వీగన్స్‌కు రాగుల పాలతో ఐస్‌క్రీమ్‌ - ఓయూ ఫుడ్‌ టెక్నాలజీ విభాగం సరికొత్త ప్రయోగం

ఫుడ్‌ టెక్నాలజీ విద్యార్థి రూపకల్పన - రాగుల పాలను ఉపయోగించి ఐస్‌క్రీమ్‌ తయారుచేసిన ఎంటెక్‌ విద్యార్థి నవీన్‌కుమార్‌ - 1100 మిల్లీలీటర్ల పాలతో 20 ఐస్​క్రీమ్​ల తయారీ

Ice Cream with Ragula Milk
ఐస్‌క్రీమ్‌ తయారీ యంత్రం (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 27, 2025 at 6:53 PM IST

2 Min Read
Ice Cream Making with Millets Milk : ఐస్‌క్రీమ్‌ అనగానే సాధారణంగా ఎవరికైనా నోట్లో నీళ్లురుతాయి. అయితే దీని తయారీలో పాలను కూడా వినియోగిస్తారు. పాలు తాగని వీగన్స్‌ అంటే శాకాహారుల కోసం ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఫుడ్‌ టెక్నాలజీ డిపార్ట్​మెంట్ ఎంటెక్‌ విద్యార్థి నవీన్‌కుమార్‌ రాగుల పాలను ఉపయోగించి సరికొత్తగా ఐస్‌క్రీమ్‌ రూపొందించారు. తన ప్రాజెక్ట్‌ వర్క్‌ థీసిస్‌ సమర్పణలో భాగంగా ఈ ఐస్‌క్రీమ్‌ను తయారు చేసి సహ విద్యార్థులు, ప్రొఫెసర్​లకు రుచి సైతం చూపించారు.

పావుకిలో రాగులు, ఇరవై ఐస్‌క్రీమ్‌లు : ఫుడ్‌ టెక్నాలజీ డిపార్ట్​ మెంట్ ఎంటెక్‌ ద్వితీయ సంవత్సరం విద్యార్థులు సృజనాత్మకతతో ఉండే ప్రాజెక్టులు ఎంచుకోవాలని ఆచార్యులు సూచించారు. అందులో భాగంగా కొర్రలు, జొన్నలు, రాగుల్లో పాలు ఎంతశాతం వస్తాయో నవీన్​కుమార్ తెలుసుకున్నారు. రాగులతో ఎక్కువ పాలు వచ్చినట్టు గుర్తించారు.

50 మిల్లీలీటర్లతో 20 ఐస్​క్రీమ్​లు : పావుకిలో (250 గ్రాములు) రాగులను తీసుకుని కొద్ది గంటలపాటు నానబెట్టి తగిన ఉష్ణోగ్రతతో ప్రెషర్‌ కుక్కర్‌లో వేడి చేశారు. రాగులు చల్లారిన తర్వాత మిక్సర్‌లో వేసిన అనంతరం వడగట్టి పాలను తీశారు. ఐస్‌క్రీమ్‌కు ఉపయోగించే రంగు, వెనీలా, చాక్లెట్‌, చక్కెర ఫ్లేవర్లను ఆ పాలకు కలిపి ఫ్రిజ్‌లో ఉంచారు. పావుకిలో రాగులకు 1100 మిల్లీలీటర్ల పాలు ఉత్పత్తి అయ్యాయి. వీటితో 50 మిల్లీలీటర్ల పరిమాణంలో ఉండే ఐస్‌క్రీమ్‌లు ఏకంగా 20 తయారయ్యాయి.

రూ. 250 ఖర్చు ఎంతో రుచికరం : వర్సిటీ ప్రొఫెసర్​ల సూచనలతోపాటు ఫుడ్‌ సేఫ్టీ, స్టాండర్డ్స్‌ అథారిటీ ఆఫ్‌ ఇండియా (ఎఫ్‌ఎస్‌ఎస్‌ఏఐ) మార్గదర్శకాలను నవీన్‌కుమార్‌ పరిగణనలోకి తీసుకుని ఈ ఐస్​క్రీమ్​లను తయారు చేశారు. పావుకిలో రాగులు, ఐస్‌క్రీమ్‌ తయారీ, ఫ్రిజ్‌లో ఉంచినప్పుడు విద్యుత్‌ ఖర్చు ఇలా అన్నింటిని లెక్కించగా 20 ఐస్‌క్రీమ్‌లను చేయడానికి కేవలం రూ.250 ఖర్చయిందని తెలిపారు. పేటెంట్‌ కోసం దరఖాస్తు చేస్తున్నందున తయారీ విధానాన్ని పూర్తిగా చెప్పకూడదని ఆచార్యులు సూచించారని ఆయన ఈ సందర్భంగా పేర్కొన్నారు.

సాధారణంగా ఐస్​క్రీమ్​ తయారు చేయడానికి క్రీమ్, పాలు, చక్కెర, వెనిలా వంటి పదార్థాలను కలిపి వేడిచేసి వాడతారు. ఈ మిశ్రమాన్ని చల్లార్చి, ఫ్రీజర్‌లో 12 గంటలు అంటే గడ్డకట్టే వరకు ఉంచాలి.

ఐస్​క్రీమ్ తయారుచేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు

  • పాలు
  • చక్కెర
  • వెనిలా సారం
  • కొద్దిగా ఉప్పు
  • క్రీమ్ లేదా హెవీ విప్పింగ్ క్రీమ్

తయారుచేసే విధానం

  1. మిశ్రమాన్ని సిద్ధం చేయడం : ఒక పాత్రలో క్రీమ్, పాలు, చక్కెర, వెనిలా, ఉప్పు వేసి బాగా కలపాలి.
  2. వేడి చేయడం : ఈ మిశ్రమాన్ని మీడియం అంటే తక్కువ మంటపై చక్కెర పూర్తిగా కరిగే వరకు సుమారు 5 నిమిషాల పాటు వేడి చేయాలి.
  3. చల్లార్చడం : మిశ్రమాన్ని స్టవ్ మీద నుంచి తీసి, పూర్తిగా చల్లారే సమయం ఇవ్వాలి. దీనికోసం ఒక గిన్నెలోకి మార్చి మూతపెట్టి కనీసం 2 గంటలు ఫ్రిజ్‌లో పెట్టాలి.
  4. గడ్డకట్టించడం : చల్లారిన మిశ్రమాన్ని ఫ్రీజర్‌లోని ఒక ట్రే, కంటైనర్‌లో పోసి గడ్డకట్టే వరకు సుమారు 12 గంటల పాటు ఉంచాలి.

చిట్కా : ఐస్​క్రీమ్ మృదువుగా(స్మూత్​గా) రావాలంటే, పాలు, క్రీమ్‌లను కలపడం మంచిది. స్కిమ్డ్ మిల్క్ కంటే హోల్ మిల్క్ వాడటం మంచిదని పలువురు సూచిస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇందులో కొవ్వు శాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అది ఐస్​క్రీమ్​ను క్రీమీగా చేస్తుంది.

