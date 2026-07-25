ఏపీలో 'SIR' ఎఫెక్ట్ - తొలగింపు జాబితాలో 44.71 లక్షల ఓట్లు
రాష్ట్రంలో 44,71,523 ఓట్లను తొలగించాల్సిన జాబితాలో చేర్చిన ఈసీ - అభ్యంతరాలుంటే దరఖాస్తు చేసుకోవాలి - ‘నో మ్యాపింగ్’ కేటగిరీలో మరో 8,55,560 ఓట్లు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 25, 2026 at 9:20 AM IST
SIR Effect in AP : రాష్ట్రంలో ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (సర్) జరుగుతున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలోనే 44,71,523 (మొత్తం ఓట్లలో 10.75 శాతం) ఓట్లు తొలగించాల్సిన జాబితాలోకి చేరాయి. వీరిని ఎన్నికల సంఘం అన్కలెక్టబుల్గా (వివరాలు రావడానికి అవకాశం లేని ఎన్యూమరేషన్ పత్రాలు) భావిస్తోంది. ఈ నెల 31న ఎలక్షన్ కమిషన్ విడుదల చేసే ముసాయిదా జాబితాలో ఈ ఓటర్ల పేర్లు ఉండవు.
ఇందుకు సంబంధించి వీరి వివరాలను విడిగా ఏఎస్డీడీ: ఏ (అన్ట్రేస్బుల్/ఆబ్సెంట్స్), ఎస్ (పర్మినెంట్లీ షిఫ్టెడ్), డీ (డెత్స్), డీ (డబుల్ ఎంట్రీ) జాబితాలో చూపిస్తారు. దీనిపై జులై 31 నుంచి ఆగస్టు 30 వరకూ ఓటర్లు క్లెయిమ్లు, అభ్యంతరాలు తెలియజేయొచ్చు. వీటిపై ఎలక్షన్ కమిషన్ అధికారులు క్షేత్రస్థాయి విచారణ చేపడతారు. సక్రమంగా ఉంటే వారి ఓట్లను అక్టోబర్ 3న విడుదల చేయబోయే ఫైనల్ లిస్ట్లో ప్రచురిస్తారు. మిగతా పేర్లన్నీ జాబితా నుంచి తొలగిస్తారు.
అప్రమత్తం కాకపోతే ఓటు హక్కు కోల్పోతారు : ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (సర్) ప్రక్రియలో భాగమైన ఎన్యూమరేషన్ పత్రాల (ఈఎఫ్) పంపిణీ, ఓటర్లు వివరాలు నింపిన పత్రాలు వారినుంచి సేకరణ, వాటి డిజిటైజేషన్ ప్రక్రియ గడువు శుక్రవారంతో ముగిసింది. మొత్తం 4,16,27,694 ఓటర్లకు గాను శుక్రవారం సాయంత్రం నాలుగు గంటల వరకూ 3,71,56,171 (89.25 శాతం) మంది పత్రాలు డిజిటైజ్ చేశారు. ఇందులో 8,55,560 ఓటర్లను ‘నో మ్యాపింగ్’ విభాగంలో పెట్టారు. ఎన్యూమరేషన్ పత్రాల్లో ఈ ఓటర్లు పేర్కొన్న వివరాల్లో లోపాలు, తప్పుల వల్ల మ్యాపింగ్ కాకపోవటంతో వారిని ఈ విభాగంలో పెట్టారు. ముసాయిదా జాబితా విడుదల చేశాక వీరందరికీ నోటీసులు జారీ చేస్తారు. ఓటర్లు సరైన వివరాలు సమర్పించడం లేదా ఎలక్షన్ కమిషన్ నిర్దేశించిన 11 రకాల పత్రాల్లో ఏదో ఒకటి సమర్పించడం ద్వారా మ్యాపింగ్ చేయించుకోవాలి. లేనిపక్షంలో ఈ జాబితాలోని వారి ఓట్లు తొలగించనున్నారు.
అత్యధికంగా నెల్లూరు జిల్లాలోనే :
- ఏపీలో అత్యధికంగా శ్రీపొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లాలో 2,90,579, తిరుపతి 2,87,759, కడప 2,44,879, విశాఖ 2,39,146, గుంటూరు 2,37,789 ఓట్లు తొలగించాల్సిన జాబితాలో ఉన్నాయి.
- తొలగించాల్సిన జాబితాలో ఉన్న 44,71,523 ఓట్లలో 13,00,152 (29.07 శాతం) ఈ ఐదు జిల్లాల్లోనే ఉన్నాయి.
- ఇవి కాకుండా మరో 18 జిల్లాల్లో లక్షకు పైగానే ఓట్లు తొలగించాల్సిన జాబితాలో ఉన్నాయి.
ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (సర్)లో భాగమైన ఎన్యూమరేషన్ పత్రాల (ఈఎఫ్) పంపిణీ, సేకరణ, వాటి డిజిటైజేషన్ ప్రక్రియ గడువు ముగిసింది. ఈ క్రమంలో తదుపరి జరిగే ప్రక్రియ, ముఖ్యమైన తేదీల వివరాలు ఇవీ.
- ముసాయిదా ఓటర్ల జాబితా విడుదల : జులై 31
- క్లెయిమ్లు, అభ్యంతరాల స్వీకరణ : జులై 31 నుంచి ఆగస్ట్ 30 వరకూ
- నోటీసుల దశ/క్లెయిమ్లు, అభ్యంతరాల పరిష్కారం : ఆగస్ట్ 31 నుంచి సెప్టెంబర్ 28 వరకూ
- తుది ఓటర్ల జాబితా ప్రచురణ : అక్టోబర్ 3
అన్కలెక్టబుల్ జాబితాలోని వివరాలు :
|క్రమసంఖ్య
|వివరాలు
|ఎంత శాతం
|1
|ఆయా చిరునామాల్లో లేని వారు/ వివరాలు లభ్యం కాని వారు
|7,76,900 (1.87 శాతం)
|2
|శాశ్వత వలసలు
|14,34,112 (3.45 శాతం)
|3
|మృతులు
|15,19,558 (3.65 శాతం)
|4
|డబుల్ ఎంట్రీలు
|7,32,566 (1.76 శాతం)
|5
|ఇతరులు
|8387 (0.02 శాతం)
|మొత్తం అన్కలెక్టబుల్
|44,71,523 (10.75 శాతం)
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