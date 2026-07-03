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మీ పిల్లల పోషకాహారం స్కోరెంత? - మెరుగుపడాలంటే మెనూలో ఈ 13 ఉండాల్సిందే!

లోపాలను గుర్తించేందుకు సరికొత్త ఆవిష్కరణ 'డీడీఎస్​' - ఆహార మార్గదర్శకాలు జారీ చేసిన ఐసీఎంఆర్​ - 13 రకాల ఆహార పదార్థాలతో కూడిన ఒక ఛార్ట్​ను సిద్ధం చేయమంటున్న డీడీఎస్​

Nutritional Score for Your Children
Nutritional Score for Your Children (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 3, 2026 at 11:29 AM IST

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Nutritional Score for Your Children : పిల్లల్లో సూక్ష్మ పోషకాల లోపాలను ఇప్పుడు సులభంగా అంచనా వేయొచ్చు. దీనిని సులభతరం చేయడానికి హైదరాబాద్‌లోని నేషనల్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ (ఎన్​ఐఎన్​) ఒక డైటరీ డైవర్సిటీ స్కోర్ (డీడీఎస్​)ను రూపొందించింది. సాధారణంగా మన ఇళ్లలో ఒకే రకమైన ఆహారం తీసుకుంటాం. ఇది ఇంటి సభ్యుల ఆరోగ్యాన్ని ప్రభావితం చేస్తుందని ఎన్​ఐఎన్​ చెబుతోంది. తగినంత పోషణను అందించడంలో ఆహార వైవిధ్యం ప్రాముఖ్యాన్ని గుర్తించి ఐసీఎంఆర్​ 2024లో ఆహార మార్గదర్శకాలను జారీ చేసింది.

అన్ని వయసుల వారు విభిన్న ఆహార సమూహాల నుంచి రకరకాల ఆహారాలను తీసుకోవాలని ఇందులో సిఫార్సు చేశారు. ఈ సూత్రం ఆధారంగా ఎన్​ఐఎన్​ పరిశోధక బృందం ప్రత్యేకంగా 6 నుంచి 10 ఏళ్ల వయసు గల పిల్లల కోసం ఆహార వైవిధ్య స్కోరు (డీడీఎస్​)ను అభివృద్ధి చేసింది.

కనీసం 5 గ్రాములు తీసుకోవాలని నిబంధన : భారతీయ ఆహారపు అలవాట్లలో కూరలు, ఇతర వంటకాల్లో పోషకాలున్న పదార్థాలను తక్కువ పరిమాణంలో ఉపయోగిస్తారు. ఈ విషయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రతి ఆహార సమూహంలో కనీసం 5 గ్రాములు తీసుకోవాలనే నిబంధనను పరిగణనలోకి తీసుకుని ఈ అధ్యయనం ఆహార వైవిధ్య స్కోరును అంచనా వేసింది.

ఈ పరిశోధన ఇటీవల జర్నల్​ ఆఫ్​ క్లినికల్​ న్యూట్రిషన్​లో ప్రచురితమైంది. ఆహార వైవిధ్యం అనేది ఆహార నాణ్యతను తెలిపే అత్యుత్తమ సూచిక అని పరిశోధనకు నాయకత్వం వహించిన డాక్టర్​ సుబ్బారావు ఎం.గవరవరపు ఓ ప్రకటనలో తెలిపారు. ఎన్​ఐఎన్​ డైరెక్టర్​ డాక్టర్​ భారతీ కులకుర్ణి మాట్లాడుతూ ఈ సాధనం పాఠశాల ఆరోగ్య కార్యక్రమాలకు, ఐసీడీఎస్​ ఉపాధ్యాయులకు, తల్లిదండ్రులకు ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుందన్నారు.

ఇలా గుర్తించండి? :

  • ముందుగా 13 రకాల ఆహార పదార్థాలతో కూడిన ఒక ఛార్ట్​ను సిద్ధం చేసుకోవాలి. ఇందులో పప్పు ధాన్యాలు, ధాన్యాలు, ఆకుకూరలు, కూరగాయలు, పండ్లు, విటమిన్​ ఏ అధికంగా ఉండే కూరగాయలు, పండ్లు, పాలు, పాల ఉత్పత్తులు, దుంపలు, గింజలు, డ్రై ఫ్రూట్స్​, కొవ్వులు/నూనెలు, గుడ్లు, మాంసాహారం ఉంటుంది.
  • ప్రతి సమూహం నుంచి కనీసం 5 గ్రాములు అంతకంటే ఎక్కువ తిని ఉండాలి.
  • రోజులో తిన్న ఆహార పదార్థాలను గుర్తుకు తెచ్చుకుని, 13 ఆహార సమూహాల్లో వేటికి చెందుతాయో అక్కడ టిక్​ పెట్టుకోవాలి.
  • అలా టిక్​​ చేసిన ఆహార సమూహాల సంఖ్యను లెక్కిస్తే స్కోరు 13కి 10 అంతకంటే ఎక్కువ వస్తే పిల్లలకు కావాల్సిన 70 శాతం సూక్ష్మ పోషకాలు అందుతున్నాయని అర్థం. లేదంటే ఈ క్రమంలో పిల్లలకు సరైన పోషణ అందేలా తల్లిదండ్రులు జాగ్రత్త వహించాలి.

వయసుల వారీగా పోషకావసరాలు :

  • శిశువులు (0-6 నెలలు) : ఎదుగుదల, అభివృద్ధి కోసం కేవలం తల్లి పాలు
  • పసి పిల్లలు (6 నెలల నుంచి 2 సంవత్సరాలు) : ఎదుగుదల, అభివృద్ధి, మానసిక అవగాహన కోసం తల్లిపాలతో పాటు అనుబంధ పోషకాహారం
  • పిల్లలు (2-6 సంవత్సరాలు) : ఎదుగుదల, ఎముకల అభివృద్ధికి, పరిపక్వత
  • పునరుత్పత్తి వయసు : పిల్లలను కనడానికి, పెంచడానికి అదనపు పోషకాలు.
  • యువత : ఆరోగ్యం, ఉత్పాదకత, ఆహార సంబంధిత వ్యాధుల నివారణకు.
  • వృద్ధులు : శారీరకంగా చురుకుగా, ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి.
  • గర్భిణులు : గర్భిణులకు 2020 క్యాలరీలు, పాలిచ్చే స్త్రీలకు 2,245 క్యాలరీల చొప్పున శక్తి అందాల్చి ఉంటుంది.

ఎన్​ఐఎన్​ సిఫారసు : మొత్తం క్యాలరీల్లో 45 శాతం చిరుధాన్యాల నుంచి, 5 శాతం పప్పులు, బీన్స్​, మాంసం నుంచి మిగిలినవి గింజలు, కూరగాయలు, పండ్లు, పాల నుంచి అందాలి.

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