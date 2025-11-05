ETV Bharat / state

స్వర్ణకారుల జీవితాల్లో కొత్త వెలుగులు - స్వర్ణాభరణాల తయారీ కేంద్రంగా మంగళగిరి

మంగళగిరిలో గోల్డ్​ హబ్ - మంత్రి నారా లోకేశ్ చొరవతో కార్మికులనూ భాగస్వామ్యులను చేసే లక్ష్యం, లక్ష్మీనరసింహ గోల్డ్ స్మిత్ వెల్ఫేర్ ఫౌండేషన్​గా ఏర్పాటు

Gold Cluster in Mangalagiri
Gold Cluster in Mangalagiri (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 5, 2025 at 7:42 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

Gold Cluster in Mangalagiri At Guntur District: మంగళగిరి అంటే గుర్తొచ్చేది చేనేత రంగం. ఐతే ఇక్కడ చేనేత వస్త్రాలతో పాటు బంగారు ఆభరణాల తయారీ సైతం ఊపందుకుంటోంది ఇప్పుడు. స్వర్ణకారులు ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉండటంతో వారికి ఉపాధి అవకాశాలు మెరుగుపరిచేలా గోల్ట్ క్లస్టర్ ప్రారంభించడానికి ప్రభుత్వం కార్యాచరణ చేప‌ట్టింది. అందులో భాగంగానే తాత్కాలికంగా రూ.10 కోట్ల వ్యయంతో ఓ భవనంలో గోల్డ్ క్లస్టర్ ఏర్పాటు చేసింది.

అక్కడ అధునాతన యంత్రాల వినియోగంపై స్వర్ణకారులకు శిక్షణ ఇచ్చేలా చర్యలు చేపట్టారు. శాశ్వతంగా గోల్డ్‌ క్లస్టర్ ఏర్పాటు కోసం భూ సమీకరణ చేయాలని నిర్ణయించారు. దీని కోసం అధికారులు ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో మంగళగిరి స్వర్ణాభరణాల తయారీ కేంద్రంగా మార్చేందుకు తీసుకుంటున్న చర్యలు, భవిష్యత్ కార్యాచరణ తదితర అంశాలపై ఇదీసంగతి ప్రత్యేక కథనం.

Gold Cluster in Mangalagiri
Gold Cluster in Mangalagiri (ETV Bharat)

అత్యాధునిక యంత్రాలతో డిజైన్లు: గుంటూరు జిల్లా మంగళగిరి నియోజకవర్గం. ఏపీలో ఎంతో వేగంగా రూపు మారుతున్న ప్రాంతం ఇది. ఇక్కడ చేనేత కార్మికుల తర్వాత స్వర్ణకారులు ఎక్కువ సంఖ్యలో కనిపిస్తారు. దాదాపు 15,000 వేల మంది కార్మికులు బంగారు ఆభరణాల తయారీ, ఇతరత్రా పనులు చేసుకుంటూ జీవనం సాగిస్తున్నారు. ఐతే, కార్పోరేట్ సంస్థలు స్వర్ణాభరణాల విక్రయాల రంగంలోకి అడుగు పెట్టడం, అత్యాధునిక యంత్రాలతో ఆధునిక డిజైన్లతో నగలను మార్కెట్లోకి తేవడం ప్రారంభించాయి.

మంత్రి లోకేశ్ చొరవతో: దీంతో చిన్నతరహా స్వర్ణకారులు ఆ పోటీని తట్టుకోలేకపోతున్నారు. అలాంటి వారికి నైపుణ్య శిక్షణ ఇచ్చి కొత్త యంత్రాలపై ఆభరణాలు తయారు చేసేలా తర్ఫీదు ఇస్తే ఈ రంగంలో నిలదొక్కుకోగలుగుతారు. అందులో భాగంగానే ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన హామీ మేరకు మంత్రి లోకేశ్ చొరవ తీసుకుని గోల్డ్ క్లస్టర్ ఏర్పాటు కోసం చొరవ చూపారు. కార్మికులనూ ఇందులో భాగస్వామ్యులను చేసే లక్ష్యంతో లక్ష్మీనరసింహ గోల్డ్ స్మిత్ వెల్ఫేర్ ఫౌండేషన్ ఏర్పాటు చేశారు.

విడతల వారీగా శిక్షణ: కూటమి ప్రభుత్వం మంగళగిరిలో గోల్డ్ క్లస్టర్ ఏర్పాటుకు ఇటీవల ఆమోదం తెలిపింది. రూ.10 కోట్ల రూపాయలతో ప్రారంభించే ఈ క్లస్టర్‌కి కేంద్రం 80%, రాష్ట్రం 15%, మిగిలిన 5% లక్ష్మీ నరసింహ గోల్డ్ స్మిత్ వెల్ఫేర్ ఫౌండేషన్ తరఫున మంత్రి లోకేశ్‌ ఖర్చు చేస్తున్నారు. ఇందుకోసం బంగారు ఆభరణాలు తయారు చేసే ఆధునిక యంత్రాలు కొనుగోలు చేశారు. వీటి వినియోగంపై స్వర్ణకారులకు విడతల వారీగా ట్రైనింగ్‌ ఇవ్వనున్నారు.

