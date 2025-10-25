ETV Bharat / state

భీమవరంలో కొత్త ఆవిష్కరణలు - విద్యార్థుల కలలకు రెక్కలు ఇస్తున్న ఐడియా హబ్‌

చదువుతోపాటు స్టార్టప్‌ కలలు సాకారం చేసుకుంటున్న యువత - 100కుపైగా కొత్త వ్యాపారాలు, వేలాది మందికి శిక్షణ

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 25, 2025 at 8:40 PM IST

3 Min Read
Idea Hub Bhimavaram: చదువు పూర్తయ్యాక ఉద్యోగం అనేది చాలామంది యువతకు ఒక లక్ష్యం. కానీ నేటి తరానికి కేవలం ఒక దారిపైనే తృప్తి లేదు. సమాజానికి ఉపయోగపడే మార్గాలవైపు పయనిస్తోంది. తమ ఆలోచనలను ఆవిష్కరణలుగా మార్చే వేదిక కావాలన్న తపనతో ముందుకెళ్తున్నారు. అలాంటి సృజనాత్మక యువతకు చక్కని మార్గదర్శిగా నిలుస్తోంది భీమవరంలోని ఎస్‌ఆర్‌కేఆర్‌ ఇంజినీరింగ్‌ కళాశాలలో ఏర్పాటు చేసిన ‘ఐడియా హబ్‌’.

జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు పొందిన వేదిక: 2016లో కేంద్ర ప్రభుత్వ సహకారంతో ఏర్పాటైన ఈ హబ్‌ ఇప్పటి వరకు 4500 మందికి పైగా విద్యార్థులను సాంకేతిక శిక్షణతో తీర్చిదిద్దింది. వీరిలో చాలామంది తమ ఆవిష్కరణలను స్టార్టప్‌లుగా రూపుదిద్దుకున్నారు. ఇప్పటి వరకు 100కుపైగా స్టార్టప్‌లు ఈ హబ్‌ నుంచి రాగా, ఇటీవల కాలంలో మరో 25 కొత్త స్టార్టప్‌లు పలువురికి ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తున్నాయి. ఈ విధంగా భీమవరం ప్రాంతం ఆవిష్కరణల కేంద్రంగా, సృజనాత్మకతకు హబ్‌గా మారింది.

ఇక్కడ అందుబాటులో ఉన్న సాంకేతిక సదుపాయాలు: ఈ ఐడియా హబ్‌లో విద్యార్థుల ఆవిష్కరణలకు కావాల్సిన ప్రతి సదుపాయం అందుబాటులో ఉంది. 3డీ ప్రింటర్లు, లేజర్‌ కట్టర్లు, సీఎన్‌ఎస్‌ రౌటర్‌, మిల్లింగ్‌ మెషిన్లు, ఎలక్ట్రానిక్స్‌ వర్క్‌ బెంచ్‌, ఐవోటీ ఎక్విప్‌మెంట్‌, ఆర్డినో, రాస్ప్‌బెర్రీ పీఐ వంటి డెవలప్‌మెంట్‌ బోర్డులు, పీసీబీ మెషిన్‌, ప్రోటోటైప్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ పరికరాలు, డిజైన్‌ సాఫ్ట్‌వేర్‌లు, పవర్‌ మెకానికల్‌ టూల్స్‌ వంటి ఆధునిక పరికరాలు ఉన్నాయి. ఇవి విద్యార్థులకు ప్రాక్టికల్‌గా కొత్త ఆవిష్కరణలను పరీక్షించడానికి, నమూనాలను తయారు చేసేందుకు, తమ ఆలోచనలను వాస్తవ రూపంలోకి తెచ్చేందుకు చక్కని అవకాశాలు అందిస్తున్నాయి.

