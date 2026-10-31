బహుదా ఎఫెక్ట్ - నీరు, నిత్యావసరాలు లేక ప్రజల అవస్థలు
Bahuda Impact in Ichchapuram : శ్రీకాకుళం జిల్లాలో అర్నబ్ తుపాను బీభత్సం సృష్టించింది. ఇప్పుడిపుడే జిల్లాలో వరద ముప్పు వీడుతోంది. బహుదా ఉగ్రరూపంతో పలు గ్రామాలకు బాహ్య ప్రపంచంతో సంబంధాలు తెగిపోయాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 8:28 PM IST|
Updated : October 31, 2026 at 8:51 PM IST
అర్నబ్ తుపాను ప్రభావంతో సిక్కోలు అతలాకుతలమైంది. జిల్లాతో పాటు ఒడిశాలోని కురిసిన వర్షాలు ప్రజలను నష్టాల్లో ముంచేశాయి. వంశధార, నాగావళి, మహేంద్రతనయ, బహుదా నదులు పొటెత్తాయి. దీంతో వేల ఎకరాల్లో పంట పొలాలు చెరువులను తలపిస్తున్నాయి. మరోవైపు పలు గ్రామాలు జలదిగ్బంధంలో చిక్కుకున్నాయి. గెడ్డలు, చెరువులు పొంగి రహదారులపైకి చేరడంతో పలుచోట్ల కోతకు గురయ్యాయి.
ఈ క్రమంలో జిల్లాలో ఇప్పుడిపుడే వరద ముప్పు వీడుతోంది. పరిస్థితిని అదుపులోకి తెచ్చేందుకు ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్నారు. ముంపు బారిన పడిన ప్రాంతాల్లో పర్యటించి సహాయక చర్యలు చేపడుతున్నారు. దీంతో పలు గ్రామాల్లోకి వాహనాల రాకపోకలకు పునరుద్ధరించారు. మరోవైపు బాహుదా నదికి వరద పొటెత్తడంతో ఇచ్ఛాపురం మండలంలోని పలు గ్రామాలను ముంచెత్తింది. ప్రధాన రహదారులు కొట్టుకుపోయాయి. 16వ నంబర్ జాతీయ రహదారిపైకి భారీగా వరద చేరడంతో వాహనాలు నిలిచిపోయాయి. శుక్రవారం సాయంత్రం నాటికి వరద హైవేపై వరద తగ్గుముఖం పట్టడంతో వాహన రాకపోకలకు పోలీసులు అనుమతించారు.
బెల్లుపడ వద్ద జాతీయ రహదారికి గండి పడింది. డొంకూరు- బూర్జపాడు రోడ్డు ధ్వంసమైంది. దీంతో డొంకూరుతో పాటు పెద్దలక్ష్మీపురం, చిన్నలక్ష్మీపురం, శివకృష్ణాపురం గ్రామాలకు బాహ్య ప్రపంచంతో సంబంధాలు తెగిపోయాయి. గత ఐదు రోజులుగా వారు చిమ్మ చీకటిలో జీవిస్తున్నారు. తాగేందుకు మంచినీరు కరవైంది. నిత్యావసర సరుకులు లేక ప్రజలు అలమటిస్తున్నారు. సుమారు నాలుగు వేల మంది ఆయా గ్రామాలకే పరిమితమయ్యారు. వరదలు మిగిల్చిన నష్టం వారిని ఆవేదనకు గురిచేసింది. ఇలాంటి విపత్తులు సంభవించినప్పుడు ఒడిశా మీదుగా సుమారు 20 కిలోమీటర్లు చుట్టూ తిరిగి ఇచ్ఛాపురం మండల కేంద్రానికి చేరుకుంటారు.
ప్రస్తుతం ఒడిశా వైపు వెళ్లే రహదారి మరమ్మతులకు గురికావడంతో బయటకు రాలేని పరిస్థితి. తమ గ్రామాలకు విద్యుత్ పునరుద్ధరించడంతో పాటు సహాయక చర్యలు చేపట్టాలని ఎమ్మెల్యే బెందాళం అశోక్ను బాధితులు కోరారు. వెంటనే స్పందించిన ఎమ్మెల్యే తగు చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించారు. దీంతో యుద్దప్రాదపదికన విద్యుత్ పునరుద్ధరణ పనులు చేపడుతున్నారు. అప్పటివరకూ తాత్కాలిక రహదారి ఏర్పాటు చేయాలని వారు ప్రజాపతినిధులు, ప్రభుత్వాన్ని వేడుకుంటున్నారు. మరోవైపు ఇనేసుపేట వద్ద రహదారులపై ఇంకా వరద ప్రవహిస్తుంది.
"డొంకూరు నుంచి బయటకు రాలేని పరిస్థితి. బాహుదా వరదలు కారణంగా గ్రామానికి వచ్చే ప్రధాన రహదారిపై గండి ఏర్పడింది. దీంతో డొంకూరుతో పాటు పెద్దలక్ష్మీపురం, చిన్నలక్ష్మీపురం, శివకృష్ణాపురం గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. ఫలితంగా సుమారు నాలుగు వేల మంది బాహ్య ప్రపంచంతో సంబంధాలు తెగిపోయాయి." - శివం గణపతి, స్థానికుడు
బహుదా నదికి పొటెత్తిన వరద - డ్రోన్ దృశ్యాలు వైరల్