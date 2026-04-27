'డయాగ్రిడ్' టెక్నాలజీతో ఐకానిక్ టవర్లు - అంతర్జాతీయంగా అమరావతి ప్రతిష్ఠ పెంచేలా నిర్మాణం
అమరావతిలో అత్యున్నత సాంకేతికతతో ఐకానిక్ టవర్స్ నిర్మాణం - డయాగ్రిడ్ టెక్నాలజీతో ధృఢంగా, సుందరంగా ఐకానిక్ భవనాలు - పిల్లర్లు లేకుండా డయాగ్రిడ్ టెక్నాలజీతో టవర్ల నిర్మాణం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 27, 2026 at 7:34 AM IST
Iconic Towers Construction Using Diagrid OF Amaravati : అమరావతిలో ప్రభుత్వ పాలనకు కేంద్ర బిందువైన ఐకానిక్ టవర్ల నిర్మాణం పరుగులు పెడుతోంది. ప్రపంచపటంలోనే మన రాజధానిని ప్రత్యేకంగా నిలిపేలా వీటి నిర్మాణం సాగుతోంది. ఆధునిక ఇంజినీరింగ్కు కొత్త అర్థం చెప్పే డయాగ్రిడ్ టెక్నాలజీతో ఈ భవనాలు రూపుదిద్దుకుంటున్నాయి. నాణ్యత, ఆకర్షణ, వినూత్నతల మేలు కలయికగా నిలిచే ఈ టవర్లు నిర్మాణ రంగంలో కొత్త ప్రమాణాలను పరిచయం చేయనున్నాయి. ఒకేసారి ఐదు భారీ టవర్లను పూర్తి డయాగ్రిడ్ టెక్నాలజీతో నిర్మించడం ఇదే తొలిసారి. ఈ అరుదైన ఘనత అమరావతికి అంతర్జాతీయ గుర్తింపు తీసుకురానుంది. రాజధానికి రాజసం తీసుకురావడంతో పాటు అమరావతి ప్రతిష్ఠను కొత్తస్థాయికి చేర్చే ఈ ఐకానిట్ భవనాల నిర్మాణాల విశేషాలు మనమూ తెలుసుకుందాం.
డయాగ్రిడ్ టెక్నాలజీ అంటే ఏమిటి ? : డయాగ్రిడ్ టెక్నాలజీ అనేది సంప్రదాయ కాలమ్స్, బీమ్ల నిర్మాణానికి భిన్నమైన ఆధునిక పద్ధతి. భవనం మధ్యలో కోర్వాల్ను వెన్నెముకలా నిర్మించి వెలుపల త్రిభుజాకారంలో ఇనుప స్తంభాలను అమర్చడం ద్వారా మొత్తం లడ్ను సమర్థంగా మోయగల నిర్మాణం రూపొందుతుంది. భవనంలో ఎక్కడా సంప్రదాయ స్తంభాలు లేకపోవడంతో అంతర్గత స్థలం విస్తృతంగా అందుబాటులోకి వస్తుంది.
ఈ నిర్మాణాలు వేగంగా వీచే గాలులు, తుపానులు, భూకంపాలకు ఎక్కువ ప్రతిఘటన కలిగి ఉంటాయి. భద్రతపరంగానూ అత్యత్తమమైనవి. ఐదు ఐకానిక్ భవనాల్లో GAD టవర్ను 50 అంతస్తులతో మిగతా నాలుగు టవర్లను 40 అంతస్తులతో నిర్మిస్తున్నారు. మొత్తం నిర్మిత విస్తీర్ణం దాదాపు 71 లక్షల చదరపు అడుగులు. ప్రతి అంతస్తు సుమారుగా 4.3 మీటర్ల ఎత్తుతో రూపొందుతోంది. ఈ టవర్లు కేవలం కార్యాలయ భవనాలుగా కాకుండా, భవిష్యత్తు పరిపాలన అవసరాలకు అనుగుణంగా స్మార్ట్ వర్క్స్పేస్లుగా నిలుస్తాయి.
ఐకానిక్ టవర్లో సదుపాయాలు ఇలా : ఐకానిక్ టవర్ల నిర్మాణంలో కోర్వాల్ పాత్ర కీలకం. 26/23 మీటర్ల విస్తీర్ణంతో రూపొందుతున్న ఈ కోర్వాల్లో లిఫ్టులు, వాష్ రూమ్స్, ప్యాంట్రీలు, అగ్నిమాపక వ్యవస్థ వంటి అన్ని సదుపాయాలు ఉంటాయి. GAD టవర్లో 16 లిఫ్టులు, మిగతా టవర్లలో 15 లిఫ్టులు చొప్పున ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. కొన్ని లిఫ్టుల్లో డ్యూయల్ కాప్స్యూల్ వ్యవస్థను ప్రవేశపెట్టి, ఒకే లిఫ్ట్ షాఫ్ట్లో రెండు కాప్స్యూల్స్ నడిచేలా అత్యాధునిక టెక్నాలజీని వినియోగిస్తున్నారు.
