిస్థితి - లోక్‌ భవన్‌ నుంచి శుభవార్త వస్తుందన్న ఆశాభావంతో ప్రభుత్వ వర్గాలు

Azharuddin MLC Nomination Delay
Azharuddin MLC Nomination Delay (ETV Bharat)
Published : April 25, 2026 at 8:50 AM IST

Azharuddin MLC Nomination Delay : అజారుద్దీన్ మంత్రి పదవి కొనసాగింపుపై అనిశ్చితి నెలకొంది. ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థిత్వాన్ని ఐదు రోజుల్లో గవర్నర్ ఆమోదించకపోతే రాజీనామా చేయక తప్పని పరిస్థితి నెలకొంది. రెండు, మూడు రోజుల్లో లోక్‌భవన్‌ నుంచి శుభవార్త వస్తుందని ప్రభుత్వవర్గాలు ఆశాభావంతో ఉన్నాయి. ఒకవేళ గవర్నర్ సానుకూల నిర్ణయం తీసుకోకపోతే రాజీనామా చేయించి, కొన్ని రోజుల తర్వాత మంత్రిగా మళ్లీ ప్రమాణం చేయించాలని ప్లాన్ బి సిద్ధం చేసినట్లు ప్రచారం సాగుతోంది. చట్టపరంగా వీలుకాకపోతే కేబినెట్ నుంచి వైదొలగాల్సి వస్తే ఏం చేయాలనే అంశంపై కాంగ్రెస్‌లో విస్తృత చర్చ సాగుతోంది.

లోక్​భవన్​ నిర్ణయం కోసం ఎదురుచూపులు : జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక సమయంలో అనూహ్యంగా కేబినెట్‌లో చేరిన అజారుద్దీన్‌ మంత్రి పదవిపై ఉత్కంఠ కొనసాగుతోంది. అజారుద్దీన్ మంత్రి పదవి చేపట్టి ఈ నెల 30కి ఆరు నెలలు కానుంది. గతేడాది అక్టోబరు 31న మంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన ఆయన ఆరు నెలల్లో ఎమ్మెల్సీ లేదా ఎమ్మెల్యే కాకపోతే పదవికి రాజీనామా చేయక తప్పదు. పెండింగ్‌లో ఉన్న అజారుద్దీన్ ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థిత్వంపై లోక్‌భవన్ నిర్ణయం కోసం అజార్ మద్దతుదారులతో పాటు ప్రభుత్వం, కాంగ్రెస్ వర్గాలు ఎదురు చూస్తున్నాయి. ఈ నెల 18న సీఎస్ రామకృష్ణారావు, అడ్వకేట్ జనరల్ సుదర్శన్‌ రెడ్డి గవర్నర్ శివప్రతాప్ శుక్లాను కలిసి న్యాయ, పరిపాలన పరిస్థితి, నిబంధనలు, ఉత్తర్వులపై వివరణ ఇచ్చారు.

ఎదురు చూస్తూనే ప్లాన్​ బి సిద్ధం : మరుసటి రోజు స్వయంగా గవర్నర్‌ను కలిసిన సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి అజారుద్దీన్, కోదండరామ్​ అభ్యర్థిత్వాలను ఆమోదించాలని కోరినా ఇంకా ఎలాంటి నిర్ణయం రాలేదు. లోక్‌భవన్‌ నుంచి త్వరలో సానుకూల నిర్ణయం వెలువడుతుందని ప్రభుత్వం, కాంగ్రెస్ వర్గాలు ఆశిస్తున్నాయి. ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థిత్వాన్ని గవర్నర్ ఆమోదిస్తారని ఎదురు చూస్తూనే ప్లాన్ బి సిద్ధం చేసినట్లు ప్రచారం సాగుతోంది. గవర్నర్ సానుకూలంగా నిర్ణయం తీసుకోకపోతే అజారుద్దీన్‌తో రాజీనామా చేయించి, కొన్నిరోజుల వ్యవధితో మంత్రిగా మళ్లీ ప్రమాణం చేయించాలని ఆలోచిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఆ అంశంపై న్యాయ నిపుణులతో చర్చించినట్లు తెలుస్తోంది.

పదవి దక్కుతుందని పార్టీలో ప్రచారం : గవర్నర్ వద్ద సీఎం ఆ ప్రస్తావన తెచ్చినట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. అజారుద్దీన్ ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థిత్వాన్ని గవర్నర్ ఆమోదిస్తారా లేదా రాజీనామా చేసి మరోసారి మంత్రిగా ప్రమాణం చేస్తారా లేదా కేబినెట్ నుంచి తప్పుకుంటారా అనే అంశాలు ప్రస్తుత రాజకీయ వర్గాల్లో హాట్‌టాపిక్‌గా మారాయి. అజార్ మంత్రివర్గంలో కచ్చితంగా కొనసాగుతారని, తప్పనిసరి పరిస్థితి ఏర్పడితే మరో కీలక పదవి దక్కుతుందని పార్టీ వర్గాల్లో ప్రచారం జరుగుతోంది.

ఈ పరిస్థితికి కారణం ఏంటంటే? : సుమారు మూడేళ్లుగా కొనసాగుతున్న గవర్నర్ కోటా ఎమ్మెల్సీ వివాదమే ఈ పరిస్థితికి దారి తీసింది. 2023 జులై 31న దాసోజు శ్రవణ్, కుర్రా సత్యనారాయణను గవర్నర్ కోటాలో ఎమ్మెల్సీలుగా బీఆర్​ఎస్​ ప్రభుత్వం సిఫార్సు చేసింది. అయితే వారిద్దరికీ రాజకీయ అనుబంధం ఉందన్న కారణంతో అదే ఏడాది సెప్టెంబర్ 19న అప్పటి గవర్నర్ తమిళిసై కేబినెట్ నిర్ణయాన్ని తిరస్కరించారు. గవర్నర్ నిర్ణయంపై శ్రవణ్, సత్యనారాయణ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. విచారణ పెండింగ్‌లో ఉండగానే అధికారంలోకి వచ్చిన కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం, 2024 జనవరి 13న కోదండరామ్​, అమీర్ అలీఖాన్‌ను ఎమ్మెల్సీగా నామినేట్ చేయాలని గవర్నర్‌కు సిఫార్సు చేసింది.

కేబినెట్ సిఫార్సులను గవర్నర్ జనవరి 27న ఆమోదించారు. అయితే శ్రవణ్, సత్యనారాయణ అభ్యర్థిత్వాలను తిరస్కరిస్తూ గవర్నర్ ఇచ్చిన ఉత్తర్వులతో పాటు కోదండరామ్, అమీర్ అలీఖాన్ ఎమ్మెల్సీ నియామకాలను రద్దు చేస్తూ 2024 మార్చి 7న హైకోర్టు తీర్పునిచ్చింది. హైకోర్టు తీర్పుపై కోదండరామ్, అమీర్‌ఖాన్ సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్లారు. గవర్నర్ కోటా ఎమ్మెల్సీ కోసం మంత్రివర్గం తాజాగా సిఫార్సులు చేయవచ్చునని సుప్రీంకోర్టు సూచనతో ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుందనే అంశంపై ఉత్కంఠ నెలకొంది.

మంత్రి అజారుద్దీన్‌కు రెండు నెలలే గడవు - దాటితే మంత్రి పదవి వదులుకోవాల్సిందే - కారణమిదే

ఇతర మతాలను కించపరిచేలా వ్యవహరిస్తే కఠిన చర్యలు: సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి

