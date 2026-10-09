ETV Bharat / state

మీ పిల్లలు కలర్లను సరిగ్గా గుర్తించటం లేదా? - అయితే ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న వైద్యులు

Colour Blindness in Children : తల్లిదండ్రుల జన్యుపరమైన అంశం కారణంగానే కలర్​ బ్లైండ్​నెస్​ వస్తుందని వైద్యులు అంటున్నారు. దీనిని ముందుగానే గుర్తించి తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్నారు.

Colour Blindness In Children
పిల్లల్లో తలెత్తున్న కలర్​ బ్లైండ్​నెస్​ సమస్య (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 9, 2026 at 2:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Colour Blindness In Children : చిన్నప్పటి నుంచే పిల్లలు రంగులను చూసి కేరింతలు కొడుతారు. అవి వారికోసమే అన్నట్లుగా ఆనంద పడుతూ ఆ రంగుల ప్రపంచాన్ని ఆస్వాదిస్తారు. వాటిని చూస్తూ ఉత్సహాకరమైన వాతావరణంలో పెరుగుతారు. అయితే వారిలో కొందరు తమ కళ్ల ముందు ఉన్న రంగులను సరిగ్గా గుర్తించలేకపోతున్నారు. అలాగే రెండు రంగుల మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసాన్ని గ్రహించలేరు. దీనినే కలర్​ బ్లైండ్​నెస్​గా పరిణగలోకి తీసుకుంటారు. అయితే ఇది చూపులో లోపం కాదని వైద్యలు అంటున్నారు. కేవలం రంగులను గుర్తించే సామర్థ్యానికి సంబంధించిన చిన్న తేడానని తెలిపారు.

పిల్లల్లో సమస్యను గుర్తిస్తున్న వైద్యులు

నగరంలోని ఎల్వీప్రసాద్​, సరోజినీదేవి ఆసుపత్రికి వివిధ కంటి పరీక్షల కోసం ఎంతో మంది వస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో వైద్య చికిత్స కోసం వచ్చిన కొందరు పిల్లల్లో వైద్యులు ఈ పరిస్థితిని గుర్తించారు. చికిత్స అనంతరం తల్లిదండ్రులకు దానిపై అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. 'ప్రధానంగా మీ పిల్లాడికి కలర్​ బ్లైండ్​నెస్​ సమస్య ఉంటే ఆందోళన చెందకండి. దీనికి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. కాకపోతే ఈ సమస్యను ముందుగానే గుర్తించాలి. దాని ద్వారా వారు కొన్ని వృత్తులను ఎంచుకోవడంలో జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు' అని డాక్టర్లు తల్లిదండ్రులకు సూచిస్తున్నారు.

జన్యుపరమైన అంశాలే ప్రధాన కారణం

ఈ కలర్​ బ్లైండ్​నెస్​ రావటానికి ముఖ్య కారణం తల్లిదండ్రుల జన్యుపరమైన అంశమేనని వైద్యలు చెబుతున్నారు. దాదాపు 99 శాతం కేసులలో ఈ సమస్య తల్లిదండ్రుల జన్యువుల నుంచి పిల్లలకు సంక్రమిస్తుంది. ఎక్స్​ క్రోమోజోమ్​ ద్వారా ఈ కలర్​ బ్లైండ్​నెస్​ అనేది విస్తరిస్తుంది. అంటే మగపిల్లల్లో ఈ లోపం ఎక్కువ ఉండేందుకు ఆస్కారం ఉంది. ఎందుకంటే వారిలో ఒకే ఎక్స్​ క్రోమోజోమ్​ ఉంటుంది. ఆడపిల్లల్లో ఇవి రెండు ఉంటాయి. అందుకే వారికి ఈ సమస్య తలెత్తే అవకాశం చాలా తక్కువ. కంటి రెటీనాలోని రంగులను గుర్తించే కోన్స్​ కణాలు పుట్టుకతో లోపించడంతో ఈ సమస్య వస్తుంది. లేదంటే సక్రమంగా పనిచేయకపోవడంతో ఇది ఏర్పడుతుంది. కంటి గాయాలు, నరాల సమస్యల వల్ల కూడా ఈ పరిస్థితి తలెత్తవచ్చని వైద్యులు చెబుతున్నారు.

ఈ లక్షణాలు ఉంటే

పిల్లల్లో కలర్​ బ్లైండ్​నెస్​ను కొన్ని లక్షణాల ఆధారంగా అనుమానించవచ్చని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు. ఆ లక్షణాలు ఇవే

  • చిన్నారులు ముఖ్యంగా ఎరుపు, నీలం, ఆకుపచ్చ, పసుపు రంగుల మధ్య తేడాను గుర్తుపట్టకపోవడం.
  • బొమ్మలు వేసే క్రమంలో ఆకాశానికి ఊదా, చెట్ల ఆకులకు ఎరుపు, సూర్యుడికి ఆకుపచ్చ రంగులు వేస్తుండటం.
  • రంగుల పేర్లను స్పష్టంగా నేర్పించినప్పటికీ, వస్తువులను రంగును తప్పుగా చెబుతుంటారు.
  • ఇక వెలుతురు తక్కువగా ఉన్న సమయంలో రంగు తేడాను అస్సలు గుర్తించలేరు.

తల్లిదండ్రులకు అవగాహన

కలర్​ బ్లైండ్​నెస్​కు చికిత్స లేదని కానీ ఈ సమస్య కారణంగా ఆందోళన చెందవద్దని ప్రభుత్వ నేత్ర వైద్యురాలు డాక్టర్​ మోదిని తెలిపారు. ఈ పరిస్థితి కారణంగా పోలీసు, సైన్యం, పైలట్, సర్జన్ లేదా డ్రైవింగ్ వంటి వృత్తులను చేపట్టడం కష్టమని వారు పేర్కొన్నారు. ఈ లోపం ఉన్నట్లు అనుమానం వస్తే వైద్యులను సంప్రదించి వెంటనే ఎలాంటి కలర్​ బ్లైండ్​నెస్​ అని నిర్ధారించుకోవాలని చెప్పారు. స్కూళ్లలో కూడా చెబితే టీచర్లు ప్రత్యేకంగా సహాయపడతారని పేర్కొన్నారు.

మీ పిల్లలు ఏదైనా వస్తువును చూసి లేటుగా స్పందిస్తున్నారా? - 'సీవీఐ' అంటున్న వైద్యులు

అధిక సమయం స్క్రీన్​లతోనే - పెరిగిపోతున్న మయోపియా బాధితులు

TAGGED:

DOCTORS ON COLOUR BLINDNESS
HOW COLOUR BLINDNESS OCCUR
PRECAUTIONS FOR COLOUR BLINDNESS
పిల్లల్లో కలర్​ బ్లైండ్​నెస్​
IDENTIFYING COLOUR BLINDNESS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.