ఏపీలో 57.5 శాతం మంది చిన్నారుల్లో రక్తహీనత - ఇది దేశంలోనే అత్యధికం
ICMR-Nin Sampada 2023-25 Survey in AP : రాష్ట్రంలో ఏడాది నుంచి 5 ఏళ్లలోపు వయసున్న 57.5 శాతం మంది పిల్లలు రక్తహీనతతో బాధపడుతున్నట్లు భారత వైద్య పరిశోధన మండలి వెల్లడించింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 2:09 PM IST
రాష్ట్రంలో ఏడాది నుంచి 5 ఏళ్లలోపు వయసున్న 57.5 శాతం మంది పిల్లలు రక్తహీనతతో బాధపడుతున్నట్లు భారత వైద్య పరిశోధన మండలి-జాతీయ పోషకాహార సంస్థ(ఐసీఎంఆర్-నిన్) సర్వే వెల్లడించింది. ఇది దేశంలోనే అధికం. ఈ వయసు వారిలో రక్తహీనత జాతీయ సగటు 41.8 శాతం. జనాభా ఆరోగ్యం, శారీరక శ్రమ, ఆహారం, శరీర కొలతల సూచికల అంచనాకు 2023-25 మధ్య నిర్వహించిన ‘సంపద’ సర్వేలో రాష్ట్రంలోని వివిధ వయసుల వారిలో రక్తహీనత జాతీయ సగటును మించిందని సర్వేలో తేలింది. కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ పరిధిలోని ఆరోగ్య పరిశోధన విభాగం ‘సంపద’ ఫ్యాక్ట్ షీట్ను మంగళవారం విడుదల చేసింది. దేశవ్యాప్తంగా 132 జిల్లాల్లోని 81 వేలకుపైగా కుటుంబాల నుంచి 2 లక్షల మందితో మాట్లాడి సర్వే చేసినట్లు పేర్కొంది. 1.7 లక్షలకుపైగా రక్త నమూనాలను విశ్లేషించినట్లు వెల్లడించింది.
ఏడాది నుంచి ఐదేళ్ల మధ్య పిల్లల్లో అధికం :
- 2023-25 మధ్యకాలంలో రాష్ట్రంలో ఏడాది నుంచి ఐదేళ్ల మధ్య వయసు పిల్లల్లో రక్తహీనత 57.5 శాతం మందికి ఉన్నట్లు సర్వేలో తేలింది. గుజరాత్ 56.5 శాతం, ఛత్తీస్గఢ్ 55.6 శాతంతో తర్వాతి స్థానాల్లో ఉన్నాయి.
- 5-9 ఏళ్ల వయసు పిల్లల్లో రాష్ట్రంలో 32.0 శాతం మందిలో సమస్య ఉంటే దేశ సగటు 31.3 శాతం.
- 10-19 ఏళ్ల వయసు కౌమార దశ బాలికల్లో 51.9 శాతం మందికి రక్తహీనత నమోదైతే, దేశంలో 46. శాతం మాత్రమే ఉంది. ఇదే వయసు బాలురులో రక్తహీనత 26.9 శాతం ఉంటే దేశంలో అది 22.8 శాతం.
మహిళల్లో 68.5 శాతం మందికి రక్తహీనత :
- రాష్ట్రంలో 15-49 ఏళ్ల మధ్య వయసు మహిళల్లో 68.5 శాతం మందికి రక్తహీనత ఉన్నట్లు గుర్తిస్తే, జాతీయ సగటు 55.9 శాతం మాత్రమే.
- 20-59 ఏళ్ల మహిళల్లో (గర్భిణులు, పాలిచ్చే తల్లులు కానివారు) 68.2 శాతం మంది రక్తహీనతతో బాధపడుతున్నట్లు తేలింది. ఈ వర్గం వారి జాతీయ సగటు 54.8 శాతమే.
- 20-59 ఏళ్ల పురుషుల్లో రక్తహీనత రాష్ట్రంలో 21.3 శాతం మందిలో ఉంటే, జాతీయ సగటు 22.0 శాతం.
- 60 ఏళ్లు దాటిన మహిళల్లో రక్తహీనత దేశ సగటు 55.7 శాతంగా ఉంటే రాష్ట్రంలో 81.7 శాతం మందికి ఉండటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. 60 ఏళ్లు పైబడిన పురుషుల్లో 62.5 శాతం మందికి రక్తహీనత ఉండగా, జాతీయ సగటు 44.7 శాతం మాత్రమే.