డయాగ్రిడ్ నిర్మాణంలో త్రిభుజాకారంలో అమర్చిన ఇనుప స్తంభాలతో వెలుపల డైమండ్ ఆకృతి వస్తుంది. ఒక్కో ప్రధాన డైమండ్ నిర్మాణం ఆరు అంతస్తుల ఎత్తులో ఉండగా దాని లోపల చిన్న డైమండ్ ఆకృతులు ఏర్పడేలా డిజైన్ చేశారు. ఈ నిర్మాణం వల్ల భవనానికి అదనపు బలం మాత్రమే కాకుండా, ప్రత్యేకమైన అందం వచ్చి చేరుతుంది. అంతర్గతంగా విశాలమైన, అడ్డంకులు లేని కార్యాలయ స్థలాలు అందుబాటులోకి వస్తాయి.
పార్కింగ్ కోసం ప్రత్యేకమైన స్థలం : రాజధానిలో ఐకానిక్ టవర్లతో పాటు మొత్తం 9 ఎమినిటీస్ బ్లాక్లు నిర్మిస్తున్నారు. వీటిలో సీఎం అర్జీలు స్వీకరించే హాలు, సమావేశ మందిరాలు, బ్యాంకులు, పోస్టాఫీసులు, లైబ్రరీలు, శిశు సంరక్షణ కేంద్రాలు, డేటా సెంటర్లు వంటి సౌకర్యాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. కొన్ని భవనాల్లో జిమ్, స్విమ్మింగ్ పూల్ వంటి వినోద సదుపాయాలు కూడా ఉంటాయి. పైభాగంలో టెర్రాస్ గార్డెన్సు ఏర్పాటు చేసి పర్యావరణ అనుకూలతకు ప్రాధాన్యమిస్తున్నారు. ఈ భవనాల బేస్మెంట్ చాలా విశాలంగా ఉంటుంది.
టవర్లు-1, 2కు కలిపి ఒక పోడియం, 3, 4, 5 టవర్లకు కలిపి ఒక పోడియం ఉంటాయి. ఈ సముదాయానికి బలమైన పునాదులు పడ్డాయి. 10 మీటర్ల లోతు వరకు తవ్వి 4 మీటర్ల మందంతో రాఫ్ట్ ఫౌండేషన్ వేశారు. దానిపై అదనపు నిర్మాణ స్థిరత్వం కోసం మరిన్ని పొరలను ఏర్పాటు చేశారు. విశాలమైన పోడియం నిర్మాణంలో రెండు సమూహాలుగా టవర్లకు పార్కింగ్ సదుపాయం కల్పిస్తున్నారు. రెండంతస్తుల పోడియంలో 4 వేల కార్ల పార్కింగుకు వీలు ఉంది. భవిష్యత్తులో మెకానికల్ పార్కింగ్ వ్యవస్థకు మార్పులు చేసి 8 వేల వాహనాల పార్కింగ్ చేసుకునే అవకాశమూ ఉంది.
అత్యాధునిక టెక్నాలజీతో టవర్ల నిర్మాణం : ఐకానిక్ టవర్ల నిర్మాణంలో భారీస్థాయిలో స్ట్రక్చరల్ స్టీల్, కాంక్రీట్ వినియోగిస్తున్నారు. సుమారు లక్ష టన్నుల స్టీలు, లక్షా 60 వేల ఘనపు మీటర్ల కాంక్రీట్ ఉపయోగిస్తున్నారు. సంప్రదాయ విధానంలో నిర్మించే భవనాల కంటే డయాగ్రిడ్ స్ట్రక్చర్లకు స్టీలు వినియోగం 20 శాతం తక్కువ. M-60 గ్రేడ్ కాంక్రీటుతో అత్యంత ధృఢంగా నిర్మిస్తున్నారు.
లండన్లోని '30 సెయింట్ మేరీ యాక్స్', 'మన్హటన్లోని హెరస్ట్ టవర్', అబుదాబిలోని 'కేపిటల్ గేట్', చైనాలోని 'IFC గువాన్ఝౌ' వంటివి ప్రపంచంలో డయాగ్రిడ్ టెక్నాలజీతో నిర్మించిన కట్టడాల్లో ప్రసిద్ధమైనవి. 40-50 అంతస్తులతో పక్కపక్కనే 5 భారీ టవర్లను డయాగ్రిడ్ టెక్నాలజీతో నిర్మించిన దాఖలాలు ఎక్కడా లేవు. ఆ ఘనత అమరావతికే దక్కనుంది.
అమరావతికి శాశ్వత గుర్తింపు: ఐకానిక్ భవనాలకు అమర్చే గాజు పలకలకే సుమారు రూ.2,500 కోట్లు ఖర్చు అవుతుందని అంచనా. కోర్వాల్ నిర్మాణంతో పాటు డయాగ్రిడ్ స్ట్రక్చర్ అమరిక ప్రారంభమైంది. 2027 ఆగస్టు నాటికి ప్రధాన నిర్మాణం పూర్తిచేయాలని, 2028 మార్చి నాటికి మొత్తం ప్రాజెక్టును సిద్ధం చేయాలని లక్ష్యం నిర్దేశించుకున్నారు. నిర్మాణ దశలతో పాటు మెకానికల్, ఎలక్ట్రికల్, ఇంటీరియర్ పనులను సమాంతరంగా కొనసాగించనున్నారు. అమరావతిని ప్రపంచ నిర్మాణ పటంలో నిలబెట్టే ఈ ఐకానిక్ టవర్లు రాజధానికి శాశ్వత గుర్తింపుగా నిలవనున్నాయి.
