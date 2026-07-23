తిరుమల ఘాట్రోడ్డులో హనుమాన్ విగ్రహం చోరీ - 14 గంటల్లోనే నిందితుడి అరెస్టు
ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ ద్వారా సాంకేతిక ఆధారాలు - హనుమాన్ విగ్రహం చోరీ కేసు 24 గంటల్లోనే ఛేదన - తిరుపతి జిల్లా పోలీసులపై మంత్రి అభినందనల వెల్లువ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 23, 2026 at 11:48 AM IST
Hanuman Idol Stolen From Tirumala Ghat Road Has Recovered : తిరుమల మొదటి ఘాట్రోడ్డులోని ఏడో మైలు వద్ద ఉన్న ప్రసన్న ఆంజనేయస్వామి ఆలయంలో బుధవారం హనుమాన్ విగ్రహం చోరీ ఘటన కలకలం సృష్టించింది. భారీ ఆంజనేయస్వామి విగ్రహం కింద ప్రతిష్ఠించిన చిన్న రాతి విగ్రహాన్ని గుర్తుతెలియని వ్యక్తి అపహరించడంతో భక్తులు ఆందోళనకు గురయ్యారు. 2000 సంవత్సరంలో ఏర్పాటు చేసిన ఈ విగ్రహానికి ప్రతిరోజూ ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తుంటారు.
బుధవారం తెల్లవారుజామున మూడు గంటల సమయంలో గోవిందమాల ధరించిన వ్యక్తి ఘాట్రోడ్డుపై నుంచి ఆలయం వద్దకు చేరుకుని, విగ్రహాన్ని వస్త్రంలో చుట్టుకుని తీసుకెళ్లిన దృశ్యాలు అక్కడి సీసీ కెమెరాల్లో స్పష్టంగా నమోదయ్యాయి. ఈ ఘటనపై వెంటనే స్పందించిన జిల్లా పోలీసు యంత్రాంగం, టీటీడీ విజిలెన్స్ అధికారులు సంయుక్తంగా ప్రత్యేక దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. విగ్రహం చోరీ వ్యవహారం ప్రాధాన్యత సంతరించుకోవడంతో పది ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేసి నిందితుడి కోసం గాలింపు చేపట్టారు.
విగ్రహం యథాస్థానంలో ప్రతిష్ఠ: సీసీ కెమెరా దృశ్యాల ఆధారంగా నిందితుడు జస్వంత్రెడ్డిగా పోలీసులు గుర్తించారు. పీఏసీ యాత్రిక సముదాయం నుంచి జీపులో తిరుపతికి బయలుదేరిన అతడు, ఏడో మైలు వద్ద దేవుడికి దండం పెడతానంటూ వాహనం ఆపించి, ఆ సమయంలో విగ్రహాన్ని అపహరించినట్లు దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. అనంతరం ఒంగోలు రైల్వే స్టేషన్ వద్ద రైల్వే పోలీసులు అతడిని అదుపులోకి తీసుకుని, విచారణ కొనసాగిస్తున్నారు. ఘటన జరిగిన 14 గంటల్లోనే నిందితుడిని పట్టుకోవడం టీటీడీ విజిలెన్స్, జిల్లా పోలీసుల సమన్వయానికి నిదర్శనంగా నిలిచింది.