విద్యార్థులకు లభించే అవకాశాలు: ఈ హబ్‌ ద్వారా విద్యార్థులు అనేక అనుభవాలను పొందుతున్నారు. కొత్త ఆవిష్కరణలను తయారు చేయగలుగుతున్నారు. హ్యాకథాన్‌లు, ఇన్నోవేషన్‌ ఛాలెంజ్‌లలో పాల్గొంటున్నారు. పరిశ్రమలతో కలిసి ప్రాజెక్టులు చేయడం, భవిష్యత్తులో ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్‌ వైపు అడుగులు వేయడం చేస్తున్నారు. విద్యార్థి దశ నుంచే వ్యాపార భావనను పెంచుకోవడం, ఆవిష్కరణల ద్వారా జాతీయ స్థాయిలో పరిష్కారాలను చూపించడం ప్రధాన లక్ష్యంగా ఐడియా హబ్‌ కొనసాగుతోంది.

ప్రతిభకు గుర్తింపు తెచ్చిన ప్రాజెక్టులు:

ఫోల్డింగ్‌ ఈ సైకిల్‌: పర్యావరణ పరిరక్షణలో భాగంగా విద్యార్థి ఎం. రఘువీర్‌ రూపొందించిన “ఫోల్డింగ్‌ ఈ సైకిల్‌” పెద్ద చర్చనీయాంశమైంది. దీన్ని ‘ఎలన్‌ మోటార్స్‌ ప్రైవేటు లిమిటెడ్‌’ గుర్తించి ప్రోత్సహించింది. రైలు, బస్సు వంటి ప్రయాణాల్లో ఈ సైకిల్‌ను మడిచి తీసుకెళ్లవచ్చు. పర్యావరణహిత, ఆర్థికంగా సౌకర్యవంతమైన ఈ ఆవిష్కరణకు మంచి ఆదరణ లభించింది.

స్మార్ట్‌ వాష్‌: మహిళా విద్యార్థులు ప్రారంభించిన మరో వినూత్న ఆలోచన ‘స్మార్ట్‌ వాష్‌’. పట్టుచీరలు, ఖరీదైన వస్త్రాలను ఉతికించేందుకు, ఇస్త్రీ చేయించేందుకు నగరాలకు వెళ్లే ఇబ్బందిని తొలగించేందుకు ఈ సేవను ప్రారంభించారు. భీమవరంలోనే ఈ సదుపాయం అందుబాటులో ఉండడంతో స్థానికులకు సౌకర్యం కలిగింది. ప్రస్తుతం ఈ స్టార్టప్‌ ద్వారా నెలకు రూ.2 లక్షల వరకు సిబ్బందికి వేతనాలు ఇస్తున్నారు.

ఏఐ ఆధారిత కళ్లజోడు: రాజశేఖర్‌ అనే విద్యార్థి రూపొందించిన మరో గొప్ప ఆవిష్కరణ ఏఐ ఆధారిత కళ్లజోడు. విజువల్లీ ఛాలెంజ్డ్‌ వ్యక్తుల కోసం రూపొందించిందే ఈ ఏఐ కళ్లజోడు. ఈ కళ్లజోడు ఎదురుగా వచ్చే వాహనాలు, నీటిలో అడుగుపెడుతున్నామా లేదా, కుటుంబ సభ్యులు ఎవరు వస్తున్నారా వంటి విషయాలను గుర్తించి వాయిస్‌ అలర్ట్‌ ఇస్తుంది. దీనికి కేంద్ర ప్రభుత్వం రూ.15 లక్షల ప్రోత్సాహక నిధులు అందించింది. ఇది సామాజిక అవసరాన్ని తీర్చడమే కాకుండా, యువత సాంకేతికతను మానవతా దృక్పథంతో ఉపయోగిస్తున్నారనే సాక్ష్యం.

ఐడియా హబ్‌ ప్రధాన లక్ష్యం విద్యార్థుల్లో సాంకేతికతపై అవగాహన పెంచడం, సృజనాత్మకతను ప్రోత్సహించడం, ఆవిష్కరణల ద్వారా సమాజానికి పరిష్కారాలు అందించడం. భీమవరంలోని ఈ చిన్న కేంద్రం నుంచి వచ్చిన ఈ ఆవిష్కరణలు ఇప్పుడు రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయిలో పేరుతెచ్చుకున్నాయి.