ఒక్కో బ్యాచ్‌లో 100 మంది స్వర్ణకారులకు ఆభరణాల తయారీపై నిపుణులతో తర్ఫీదు ఇస్తారు. గోల్డ్ క్లస్టర్ ఏర్పాటు ద్వారా స్వర్ణకారులకు ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అందుబాటులోకి వస్తుంది. ఉత్పత్తి ఖర్చులు తగ్గడంతోపాటు ఆభరణాల్లో నాణ్యత పెరుగుతుంది. నూతన డిజైన్లతో జాతీయ, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లోని పోటీని తట్టుకుంటారు. దాంతోపాటు ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా స్థానికులకు ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయి. గోల్డ్ క్లస్టర్ ఏర్పాటుతో తమ జీవితాలలో నిజంగానే కాంతులు వస్తాయని స్వర్ణకారులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్న స్థానికులు: గౌతమబుద్ధ రోడ్డులో ఏర్పాటు చేసిన గోల్డ్ క్లస్టర్‌లో ఆభరణాల తయారీ కోసం దాదాపు 120 రకాల యంత్రాలు తీసుకొచ్చారు. గాజులు, ఉంగరాలు, గొలుసులు, గోల్డ్ బాల్స్ ఇలా 8 రకాలపై శిక్షణ ఇస్తారు. ఇక్కడ శిక్షణ పొందిన వారు సొంతంగా దుకాణం నిర్వహించుకోవడం లేదా ఇతర జ్యువెల్లరీ షాపుల్లో ఉపాధి పొందవచ్చు. తద్వారా నెలకు సుమారు 30,000 వేల వరకూ సంపాదించే అవకాశం ఉంది. సాధారణంగా ఈ తరహా క్లస్టర్లు ప్రారంభించాలంటే కనీసం మూడేళ్లు పడుతుంది. కానీ, మంత్రి నారా లోకేశ్‌ చొరవతో కేవలం 15 నెలల్లోనే అన్ని అనుమతులు వచ్చి ప్రారంభానికి సిద్ధమవుతోంది. తక్కువ వ్యవధిలోనే గోల్డ్ క్లస్టర్ కార్యరూపం దాల్చటంపై స్థానికులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

కేంద్రంలో ఎన్డీఏ కూటమి అధికారంలో ఉండటమూ గోల్డ్‌ క్లస్టర్ల్‌ ఏర్పాటుకు కలిసొచ్చే అంశం. అనుమతులు రావటంతో పాటు నిధుల కేటాయింపు ప్రక్రియ వేగంగా జరిగింది. త్వరలోనే మంగళగిరి మండలం ఆత్మకూరు వద్ద ప్రభుత్వం గోల్డ్ హబ్ ప్రారంభించనుంది. దీని కోసం భూ సమీకరణ ప్రక్రియ మొదలు పెట్టారు. ఈలోగా మంగళగిరి నియోజకవర్గంలోని స్వర్ణకారులకు ఆభరణాలకు సంబంధించిన ఆకృతులపై శిక్షణ పూర్తి చేయనున్నారు.

ఇక్కడ ట్రైనింగ్‌ తీసుకున్న వారికి గోల్డ్ హబ్‌లో దుకాణాలు కేటాయిస్తారు. ఇందులో స్వర్ణకారులు తయారు చేసే ఆభరణాలకు బ్రాండింగ్, మార్కెటింగ్ సౌకర్యం కల్పించేలా సర్కారు చొరవ చూపనుంది. చేనేత కార్మికుల కోసం టాటా సంస్థతో మార్కెటింగ్ సౌకర్యం కల్పించారు. అలాగే, మంగళగిరి స్వర్ణకారులు తయారు చేసే ఆభరణాలకు కూడా ఇదే విధానం అమలు చేయాలని భావిస్తున్నారు. ఇది స్థానిక స్వర్ణకారుల జీవితాల్లో మార్పులు తెస్తుందని మంగళగిరి వాసులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