టీటీడీ అదనపు ఈవో వెంకయ్యచౌదరి మాట్లాడుతూ, సంప్రదాయాల ప్రకారం పుణ్యాహవాచనం నిర్వహించి, హనుమంతుడి విగ్రహాన్ని యథాతథ స్థానంలో తిరిగి ప్రతిష్ఠించినట్లు తెలిపారు. విగ్రహానికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించిన అనంతరం భక్తులకు దర్శనాన్ని పునరుద్ధరించారు. భవిష్యత్తులో ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా ఆలయం చుట్టూ ఇనుప గ్రిల్స్ ఏర్పాటు చేయడంతో పాటు, అలిపిరి కాలినడక మార్గంలోని విగ్రహాల వద్ద అదనపు సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటన జరిగినా వెంటనే గుర్తించి నిందితులను పట్టుకునే పటిష్ఠ నిఘా వ్యవస్థ టీటీడీ వద్ద ఉందని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
రాష్ట్ర దేవాదాయ శాఖ మంత్రి ఆనం అభినందనలు : తిరుమల డౌన్ ఘాట్ రోడ్డులో 7వ కిలోమీటర్ వద్ద ఉన్న ఆంజనేయస్వామి ఆలయం సమీపంలో జరిగిన ఆంజనేయస్వామి విగ్రహం అపహరణ ఘటనను తిరుపతి జిల్లా పోలీసులు అత్యంత వేగంగా ఛేదించి, నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకుని విగ్రహాన్ని స్వాధీనం చేసుకోవడం అభినందనీయమని రాష్ట్ర దేవాదాయ శాఖ మంత్రి ఆనం రామనారాయణ రెడ్డి తెలిపారు. ఘటన జరిగిన వెంటనే స్పందించి, ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేసి, సాంకేతిక ఆధారాలు, సీసీ కెమెరాల సహాయంతో కేవలం 24 గంటల్లోపే కేసును ఛేదించిన తిరుపతి జిల్లా పోలీసు యంత్రాంగానికి, జిల్లా ఎస్పీకి, దర్యాప్తు బృందాలకు, టీటీడీ విజిలెన్స్ అధికారులకు మంత్రి ఆనం రామనారాయణ రెడ్డి అభినందనలు తెలిపారు.
ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ : ప్రాథమిక సమాచారాన్ని సేకరించి నిందితుడిని ముందుగా గుర్తించడంలో టీటీడీ విజిలెన్స్ బృందం కీలక పాత్ర పోషించిందని మంత్రి పేర్కొన్నారు. నిందితుడి కదలికలు, ప్రయాణ వివరాలు, ఫోన్ నంబర్ తదితర కీలక సమాచారాన్ని సాంకేతికంగా గుర్తించి వెంటనే తిరుపతి జిల్లా పోలీసులకు అందించడం ద్వారా దర్యాప్తు వేగవంతమైందన్నారు. ఈ మధ్యకాలంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ముందుచూపుతో అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో ఏర్పాటు చేసిన AI ఆధారిత ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ (ICCC) ద్వారా లభించిన సాంకేతిక ఆధారాలు, నిఘా సమాచారంతో కూడా కేసు ఛేదింపులో విలువైన ఆధారాలు లభించాయని మంత్రి తెలిపారు. ఆధునిక సాంకేతికతను సమర్థవంతంగా వినియోగించడం వల్లే కేసును అత్యంత వేగంగా ఛేదించడం సాధ్యమైందన్నారు.
తిరుమల వంటి మహా పుణ్యక్షేత్రంలో మాత్రమే కాదు, రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న ఏ ఒక్క ఆలయంలోనైనా దేవతా విగ్రహాలపై దుశ్చర్యలకు పాల్పడినా కూటమి ప్రభుత్వం చూస్తూ ఊరుకోదని మంత్రి స్పష్టం చేశారు. ఇటువంటి ఘటనలకు పాల్పడే వారిపై చట్టప్రకారం కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. ఈ ఘటనను అత్యంత ప్రాధాన్యతగా తీసుకుని ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షించిన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుకి మంత్రి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ముఖ్యమంత్రి ఆదేశాలకు అనుగుణంగా అన్ని శాఖలు సమన్వయంతో పనిచేయడం వల్లే కేసును వేగంగా ఛేదించడం సాధ్యమైందన్నారు.
భవిష్యత్తులో ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా తిరుమలతో పాటు రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రముఖ ఆలయాలు, ఉపాలయాలు, ఘాట్ రోడ్లు, పరిసర ప్రాంతాల్లో భద్రతా వ్యవస్థను మరింత పటిష్ఠం చేయడంతో పాటు నిఘా వ్యవస్థను అత్యాధునిక సాంకేతికతతో బలోపేతం చేయాలని సంబంధిత అధికారులను ఇప్పటికే ఆదేశించినట్లు మంత్రి తెలిపారు. ప్రజలు, భక్తులు ఎలాంటి అపోహలకు లోనుకాకుండా, అనుమానాస్పద వ్యక్తులు లేదా ఘటనలు కనిపిస్తే వెంటనే పోలీసులకు లేదా సంబంధిత అధికారులకు సమాచారం అందించాలని మంత్రి విజ్ఞప్తి చేశారు.
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