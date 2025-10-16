ETV Bharat / state

విడిపోని బంధానికి 23 ఏళ్లు - వీణా-వాణిలు ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నారో చూడండి

2003 అక్టోబర్ 16న సూర్యాపేటలోని ఓ ప్రైవేట్​ ఆసుపత్రిలో తలలు అతుక్కుని వీణా-వాణిల జననం - రెండేళ్ల పాటు గుంటూరులో వైద్య చికిత్స - అనంతరం వీరి బాధ్యతలు తీసుకున్న హైదరాబాద్​లోని నిలోఫర్ ఆసుపత్రి

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 16, 2025 at 11:41 AM IST

2 Min Read
Twins Veena Vani Celebrating Their 23rd Birthday : మహబూబాబాద్ జిల్లా దంతాలపల్లి మండలం బీరిశెట్టిగూడెం గ్రామానికి చెందిన మారగాని మురళి, నాగలక్ష్మి దంపతుల కుమార్తెలు, అవిభక్త కవలలు వీణ-వాణి 23వ వసంతంలోకి అడుగుపెట్టారు. గురువారం వీరు తమ పుట్టినరోజును జరుపుకోనున్నారు. వీరిని విడదీయాలని కోరుతూ ప్రభుత్వాలను, వైద్యులను తల్లిదండ్రులు వేడుకుంటున్నారు. విడరాని బంధంతో జన్మించిన వీరికి పుట్టినప్పటి నుంచి పదేళ్లకు పైగా హైదరాబాద్​లోని నిలోఫర్ ఆసుపత్రే అన్నీ తానై అండగా నిలిచింది. అనంతరం వీరు హైదరాబాద్ శిశు విహార్​లో ఉన్నారు.

ఆసుపత్రుల చుట్టూ : మురళి-నాగలక్ష్మి దంపతులకు నలుగురు కుమార్తెలు కాగా, పెద్ద కుమార్తె బిందు. రెండో సంతానంగా వీణా-వాణిలు అవిభక్త కవలలుగా జన్మించారు. వీరి తరువాత సింధు నాలుగో సంతానం. వీరు 2003 అక్టోబర్ 16న సూర్యాపేట జిల్లా కేంద్రంలోని ఓ ప్రైవేట్​ ఆసుపత్రిలో జన్మించారు. వీరు పుట్టుకతోనే తలలు అతుక్కుని జన్మించారు. వీరిది పేద కుటుంబం కావడంతో రెండేళ్ల పాటు గుంటూరుకు చెందిన వైద్యుడు నాయుడమ్మ వద్ద ఉంచి వైద్య చికిత్స అందించారు. అనంతరం 2006లో వీరిని హైదరాబాద్​లోని నిలోఫర్ ఆసుపత్రికి తరలించారు.

ప్రఖ్యాత వైద్యులు ముందుకు వచ్చినప్పటికీ : వీరిని వేరు చేసేందుకు అక్కడ నుంచి ముంబయిలోని బ్రీచ్​కండీ ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లారు. అక్కడ వారికి మూడు నెలల పాటు అవసరమైన అన్ని రకాల వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించినా, శస్త్ర చికిత్స మాత్రం చేయలేదు. లండన్, సింగపూర్, ఆస్ట్రేలియా తదితర దేశాలకు చెందిన ప్రఖ్యాత వైద్యులు ముందుకు వచ్చినప్పటికీ, వీరి పరిస్థితి మాత్రం అలాగే ఉండిపోయింది. శిశువిహార్​లోనే వీరు డిగ్రీ పూర్తి చేసి ప్రథమ శ్రేణిలో ఉత్తీర్ణులయ్యారు. ప్రస్తుతం సీఏ చదవాడానికి వీరు ఆసక్తి చుపుతున్నట్లు తల్లిదండ్రులు తెలిపారు.

ఇదీ వీణా-వాణిల దినచర్య : 'మా దినచర్య ఉదయం 6 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది. ఉదయం నిద్రలేచిన వెంటనే కొద్దిసేపు తెలుగు, ఇంగ్లీష్​ న్యూస్​ పేపర్లు చదువుతాం. కాలకృత్యాలయ్యాక మా సంరక్షకులు వస్తారు. సాయంత్రం వరకు గురువులు చదువు చెబుతారు. వారు చెప్పిన పాఠాలన్నీ ఒకసారి రివిజన్ చేస్తాం. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఇద్దరం డిస్కస్​ చేసుకుంటాం. చదువు పూర్తయ్యాక బోర్డ్ గేమ్స్ ఆడుకుంటాం. వాటిల్లో కొత్త పద్ధతులను అర్థం చేసుకుంటున్నాం. ఉదయం, సాయంత్రం బొమ్మలు వేస్తాం. రంగుల ఎంపికపై ఇద్దరం చర్చించుకుంటాం. రాత్రి భోజనం పూర్తయ్యాక న్యూస్​ ఛానళ్లు చూస్తాం. రాత్రి 9 గంటలకు ఈటీవీ న్యూస్ కచ్చితంగా చూస్తాం. రాత్రి పది గంటలకు నిద్రపోతాం' అని వీణా-వాణి తెలిపారు.

మేడం సూచనతో : గొప్ప వ్యక్తుల జీవిత చరిత్రల పుస్తకాలు చదవాలంటూ శిశు విహార్​లో తమకు అమ్మలా తోడూ నీడగా ఉన్న సఫియా మేడం సూచించారని వీణా-వాణి తెలిపారు. మహాత్మా గాంధీ, అబ్దుల్ కలాం, వివేకానందుడి జీవిత చరిత్రలు, ప్రసంగాలను చదివామన్నారు. అవి ఎంతో స్ఫూర్తి రగిలిస్తాయని తెలిపారు. తెలుగు నవలలు, కథలు కూడా చదువుతున్నామని పేర్కొన్నారు. ఆంగ్లభాషలో మాట్లాడేందుకు రోజూ అరగంట సాధన చేస్తున్నామని చెప్పారు. కెరీర్​కు సంబంధించి ఏ అంశాన్నీ తాము సులువుగా తీసుకోమని, తమను చూసి చాలా మంది ప్రేరణ పొందాలి అన్న విధంగా నడుచుకుంటామని పేర్కొన్నారు. తాము ఈ పరిస్థితిలో ఉన్నప్పటికీ, తమ తల్లిదండ్రులు ఏలోటు లేకుండా చూసుకున్నారని వెల్లడించారు. వారి ఆనందం కోసం ఏదైనా సాధించాలని అన్నారు.

అవిభక్త కవలలు వీణా-వాణి గుర్తున్నారా? - ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారో తెలుసా?

