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దయచేసి పెళ్లి నిర్ణయం మాకు వదిలేయండి - రాజీపడేదే లేదు అంటున్న యువత

కెరీర్‌కు మొదటి ప్రాధాన్యం ఇస్తున్న యువతులు - దీంతో అబ్బాయిలకు పెరుగుతున్న సవాళ్లు వ్యక్తిగత ఎంపికకే పెద్దపీట - భాగస్వామి ఎంపికలో రాజీపడలేమంటున్న యువత

Present Youth On Marriages
Present Youth On Marriages (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 21, 2026 at 3:17 PM IST

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Present Youth On Marriages : ఒకప్పుడు వివాహ సంబంధాలు అంటే కుటుంబ నేపథ్యం, బంధుత్వాలు, ఆస్తిపాస్తులు, పెద్దల అభిప్రాయాలు ప్రధానంగా పరిగణనలోకి తీసుకునేవారు. అయితే నేటి తరం ఆలోచనా విధానం పూర్తిగా మారిపోయింది. ముఖ్యంగా విద్య, ఉద్యోగాలు, ఆర్థిక స్వాతంత్ర్యం పెరగడంతో జీవిత భాగస్వామి ఎంపికలో యువతే తుది నిర్ణయం తీసుకోవాలని భావిస్తోంది. 'పెళ్లి మా జీవితానికి సంబంధించిన విషయం, అందుకే మా అభిప్రాయానికే ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నాం' అని యువత స్పష్టంగా చెబుతోంది.

కెరీర్‌కు ప్రాధాన్యం రాజీపడేదే లేదు : సాఫ్ట్‌వేర్‌, కార్పొరేట్‌ రంగాల్లో ఉద్యోగాలు చేస్తున్న యువతుల్లో కెరీర్‌కు అత్యధిక ప్రాధాన్యం కనిపిస్తోంది. మంచి వేతనాలతో బెంగళూరు, హైదరాబాద్‌, చెన్నై వంటి నగరాల్లో ఉద్యోగాలు చేస్తున్న అమ్మాయిలు వివాహం తర్వాత తమ ఉద్యోగాన్ని వదులుకోవడానికి ఆసక్తి చూపడం లేదు. వ్యాపార కుటుంబాలకు చెందిన అబ్బాయిలను వివాహం చేసుకుంటే ఆర్థికంగా భద్రత ఉన్నప్పటికీ, తమ వృత్తి జీవితానికి బ్రేక్‌ పడుతుందనే ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. జీవిత భాగస్వామితో కలిసి సమయం గడపడం, వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ, కెరీర్‌ అభివృద్ధి వంటి అంశాలను ఎక్కువగా పరిగణనలోకి తీసుకుంటున్నారు.

జీవిత భాగస్వామిలో ఏం కోరుకుంటున్నారు? : మ్యారేజీ బ్యూరో నిర్వాహకుల ప్రకారం ప్రస్తుతం అమ్మాయిలు ఉద్యోగ స్థిరత్వం, వేతనం, వ్యక్తిత్వం, జీవనశైలి వంటి అంశాలకు ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు. ముఖ్యంగా సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఉద్యోగులు, కేంద్రం లేదా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులపై ఆసక్తి పెరుగుతోంది. కృత్రిమ మేధ (ఏఐ) ప్రభావంతో ఐటీ రంగంలో భవిష్యత్‌పై కొంత అనిశ్చితి నెలకొన్నప్పటికీ, ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలపై విశ్వాసం మరింత పెరిగిందని వారు చెబుతున్నారు.

అలాగే అమ్మాయి–అబ్బాయి మధ్య వయసు వ్యత్యాసం అయిదేళ్లకు మించకుండా ఉండాలని చాలామంది కోరుకుంటున్నారు. ఉమ్మడి కుటుంబాల కంటే చిన్న కుటుంబాలకే ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు. కుటుంబంలో ఎక్కువ మంది సభ్యులు ఉండటం, సంప్రదాయ పరమైన పరిమితులు ఉండటం వంటి అంశాలను కొందరు యువతులు ఇష్టపడటం లేదు.

అబ్బాయిలకు పెరుగుతున్న సవాళ్లు : మరోవైపు అబ్బాయిలు కూడా తమ ప్రత్యేకతను చాటుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. కట్నం అవసరం లేదని, మంచి స్వభావం ఉన్న అమ్మాయి చాలని పలువురు యువకులు చెబుతున్నారు. అయినప్పటికీ ఆస్తులు, ఉద్యోగ భద్రత, కుటుంబ నేపథ్యం ఉన్నా సంబంధాలు కుదరకపోవడం వల్ల కొందరు యువకులు, వారి తల్లిదండ్రులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

వ్యక్తిగత ఎంపికకే పెద్దపీట : ప్రస్తుత సమాజంలో వివాహం కేవలం రెండు కుటుంబాల కలయిక మాత్రమే కాకుండా, ఇద్దరు వ్యక్తుల జీవితాలకు సంబంధించిన కీలక నిర్ణయంగా మారింది. అందుకే యువత తమ అభిరుచులు, లక్ష్యాలు, జీవన విధానానికి అనుగుణంగా భాగస్వామిని ఎంపిక చేసుకోవాలని కోరుకుంటోంది. 'అడ్జస్ట్‌ అవ్వాలి' అనే పాత భావన స్థానంలో 'అర్థం చేసుకునే భాగస్వామి కావాలి' అనే కొత్త ఆలోచన బలపడుతోంది. ఇదే నేటి వివాహ వ్యవస్థలో కనిపిస్తున్న ప్రధాన సాంస్కృతిక మార్పుగా నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.

యువత మాటల్లోనే :

  • బెంగళూరు, చెన్నై, హైదరాబాద్‌ వంటి నగరాల్లో సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఉద్యోగం చేసుకుంటాం. పెద్దపెద్ద వ్యాపార కుటుంబాలకు చెందిన అబ్బాయిలను చేసుకుంటే ఆస్తి ఉండొచ్చు కానీ మంచి ప్యాకేజీలు వదులుకుని మేం ఇంట్లో ఉండాల్సి వస్తోంది. వ్యాపారం నిమిత్తం వాళ్లు ఎక్కడెక్కడో ఊళ్లు తిరుగుతుంటారు. వాళ్లతో గడిపేది తక్కువే. అటువంటి జీవితం ఎందుకు? ఇది పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాకు చెందిన ఓ సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఉద్యోగిని మ్యారేజీ బ్యూరోతో అన్న మాటలివి.
  • విజయనగరానికి చెందిన ఓ అబ్బాయి వయసు 37 ఏళ్లు. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగి. రూ.లక్షల్లో ఆస్తి ఉన్నా ఇప్పటికీ వివాహం కాలేదు. అమ్మాయిల్లో మారుతున్న ధోరణే కారణమని వాపోయాడు.

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PRESENT YOUTH ON MARRIAGES
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MARRIAGE IDEOLOGY CHANGED
వివాహంపై యువత అభిప్రాయం
PRESENT YOUTH ON MARRIAGES

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