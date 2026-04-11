రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణే లక్ష్యం - "బ్లాక్ స్పాట్‌" పరిశీలన బస్సు యాత్ర

బ్లాక్ స్పాట్‌ పరిశీలన బస్సు యాత్ర చేపట్టిన అధికారులు - బస్సుయాత్రలో పాల్గొన్న 12 శాఖల అధికారులు - ఇంజనీరింగ్ లోపాలు, అతివేగాన్ని కట్టడి చేసేందుకు వ్యూహాలు

Published : April 11, 2026 at 3:52 PM IST

Black Spot Inspection Bus Yatra : రోడ్డుపై ప్రయాణం మృత్యువుతో పోరాటం కాకూడదు. ప్రతి ప్రయాణం క్షేమంగా సాగాలనే లక్ష్యంతో ఎన్టీఆర్ జిల్లా అధికారులు ఓ ప్రత్యేక కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు. ఏకంగా పన్నెండు శాఖల అధికారులతో కలిసి ప్రమాదాల అడ్డాగా మారిన బ్లాక్ స్పాట్‌ల పరిశీలనపై బస్సు యాత్ర చేపట్టారు.

రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణే లక్ష్యంగా ఎన్టీఆర్ జిల్లా అధికారులు "బ్లాక్ స్పాట్స్" పరిశీలనపై బస్సు యాత్ర చేపట్టారు. 40 కిలోమీటర్ల మేర సాగిన ఈ యాత్రలో 12 శాఖల అధికారులు పాల్గొన్నారు. ప్రమాదాల నివారణకు తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై పరిశీలన జరిపారు. ఎన్టీఆర్‌ పోలీసు కమిషనరేట్‌ పరిధిలో డెత్ స్పాట్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి? తరచూ ప్రమాదాలు ఏ ఏ ప్రాంతాల్లో జరుగుతున్నాయి? అసలు లోపం ఎక్కడుంది? క్షేత్రస్థాయిలో సమస్యను గుర్తించి దానికి శాశ్వత పరిష్కారం చూపాలనే ఉద్దేశ్యంతో బస్సు యాత్ర చేశారు. కేతనకొండ నుంచి ఎనికెపాడు వరకు సాగిన ఈ యాత్ర ద్వారా ప్రమాదాలకు కారణమవుతున్న ఇంజనీరింగ్ లోపాలను, అతి వేగాన్ని కట్టడి చేసే వ్యూహాలు వంటి వాటిపై సమాలోచనలు చేశారు.

"123 బ్లాక్ స్పాట్స్ ఉన్నాయి. అందులో ఈరోజు 28 బ్లాక్ స్పాట్స్​ను సందర్శించాం. వచ్చే నెలలోగా బ్లాక్ స్పాట్​లను తగ్గించుకొని ముందుకు వెళ్లే విధంగా కార్యాచరణ రూపొందిస్తున్నాం. గత ఏడాదితో పోలిస్తే ఈ సంవత్సరం రోడ్డు ప్రమాదాలను తగ్గించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాం." - రాజశేఖర బాబు, పోలీస్ కమిషనర్

బ్లాక్ స్పాట్లలో కేవలం ఇంజనీరింగ్ లోపాలను సరిదిద్దడమే కాకుండా, స్పీడ్ గన్ల ఏర్పాటు, లైటింగ్ మెరుగుపరచడం, సిగ్నలింగ్ వ్యవస్థను పటిష్టం చేయడంపై అధికారులు దృష్టి పెట్టారు. ముఖ్యంగా వెస్ట్ బైపాస్ అందుబాటులోకి వచ్చాక ప్రమాదాలు ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయన్నారు. దీనిపై నివారణ చర్యలు తీసుకుంటామని అధికారులు వెల్లడించారు. బ్లాక్ స్పాట్స్​లో జరిగే ప్రమాదాల తీవ్రతను తగ్గించి, నివారణకు పరిష్కారం చూపే విధంగా పనిచేస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.

"ఎక్కడైతే బ్లాక్ స్పాట్స్ ఉన్నాయో వాటన్నింటిని గుర్తించి, ఆయా ప్రాంతాల్లో రోడ్డు ప్రమాదాలను తగ్గించేందుకు చర్యలు తీసుకుంటాం. ఈ యాత్ర ద్వారా ప్రమాదాలను ఎలా తగ్గించాలి, ఏయే కారణాల వల్ల జరుగుతున్నాయి? కూలంకషంగా వీటన్నింటిని పరిశీలిస్తున్నాం." - జి.లక్ష్మీశ, ఎన్టీఆర్‌ జిల్లా కలెక్టర్

ఇబ్రహీంపట్నం పోలీసు స్టేషన్ పరిధి నుంచి బస్సు యాత్ర ప్రారంభించారు. అత్యంత ప్రమాదకరమైన 28 ప్రాంతాల్లో సాగింది. మొత్తం ఎన్టీఆర్‌ జిల్లా పరిధిలో ఉన్న 123 బ్లాక్ స్పాట్స్​లో ప్రమాదాల తీవ్రతను తగ్గించాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈ యాత్ర సాగించినట్లు అధికారులు పేర్కొన్నారు. దేశంలోనే మొట్టమొదటి సారిగా సుప్రీంకోర్టు మార్గదర్శకాల ప్రకారం హిట్ అండ్ రన్ కేసుల బాధితులకు ఆర్థిక సహాయం అందే విధంగా చర్యలు తీసుకున్నారు.

"విజయవాడ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పరిధిలో దాదాపు 12 బ్లాక్​ స్పాట్​లు సందర్శించాం. ప్రతి బ్లాక్​ స్పాట్​లో కూడా ఏదో ఒక చిన్న ఇంజినీరింగ్ సమస్యలు ఉంటాయి. ఎటువంటి పరిస్థితిల్లో సమన్వయం లోపాల వల్ల మరణాలు జరగకుండా చర్యలు తీసుకుంటాం. రానున్న రోజుల్లో మార్పు అనేది కచ్చితంగా కనిపిస్తుంది." - ధ్యానచంద్ర, విజయవాడ నగరపాలక సంస్థ కమిషనర్

అమరావతి ఔటర్‌ రింగ్‌ రోడ్డు - 19 చోట్ల ఇంటర్‌ఛేంజ్‌లు

రాజధాని ప్రాంతాన్ని ఆనుకొని వెళ్లాలా? - ఓఆర్​ఆర్ మీదుగా మళ్లించాలా?

