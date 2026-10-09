మీ పిల్లలు కలర్లను సరిగ్గా గుర్తించటం లేదా? - అయితే ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న వైద్యులు
Colour Blindness in Children : తల్లిదండ్రుల జన్యుపరమైన అంశం కారణంగానే కలర్ బ్లైండ్నెస్ వస్తుందని వైద్యులు అంటున్నారు. దీనిని ముందుగానే గుర్తించి తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్నారు.
Published : October 9, 2026 at 2:24 PM IST
Colour Blindness In Children : చిన్నప్పటి నుంచే పిల్లలు రంగులను చూసి కేరింతలు కొడుతారు. అవి వారికోసమే అన్నట్లుగా ఆనంద పడుతూ ఆ రంగుల ప్రపంచాన్ని ఆస్వాదిస్తారు. వాటిని చూస్తూ ఉత్సహాకరమైన వాతావరణంలో పెరుగుతారు. అయితే వారిలో కొందరు తమ కళ్ల ముందు ఉన్న రంగులను సరిగ్గా గుర్తించలేకపోతున్నారు. అలాగే రెండు రంగుల మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసాన్ని గ్రహించలేరు. దీనినే కలర్ బ్లైండ్నెస్గా పరిణగలోకి తీసుకుంటారు. అయితే ఇది చూపులో లోపం కాదని వైద్యలు అంటున్నారు. కేవలం రంగులను గుర్తించే సామర్థ్యానికి సంబంధించిన చిన్న తేడానని తెలిపారు.
పిల్లల్లో సమస్యను గుర్తిస్తున్న వైద్యులు
నగరంలోని ఎల్వీప్రసాద్, సరోజినీదేవి ఆసుపత్రికి వివిధ కంటి పరీక్షల కోసం ఎంతో మంది వస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో వైద్య చికిత్స కోసం వచ్చిన కొందరు పిల్లల్లో వైద్యులు ఈ పరిస్థితిని గుర్తించారు. చికిత్స అనంతరం తల్లిదండ్రులకు దానిపై అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. 'ప్రధానంగా మీ పిల్లాడికి కలర్ బ్లైండ్నెస్ సమస్య ఉంటే ఆందోళన చెందకండి. దీనికి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. కాకపోతే ఈ సమస్యను ముందుగానే గుర్తించాలి. దాని ద్వారా వారు కొన్ని వృత్తులను ఎంచుకోవడంలో జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు' అని డాక్టర్లు తల్లిదండ్రులకు సూచిస్తున్నారు.
జన్యుపరమైన అంశాలే ప్రధాన కారణం
ఈ కలర్ బ్లైండ్నెస్ రావటానికి ముఖ్య కారణం తల్లిదండ్రుల జన్యుపరమైన అంశమేనని వైద్యలు చెబుతున్నారు. దాదాపు 99 శాతం కేసులలో ఈ సమస్య తల్లిదండ్రుల జన్యువుల నుంచి పిల్లలకు సంక్రమిస్తుంది. ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ ద్వారా ఈ కలర్ బ్లైండ్నెస్ అనేది విస్తరిస్తుంది. అంటే మగపిల్లల్లో ఈ లోపం ఎక్కువ ఉండేందుకు ఆస్కారం ఉంది. ఎందుకంటే వారిలో ఒకే ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ ఉంటుంది. ఆడపిల్లల్లో ఇవి రెండు ఉంటాయి. అందుకే వారికి ఈ సమస్య తలెత్తే అవకాశం చాలా తక్కువ. కంటి రెటీనాలోని రంగులను గుర్తించే కోన్స్ కణాలు పుట్టుకతో లోపించడంతో ఈ సమస్య వస్తుంది. లేదంటే సక్రమంగా పనిచేయకపోవడంతో ఇది ఏర్పడుతుంది. కంటి గాయాలు, నరాల సమస్యల వల్ల కూడా ఈ పరిస్థితి తలెత్తవచ్చని వైద్యులు చెబుతున్నారు.
ఈ లక్షణాలు ఉంటే
పిల్లల్లో కలర్ బ్లైండ్నెస్ను కొన్ని లక్షణాల ఆధారంగా అనుమానించవచ్చని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు. ఆ లక్షణాలు ఇవే
- చిన్నారులు ముఖ్యంగా ఎరుపు, నీలం, ఆకుపచ్చ, పసుపు రంగుల మధ్య తేడాను గుర్తుపట్టకపోవడం.
- బొమ్మలు వేసే క్రమంలో ఆకాశానికి ఊదా, చెట్ల ఆకులకు ఎరుపు, సూర్యుడికి ఆకుపచ్చ రంగులు వేస్తుండటం.
- రంగుల పేర్లను స్పష్టంగా నేర్పించినప్పటికీ, వస్తువులను రంగును తప్పుగా చెబుతుంటారు.
- ఇక వెలుతురు తక్కువగా ఉన్న సమయంలో రంగు తేడాను అస్సలు గుర్తించలేరు.
తల్లిదండ్రులకు అవగాహన
కలర్ బ్లైండ్నెస్కు చికిత్స లేదని కానీ ఈ సమస్య కారణంగా ఆందోళన చెందవద్దని ప్రభుత్వ నేత్ర వైద్యురాలు డాక్టర్ మోదిని తెలిపారు. ఈ పరిస్థితి కారణంగా పోలీసు, సైన్యం, పైలట్, సర్జన్ లేదా డ్రైవింగ్ వంటి వృత్తులను చేపట్టడం కష్టమని వారు పేర్కొన్నారు. ఈ లోపం ఉన్నట్లు అనుమానం వస్తే వైద్యులను సంప్రదించి వెంటనే ఎలాంటి కలర్ బ్లైండ్నెస్ అని నిర్ధారించుకోవాలని చెప్పారు. స్కూళ్లలో కూడా చెబితే టీచర్లు ప్రత్యేకంగా సహాయపడతారని పేర్కొన్నారు.
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