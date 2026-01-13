విపత్తుల నుంచి రక్షణే గ్రీన్ వాల్ ఆఫ్ ఏపీ ప్రాజెక్టు లక్ష్యం
తీరప్రాంత కోత నివారణకు గ్రీన్ వాల్ ఆఫ్ ఏపీ ప్రాజెక్టుకు అటవీశాఖ శ్రీకారం - సముద్ర తీర ప్రాంతంలో 5 కి.మీ. వెడల్పుతో పర్యావరణ కారిడార్ ఏర్పాటు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 13, 2026 at 5:52 PM IST
Idi Sangathi on Green Wall Shield Against Coastal Erosion: తీర ప్రాంతాల కోతకు గురవ్వడమనేది రాష్ట్రంలో చాలా పెద్ద సమస్యగా మారింది. తుఫాన్లు వచ్చిన ప్రతిసారీ తీర ప్రాంతాలు కోతకు గురవుతున్నాయి. ఆ సమయంలో ఎంతో నష్టం వాటిల్లుతోంది. కాస్త వర్షాలు కురవగానే అక్కడి ప్రజలు భయంతో వణికిపోతుంటారు. మరి ఈ సమస్యకు పరిష్కారం ఏంటి? తీర ప్రాంతాన్ని ప్రకృతి విపత్తుల నుంచి ఎలా కాపాడుకోవాలి?
అదే విధంగా నష్టాన్ని ఎలా తగ్గించుకోవాలి? ఈ ప్రశ్నల నుంచే రాష్ట్ర అటవీశాఖ సరికొత్త ఆలోచన చేసింది. అదే గ్రేట్ గ్రీన్ వాల్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రాజెక్ట్. ఇప్పటికే కూటమి ప్రభుత్వం దీనికి శ్రీకారం చుట్టింది. ఇందులో భాగంగా ఏపీలోని మొత్తం తీర ప్రాంతం పొడవునా 5 కిలోమీటర్ల వెడల్పుతో పర్యావరణ కారిడార్ను ఏర్పాటు చేయడానికి సంకల్పించింది. మరి ఈ ప్రాజెక్టు లక్ష్యాలేంటి? ఈ గ్రీన్ వాల్ ఎలా నిర్మించనున్నారు? భవిష్యత్ ప్రణాళికలేంటి? తదితర వివరాలన్నీ ప్రత్యేక ముఖాముఖిలో పంచుకున్నారు అటవీశాఖ సలహాదారు మల్లికార్జునరావు. మరి ఆయనేం చెప్పారో వివరంగా ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
సముద్రమట్టాల పెరుగుదలతో తీరప్రాంత కోత : తీరప్రాంతానికి 5 కిలోమీటర్ల పరిధిలో నివసిస్తున్న ప్రజలంతా తరచూ తుపానులు, సునామీలు, వరదలు, సముద్రమట్టం పెరుగుదల, తీరప్రాంత కోత ప్రమాదాల బారిన పడుతున్నారు. దీనికితోడు కృష్ణా-గోదావరి డెల్టాల్లోకి ఉప్పు నీరు చొచ్చుకుపోకుండా కాపాడే సహజ రక్షణ కవచాలైన నదీ ముఖద్వారాల పరిసర ప్రాంతాల్లో సముద్రపు కోత సైతం తీవ్రంగా ఉంది. దీని వల్ల భూమిని కోల్పోతున్నాం. పర్యావరణ వ్యవస్థలూ దెబ్బతింటున్నాయి. దీనికితోడు వరదలు పెరుగుతున్నాయి.
ప్రకృతి విపత్తుల వల్ల పంటలు, పశుసంపదతో పాటు మత్స్యకార మౌలిక వసతులకు తీవ్రనష్టం వాటిల్లుతోంది. కలుషిత నీరు, క్షీణిస్తున్న వ్యవసాయ భూములు ఆహార సరఫరా వ్యవస్థను నానాటికీ దెబ్బతీస్తున్నాయి. ఈ తరహా సహజ విపత్తుల నుంచి రక్షించేందుకు గ్రేట్ గ్రీన్ వాల్ ప్రాజెక్టుకు శ్రీకారం చుట్టారు. గ్రేట్ గ్రీన్ వాల్ను పూర్తి చేసి దేశంలోనే ఆదర్శంగా ఏపీని నిలుపుతామని ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ పదే పదే ప్రస్తావిస్తున్నారు.
జోన్-1 సముద్ర దిశ వైపునున్న అంచు (సీవార్డ్ ఎడ్జ్) : నదీ ముఖద్వారాల వద్ద మడ అడవులు పెంచుతారు. నదీ ముఖం కాని ప్రాంతాల్లో షెల్టర్ బెల్ట్లు (చెట్ల వరసలు లేదా పొదల సమూహం) ఏర్పాటు చేస్తారు.
జోన్-2 గాలి నిరోధకాలు (విండ్ బ్రేక్స్) : కాలువ గట్టులపై భారీ ఎత్తున మొక్కలను నాటుతారు. రహదారులకు ఇరువైపులా మొక్కలనూ పెంచుతారు
జోన్-3 కమ్యూనిటీ బఫర్ : దీన్ని ఆగ్రో ఫారెస్ట్రీ కింద సాగు చేయిస్తారు. అందుకు అనుగుణంగా ప్రజా భాగస్వామ్యంతో వివిధ ప్రాంతాల్లో పెద్ద ఎత్తున మొక్కలను నాటుతారు.
తీరప్రాంతానికి పెట్టని కోటలా: విపత్తులు, తుపానులు, సునామీల నుంచి రక్షణ, పెనుగాలుల వేగాన్ని నియంత్రించేందుకు, సముద్రమట్టాల పెరుగుదల, తీరప్రాంత కోతను అడ్డుకునేందుకు ఈ గ్రేట్ గ్రీన్ వాల్ ఎంతగానో ఉపయోగకరమని తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఎకోటూరిజాన్ని ప్రోత్సహిస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. రైతులు, స్వయం సహాయక సంఘాలు, మత్స్యకారులకు ఉపాధి దొరికేలా ఈ ప్రాజెక్టుకు రూపకల్పన చేశారు.
తీరప్రాంత ముప్పు రాష్ట్రాల్లో ఏపీ: రాష్ట్రంలో తీరప్రాంతానికి 5 కిలోమీటర్ల పరిధిలో 33 లక్షల మంది ప్రజలు నివసిస్తున్నారు. తద్వారా తీరప్రాంతాల్లో 32% మేర కోతకు గురవుతున్నాయి. సముద్రమట్టాల పెరుగుదలతో ప్రధానంగా 282 గ్రామాలు తీవ్రంగా ముప్పును ఎదుర్కొంటున్నాయి. ఫలితంగా 10 లక్షల మంది పైగా ప్రజలు ఆవాసాలు కోల్పోయే ప్రమాదం ఉందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఏపీలో గడచిన గత 30 ఏళ్లలో ప్రకృతి విపత్తుల కారణంగా రూ.2.25 లక్షల కోట్లు ఆర్ధిక నష్టం వాటిల్లినట్లు అధికారులు పేర్కొన్నారు.
విపత్తుల నుంచి రక్షణకు గ్రేట్ గ్రీన్ వాల్ ఆఫ్ ఏపీ- తీరమంతటా పర్యావరణ కారిడార్
గ్రేట్ గ్రీన్ వాల్ ప్రాజెక్టుపై పవన్ సమీక్ష - తీర ప్రాంత అడవులకు రక్షణ