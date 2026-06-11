ETV Bharat / state

చల్లగా ఉంటుందని వేసుకుంటే చంపేస్తుంది! - రోడ్ల పక్కన ఐస్​పై నిపుణుల హెచ్చరికలు

ఎండ వేడికి ఐస్​కు డిమాండ్​ పెరగడంతో వ్యాపారుల ఇష్టారాజ్యం - పానీయాలలో ఏ ఐస్ వాడుతున్నారో గుర్తించని కస్టమర్స్​ - శుభ్రత లేని ఐస్​తో అనారోగ్యం తప్పదంటున్న వైద్యులు

Do Not Use Ice In Soft Drinks
Do Not Use Ice In Soft Drinks (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 11, 2026 at 5:23 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Do Not Use Ice In Soft Drinks : జూన్​ నెలా మొదలైనప్పటికీ భానుడి ప్రతాపం ఏమాత్రం తగ్గడం లేదు. ఏదైనా పనిపడి బయటికి వెళ్లినవాళ్లు ఎండ తీవ్రత నుంచి తాత్కాలిక ఉపశమనం కోసం చల్లని పదార్థాలు తాగడానికి ఆసక్తి కనబరుస్తుంటారు. రోడ్లపక్కన ఉండే చిన్న చిన్న దుకాణాల్లో నిమ్మరసం, బాదాం మిల్క్​, పండ్ల రసాలు వంటివి తీసుకుంటారు. కానీ చాలామంది శుభ్రతను పాటించరు. కొన్నింటిలో ఐస్​ను విచ్చలవిడిగా వాడుతుండటం వల్ల అనేక రకాల అనారోగ్య సమస్యలకు దారితీసే అవకాశం ఉంటుంది.

ఏ ఐస్​ను వాడుతున్నారో గుర్తించాలి : ఐస్​ రెండు విధానాలుగా ఉంటుంది. ఎడిబుల్ అంటే 'తినదగినది'. నాన్​ ఎడిబుల్ అంటే 'తినకూడదని'.​ రెండూ ఒకే మాదిరిగా ఉండడం వల్ల ఏదీ తినాలో, ఏదీ తినకూడదో గుర్తించలేము. ల్యాబ్​లో టెస్ట్​ చేస్తే తప్ప గుర్తించడం సాధ్యంకాదు. ఐస్​ను మంచి నీటితో చేసినా మామూలు నీళ్లతో చేసినా చూడడానికి ఒకేలా ఉంటుంది. ఐస్​క్రీమ్స్​, పండ్ల రసాలు, సోడాలు మొదలైన శీతల పానియాల్లో ఎడిబుల్​ ఐస్​ రకాన్ని ఉపయోగిస్తారు. దీనికి శుద్ది చేసిన నీటిని వాడాలి. నాన్​ ఎడిబుల్ ఐస్​ను ఆహార పదార్థాలు నిల్వ చేయడానికి, జంతు మాంసాలు నిల్వ చేయడానికి, మృతదేహాలు భద్రపరచడం కోసం, ఇతర అవసరాల కోసం వాడుతారు. వీటికోసం బావులు, బోరుబావులలోని నీటిని ఉపయోగిస్తారు.

పండ్ల రసాల్లో వినియోగించే ఐస్​పై నిఘా పెంచాలి : ఐస్​కు డిమాండ్ పెరగడంతో చాలాచోట్ల విచ్చలవిడిగా వినియోగిస్తున్నారు. ప్రజారోగ్యం గురించి పర్యవేక్షించాల్సిన అధికారులు ఈ విషయాలను కనీసం పట్టించుకోవడం లేదు. దీంతో వ్యాపారుల ఇష్టారాజ్యం నడుస్తుంది. పండ్లరసాల్లో వినియోగించే ఐస్​పై నిఘా పెంచాలని సంబంధిత అధికారులు కోరుతున్నారు. వీలైనంత వరకు ఐస్ వినియోగం తగ్గించి, కేవలం పండ్ల రసాలు మాత్రమే తాగాలని సూచిస్తున్నారు. అప్పుడే ప్రజలు ఆరోగ్యం కాపాడుకోవచ్చని చెబుతున్నారు. చల్లదనం కావాలంటే చల్లటి నీరు వినియోగించుకోవాలి తప్ప ఐస్ వాడకూడదని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.

నిబంధనలు స్పష్టంగా పాటించాలి :

  • FSSAI నిబంధనల ప్రకారం తాగడానికి వినియోగించే ఐస్​ను కచ్చితంగా స్వచ్ఛమైన మంచి నీటితోనే తయారు చేయాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీనిని తయారుచేసే, విక్రయించే ప్రతి పరిశ్రమ, సంస్థలకు తప్పనిసరిగా FSSAI లైసెన్స్, రిజిస్ట్రేషన్ ఉండాలని చెబుుతున్నారు.
  • పానీయాల్లో వినియోగించే ఐస్ ప్యాకెట్లపై ఎడిబుల్ ఐస్ అని స్పష్టంగా ముద్రించాలంటున్నారు నిపుణులు. ఎప్పటిలోగా వినియోగించాలనే కాల పరిమితి కచ్చితంగా ఉండాలని చెబుతున్నారు.
  • ఎడిబుల్ ఐస్ తయారీకి మురికి, కలుషిత నీటిని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వినియోగించకూడదంటున్నారు నిపుణులు.
  • ఈకోలి, సాల్మనెల్లా లాంటి వైరస్​లు ఈ నీటిలో ఉంటాయని చెబుతున్నారు. ఐస్ తయారీ, నిల్వ చేసే ఫ్రీజర్లు, ప్యాకింగ్ యంత్రాలు, రవాణా వాహనాలు శుభ్రంగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు.

ఆరోగ్యం గురించి ఒకసారి ఆలోచించండి :

  • రోడ్ల పక్కన పండ్లు, చెరకు రసాలు, పానీయాలను తాగే సమయంలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఐస్ వేసుకోవద్దని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. తినేందుకు వీల్లేని నాన్​ఎడిబుల్ ఐస్​ను ఎక్కువగా వినియోగించడంతో అనారోగ్యాల పాలవుతున్నారని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
  • ఐస్ తయారీ సమయంలో శుభ్రత లేకపోవడం, సరిగా నిల్వ చేయకపోవడంతో లెడ్, ఆర్సెనిక్ లాంటివి నీటిలో కలిసి దీర్ఘకాలిక అనారోగ్య సమస్యలు బారినపడేలా చేస్తాయంటున్నారు.
  • పానీయాల్లో ఐస్​ను కలిపే సమయంలోనూ చేతులు శుభ్రంగా లేకపోతే డయేరియా, వాంతులు, విరేచనాలు లాంటివి వచ్చే అవకాశం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు.
  • ఆస్తమా లాంటి శ్వాసకోస సంబంధ వ్యాధులు, రోగనిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉండే వారిపై ఈ కలుషిత ఐస్ ప్రభావం ఎక్కువ ఉంటుందని చెబుతున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

వేసవిలో బయట జ్యూస్​లు తాగుతున్నారా? - ఇవి తెలుసుకోకుంటే రోగాలు కొని తెచ్చుకున్నట్లే

చేపలకూ వడదెబ్బ తగిలే ఛాన్స్! - అక్వేరియంకు ఇలా చేస్తే సేఫ్​

TAGGED:

కూల్​ డ్రింక్స్​లో ఐస్​ వాడరాదు
ICE SHOULD NOT BE USED COLD DRINK
IS IT BAD TO DRINK DRINKS WITH ICE
DIFFERENT TYPES OF ICES
DO NOT USE ICE IN SOFT DRINKS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.