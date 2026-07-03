మీ పిల్లల పోషకాహారం స్కోరెంత? - మెరుగుపడాలంటే మెనూలో ఈ 13 ఉండాల్సిందే!
లోపాలను గుర్తించేందుకు సరికొత్త ఆవిష్కరణ 'డీడీఎస్' - ఆహార మార్గదర్శకాలు జారీ చేసిన ఐసీఎంఆర్ - 13 రకాల ఆహార పదార్థాలతో కూడిన ఒక ఛార్ట్ను సిద్ధం చేయమంటున్న డీడీఎస్
Published : July 3, 2026 at 11:29 AM IST
Nutritional Score for Your Children : పిల్లల్లో సూక్ష్మ పోషకాల లోపాలను ఇప్పుడు సులభంగా అంచనా వేయొచ్చు. దీనిని సులభతరం చేయడానికి హైదరాబాద్లోని నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ (ఎన్ఐఎన్) ఒక డైటరీ డైవర్సిటీ స్కోర్ (డీడీఎస్)ను రూపొందించింది. సాధారణంగా మన ఇళ్లలో ఒకే రకమైన ఆహారం తీసుకుంటాం. ఇది ఇంటి సభ్యుల ఆరోగ్యాన్ని ప్రభావితం చేస్తుందని ఎన్ఐఎన్ చెబుతోంది. తగినంత పోషణను అందించడంలో ఆహార వైవిధ్యం ప్రాముఖ్యాన్ని గుర్తించి ఐసీఎంఆర్ 2024లో ఆహార మార్గదర్శకాలను జారీ చేసింది.
అన్ని వయసుల వారు విభిన్న ఆహార సమూహాల నుంచి రకరకాల ఆహారాలను తీసుకోవాలని ఇందులో సిఫార్సు చేశారు. ఈ సూత్రం ఆధారంగా ఎన్ఐఎన్ పరిశోధక బృందం ప్రత్యేకంగా 6 నుంచి 10 ఏళ్ల వయసు గల పిల్లల కోసం ఆహార వైవిధ్య స్కోరు (డీడీఎస్)ను అభివృద్ధి చేసింది.
కనీసం 5 గ్రాములు తీసుకోవాలని నిబంధన : భారతీయ ఆహారపు అలవాట్లలో కూరలు, ఇతర వంటకాల్లో పోషకాలున్న పదార్థాలను తక్కువ పరిమాణంలో ఉపయోగిస్తారు. ఈ విషయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రతి ఆహార సమూహంలో కనీసం 5 గ్రాములు తీసుకోవాలనే నిబంధనను పరిగణనలోకి తీసుకుని ఈ అధ్యయనం ఆహార వైవిధ్య స్కోరును అంచనా వేసింది.
ఈ పరిశోధన ఇటీవల జర్నల్ ఆఫ్ క్లినికల్ న్యూట్రిషన్లో ప్రచురితమైంది. ఆహార వైవిధ్యం అనేది ఆహార నాణ్యతను తెలిపే అత్యుత్తమ సూచిక అని పరిశోధనకు నాయకత్వం వహించిన డాక్టర్ సుబ్బారావు ఎం.గవరవరపు ఓ ప్రకటనలో తెలిపారు. ఎన్ఐఎన్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ భారతీ కులకుర్ణి మాట్లాడుతూ ఈ సాధనం పాఠశాల ఆరోగ్య కార్యక్రమాలకు, ఐసీడీఎస్ ఉపాధ్యాయులకు, తల్లిదండ్రులకు ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుందన్నారు.
ఇలా గుర్తించండి? :
- ముందుగా 13 రకాల ఆహార పదార్థాలతో కూడిన ఒక ఛార్ట్ను సిద్ధం చేసుకోవాలి. ఇందులో పప్పు ధాన్యాలు, ధాన్యాలు, ఆకుకూరలు, కూరగాయలు, పండ్లు, విటమిన్ ఏ అధికంగా ఉండే కూరగాయలు, పండ్లు, పాలు, పాల ఉత్పత్తులు, దుంపలు, గింజలు, డ్రై ఫ్రూట్స్, కొవ్వులు/నూనెలు, గుడ్లు, మాంసాహారం ఉంటుంది.
- ప్రతి సమూహం నుంచి కనీసం 5 గ్రాములు అంతకంటే ఎక్కువ తిని ఉండాలి.
- రోజులో తిన్న ఆహార పదార్థాలను గుర్తుకు తెచ్చుకుని, 13 ఆహార సమూహాల్లో వేటికి చెందుతాయో అక్కడ టిక్ పెట్టుకోవాలి.
- అలా టిక్ చేసిన ఆహార సమూహాల సంఖ్యను లెక్కిస్తే స్కోరు 13కి 10 అంతకంటే ఎక్కువ వస్తే పిల్లలకు కావాల్సిన 70 శాతం సూక్ష్మ పోషకాలు అందుతున్నాయని అర్థం. లేదంటే ఈ క్రమంలో పిల్లలకు సరైన పోషణ అందేలా తల్లిదండ్రులు జాగ్రత్త వహించాలి.
వయసుల వారీగా పోషకావసరాలు :
- శిశువులు (0-6 నెలలు) : ఎదుగుదల, అభివృద్ధి కోసం కేవలం తల్లి పాలు
- పసి పిల్లలు (6 నెలల నుంచి 2 సంవత్సరాలు) : ఎదుగుదల, అభివృద్ధి, మానసిక అవగాహన కోసం తల్లిపాలతో పాటు అనుబంధ పోషకాహారం
- పిల్లలు (2-6 సంవత్సరాలు) : ఎదుగుదల, ఎముకల అభివృద్ధికి, పరిపక్వత
- పునరుత్పత్తి వయసు : పిల్లలను కనడానికి, పెంచడానికి అదనపు పోషకాలు.
- యువత : ఆరోగ్యం, ఉత్పాదకత, ఆహార సంబంధిత వ్యాధుల నివారణకు.
- వృద్ధులు : శారీరకంగా చురుకుగా, ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి.
- గర్భిణులు : గర్భిణులకు 2020 క్యాలరీలు, పాలిచ్చే స్త్రీలకు 2,245 క్యాలరీల చొప్పున శక్తి అందాల్చి ఉంటుంది.
ఎన్ఐఎన్ సిఫారసు : మొత్తం క్యాలరీల్లో 45 శాతం చిరుధాన్యాల నుంచి, 5 శాతం పప్పులు, బీన్స్, మాంసం నుంచి మిగిలినవి గింజలు, కూరగాయలు, పండ్లు, పాల నుంచి అందాలి.
పిల్లల లంచ్ బాక్స్లో పోషకాహారం అందుతోందా? - ఈ పదార్థాలు ఉండేలా చూసుకోవాలని నిపుణుల సూచన