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సర్కారు బడికి ప్రైవేట్ విద్యార్థులు క్యూ - 'నో అడ్మిషన్స్‌' బోర్డులు ఏర్పాటు

నో అడ్మిషన్స్‌ బోర్డ్ పెట్టేసిన బోడపాడు పాఠశాల - ప్రత్యేకంగా నవోదయలో శిక్షణతో మరింత గుర్తింపు - మూడేళ్ల క్రితం 35 మంది పిల్లలు, ఇప్పుడు 180 మంది

Ideal Government School In Markapuram District
Ideal Government School In Markapuram District (ETV)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 5, 2026 at 3:58 PM IST

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Ideal Government School In Markapuram District : ప్రైవేట్ పాఠశాలలకు దీటుగా ప్రభుత్వ పాఠశాలలు ఉండాలనేది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సంకల్పం. అందుకు తగ్గట్టుగా ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు వసతులు, విద్యార్థులకు అవసరమైన సామాగ్రి ఎప్పటికప్పుడు అందజేస్తుంది. కానీ చాలా పాఠశాలల్లో ఆశించిన స్థాయిలో పురోగతి రావడం లేదు. కానీ మార్కాపురం జిల్లాలోని ఓ పాఠశాలలో మాత్రం ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ ఆశించిన మేర ఫలితాలు వస్తున్నాయి.

సర్కారు బడికి ప్రైవేట్ విద్యార్థులు క్యూ - 'నో అడ్మిషన్స్‌' బోర్డులు ఏర్పాటు (ETV)

మార్కాపురం జిల్లా బోడపాడులోని మండల పరిషత్ ప్రాథమిక పాఠశాల రాష్ట్రంలోనే ఆదర్శ పాఠశాలగా నిలుస్తోంది. ప్రభుత్వ పాఠశాలలపై ప్రజల్లో పెరుగుతున్న విశ్వాసానికి ఈ పాఠశాల నిదర్శనంగా మారింది. విద్యార్థుల సంఖ్య గణనీయంగా పెరగడంతో కొత్తగా చేరాలనుకునే వారికి అవకాశం లేక ఇక్కడ నో అడ్మిషన్ బోర్డు ఏర్పాటు చేయడం విశేషం.

నవోదయ కోసం తర్ఫీదు : మార్కాపురం జిల్లా కేంద్రానికి 6 కిలోమీటర్ల దూరంలో బోడపాడు గ్రామం ఉంటుంది. గ్రామానికి చెందిన వారే కాకుండా ఇతర గ్రామాల నుంచి ఈ పాఠశాలకు బోధన కోసం వస్తున్నారు. పాఠశాలలో ఉన్న 180 మంది విద్యార్థుల్లో వివిధ ప్రైవేట్ పాఠశాలల్లో విద్యనభ్యసించే 120 మంది వరకు బోడపాడు ప్రభుత్వ పాఠశాలకు వస్తున్నారంటే ఈ పాఠశాలలోని విద్యపై ఎంత నమ్మకమో అర్థం చేసుకోవచ్చు. పాఠశాలలో సమయం ముగిసిన తర్వాత అక్కడ పనిచేసే శ్రీను మాస్టర్ ప్రత్యేక తరగతులు నిర్వహించి నవోదయ కోసం తర్ఫీదు ఇవ్వడం విశేషం. ఇంకో విషయం ఏంటంటే పాఠశాల పక్కనే వసతి గృహం కూడా విద్యార్ధులు ఏర్పాటు చేసుకున్నారు.

"నవోదయా కోచింగ్​ కోసం ఇక్కడికి వస్తున్నాం. ప్రస్తుతం ఇక్కడ అడ్మిషన్లు అన్నీ అయిపోయాయి. ప్రైవేటు స్కూల్​తో పోల్చితే ఇక్కడే బాగుంది. ఈ స్కూల్​లో వాళ్లే నోట్​ బుక్స్​, టెక్స్ట్​ బుక్స్​ కూడా ఇస్తున్నారు. మాకు ఇక్కడే నచ్చింది. " - విద్యార్థులు, బోడపాడు పాఠశాల

కొత్త ప్రవేశాలు నిలిపివేస్తూ : మూడేళ్ల క్రితం 35 మంది మాత్రమే ఉన్న విద్యార్ధుల సంఖ్య ఈ విద్యా సంవత్సరానికి 180 కి చేరుకుంది. పాఠశాల సామర్థ్యానికి మించి అడ్మిషన్లు కోసం వస్తుండడం పాఠశాలలో అందుకు తగిన వసతులు లేకపోవడంతో ప్రస్తుతం కొత్త ప్రవేశాలు నిలిపివేస్తూ పాఠశాల ప్రాంగణంలో నో అడ్మిషన్ బోర్డు ఏర్పాటు చేశారు. మూడేళ్ల సుమారు 10 లక్షల వరకు ఉపాధ్యాయులు సొంత నిధులు, దాతల సహకారంతో పాఠశాలలో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపట్టారు.

ప్రభుత్వ లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా ఇక్కడ ప్రభుత్వ పాఠశాలలో విద్యా ప్రమాణాలు, క్రమశిక్షణ, నాణ్యమైన బోధనతో అందరి ప్రశంసలు అందుకుంటోంది. తల్లిదండ్రులకు ప్రభుత్వ పాఠశాలలపై పెరుగుతున్న విశ్వాసానికి బోడపాడు పాఠశాల ఒక ఆదర్శంగా నిలుస్తోందని, అధికారులు, ప్రజా ప్రతినిధులు, స్థానికులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలలను మరింత బలోపేతం చేయాలనే లక్ష్యానికి ఈ పాఠశాల విజయగాథ ప్రేరణగా నిలుస్తోంది. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లోనూ అత్యుత్తమ విద్య అందుతుందనే నమ్మకాన్ని ఈ పాఠశాల నిలబెట్టింది.

"గత సంవత్సరం కూడా 139 మంది విద్యార్థులు పాఠశాలలో చేరారు. అప్పుడు కూడా నో అడ్మిషన్ బోర్డు పెట్టాము. ఈ సంవత్సరం 169 మంది విద్యార్థులు చేరారు. విద్యార్థులకు సరైన వసతులు కల్పించలేక నో అడ్మిషన్ బోర్డు పెట్టాము. ఉపాధ్యాయుల సలహా మేరకు కొనసాగిస్తున్నాను." - జాకబ్, ప్రధానోపాధ్యాయుడు, బోడపాడు పాఠశాల

ఈ స్కూల్‌ హౌస్​ఫుల్‌ - అయినా సీటు కోసం తప్పని పోటీG

"ప్రభుత్వ బడుల" వైపు విద్యార్థుల మొగ్గు - నాణ్యమైన విద్య, ఉచిత సదుపాయాలతో పెరుగుతున్న ప్రవేశాలు

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BODAPADU PRIMARY SCHOOL
IDEAL GOVERNMENT SCHOOL MARKAPURAM

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