గోల్డ్ హబ్​గా ఏర్పాటు: మంగళగిరి మండలం ఆత్మకూరు గ్రామంలో భూములు సేకరించి గోల్డ్ హబ్ ఏర్పాటు చేయనున్నారు. గోల్డ్ హబ్ కోసం రాజధాని అమరావతి తరహాలో భూసమీకరణ ద్వారా 78 ఎకరాల భూములు తీసుకోవాలని గవర్నమెంట్‌ నిర్ణయించింది. ఈ ప్రక్రియను పురపాలక, పట్టణాభివృద్ధిశాఖ చేపట్టనుంది. మంగళగిరి గోల్డ్ క్లస్టర్ ల్యాండ్ పూలింగ్ స్కీమ్ 2025 పేరిట మార్గదర్శకాలు రూపొందించారు. భూసమీకరణ విధానంలో పేర్కొన్న మేరకు యజమానులకు తిరిగి ప్లాట్లు కేటాయిస్తారు. ఈ హబ్‌లో జెమ్స్ అండ్ జ్యువెలరీ పార్కు, బంగారు, వజ్రాభరణాల తయారీ, మార్కెటింగ్, స్వర్ణకారులకు నైపుణ్య శిక్షణ కేంద్రం ఉండనున్నాయి. వినియోగదారుల్ని ఆకట్టుకునే ఆకృతులతో వివిధ ఆభరణాల తయారీకి గోల్డ్ హబ్ కేంద్రంగా మారనుంది. ఇక్కడి మార్కెట్ విస్తృతం కావడంతో స్వర్ణకారులకు ఉపాధితోపాటు మెరుగైన ఆదాయం లభించే అవకాశం ఉంది.

"ఇక్కడ ఇందులో ముందుగా మూడు దశలు ఉంటాయి. రాష్ట్రస్థాయి స్టీరింగ్​ కమిటీలో దీన్ని ఆమోదించిన తర్వాత కేంద్రప్రభుత్వానికి పంపించాం. అందులో ఎంఎస్​ఎంఈ కార్పొరేషన్​కు సంబంధించి ప్రాజెక్టు అప్రూవల్ కమిటీ వారు కూడా పరిశీలించిన అనంతరం ఇది ఆమోదం పొందింది. దీనికోసం భూ సమీకరణ ప్రక్రియ మొదలు పెట్టారు. ఈలోగా మంగళగిరి నియోజకవర్గంలోని స్వర్ణకారులకు ఆభరణాలకు సంబంధించిన ఆకృతులపై శిక్షణ పూర్తి చేయనున్నాం" -అనిల్ చక్రవర్తి, ఆడిటర్, మంగళగిరి

ఉపాధి అవకాశాలు మెండు: మంగళగిరిలో స్వర్ణాభరణాల మార్కెట్ విస్తరించే కొద్దీ ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా పలువురికి ఉపాధి అవకాశాలు పెరుగుతాయి. ఇంటిగ్రేటెడ్ రిటైల్ జోన్ తరహాలో అభివృద్ధి చేయటం ద్వారా స్వర్ణకారులతో పాటు స్థానికులకూ లబ్ధి చేకూరుతుంది. ఫలితంగా అభివృద్ధి ఫలాలు అందరికీ దక్కుతాయని స్థానికులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

అయితే మంత్రి లోకేశ్ మంగళగిరిలో జరిగే అభివృద్ధి పనులపై సమీక్షించే సమయంలో గోల్డ్ హబ్ అంశం ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించి పురోగతి తెలుసుకుంటున్నారు. ఫలితంగా చేనేతలకు సంబంధించిన నిర్ణయాలు నేతన్నలకు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతున్నాయి. అదే తరహాలో మంగళగిరిలో గోల్డ్ హబ్ ఏర్పాటు స్వర్ణకారుల జీవితాల్లో కొత్త వెలుగులు నింపనుంది.

ఇదీ సంగతి: ఇంట గెలిచి... అంతెత్తుకు ఎదిగి!!

ఇదీ సంగతి: చెన్నైలో రోజు వారీ కూలీ..తొలి స్థానంతో నెల్లూరులో సర్పంచి

TAGGED:

GOLD CLUSTER IN GUNTUR DIST
MINISTER NARA LOKESH INITIATIVE
GOVTTAKE ACTIONTOLAUNCH GOLDCLUSTER
IDISANGATHI ON GOLD CLUSTER IN AP
GOLD CLUSTER IN MANGALAGIRI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ప్రభాస్​తో స్పెషల్​ ప్రాజెక్ట్​లో పనిచేస్తాను : రష్మిక మంధాన

ట్రంప్ టారిఫ్‌ల దెబ్బ: అమెరికన్ల జేబులకు చిల్లు, భారీగా పెరిగిన ఇంటి ఖర్చులు

ఆ మ్యూజియంలో హర్మన్​ప్రీత్ మైనపు విగ్రహం- వరల్డ్​కప్ విన్నింగ్​ కెప్టెన్​కు అరుదైన గౌరవం

గాల్లో ఎగరగలదు, నేలపై ప్రయాణించగలదు- ఎక్స్‌పెంగ్ 'ఫ్లయింగ్ కార్​'ను చూశారా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.