ఊళ్లోకి 'ఐస్‌క్రీం' బండి బ్యాన్ - అతిక్రమిస్తే రూ.5 వేలు ఫైన్ - గూడూరు గ్రామస్థుల సంచలన నిర్ణయం

చింతూరు మండలం గూడూరులో వినూత్న తీర్మానం - కల్తీ ఐస్‌క్రీమ్‌లు తిని అనారోగ్యం బారిన పడుతున్న చిన్నారులు - గుర్తుతెలియని రసాయనాలు వాడుతున్నారనే అనుమానంతోనే ఈ నిర్ణయం

Ice Cream Carts Banned in Guduru Village
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 20, 2026 at 3:37 PM IST

Ice Cream Carts Banned in Guduru Village : సాధారణంగా ఏ ఊళ్లో అయినా మద్యం షాపులనో, లేదా ప్లాస్టిక్ వాడకాన్నో నిషేధించడం మనం వార్తల్లో చూస్తుంటాం. కానీ, ఆ ఊరి జనం మాత్రం పిల్లల ఆరోగ్యం కోసం 'ఐస్‌క్రీం' బండ్లపైనే నిషేధం విధించారు. వినడానికి ఆశ్చర్యంగా ఉన్నా ఇది నిజం. "మా ఊళ్లోకి ఐస్‌క్రీం బండ్లు రాకూడదు, ఒకవేళ వస్తే రూ.5,000 జరిమానా కట్టాల్సిందే" అంటూ ఏకంగా ఊరి కూడళ్లలో ఫ్లెక్సీలు కట్టారు. తమ పిల్లల భవిష్యత్తు, ఆరోగ్యం కోసం ఊరి పెద్దలంతా ఏకమై ఈ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. పోలవరం జిల్లా చింతూరు మండలం గూడూరు గ్రామంలో జరిగిన ఈ ఘటన ఇప్పుడు చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది.

నిషేధం, రూ.5 వేల జరిమానా : వేసవి వస్తుందంటే చాలు, పల్లెల్లో ఐస్‌క్రీం బండ్ల సందడి మామూలుగా ఉండదు. కానీ, గూడూరు గ్రామంలో మాత్రం గంట కొట్టుకుంటూ వచ్చే బండి శబ్దం ఇక వినిపించదు. గ్రామంలోకి ఎలాంటి ఐస్‌క్రీం బండ్లు రాకూడదని గ్రామ పెద్దలు ఏకగ్రీవంగా తీర్మానం చేశారు. ఈ నిబంధనలను ఎవరైనా ఉల్లంఘించి ఊళ్లోకి వస్తే, వారికి రూ. 5 వేల జరిమానా విధిస్తామని హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. అందరికీ తెలిసేలా గ్రామం నలుమూలలా ఫ్లెక్సీలు ఏర్పాటు చేశారు.

అసలు కారణం ఏంటి? : గ్రామస్థులు ఐస్‌క్రీం వ్యాపారులపై కోపంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకోలేదు. దీని వెనుక బలమైన కారణం ఉంది. ఇటీవల కాలంలో కొందరు వ్యాపారులు సొంతంగా ఐస్‌క్రీమ్‌లు తయారు చేసి, తోపుడు బండ్లపై గ్రామాల్లోకి తీసుకొచ్చి అమ్ముతున్నారు. అయితే, వాటిలో నాణ్యత ఏమాత్రం ఉండటం లేదని గ్రామస్థులు గ్రహించారు. ఆ ఐస్‌క్రీమ్‌లు తయారు చేయడానికి ఏయే పదార్థాలు వాడుతున్నారు? ఏయే రంగులు, రసాయనాలు కలుపుతున్నారు? శుభ్రత పాటిస్తున్నారా లేదా? అన్న విషయాలు ఎవరికీ తెలియడం లేదు. రంగురంగుల్లో ఆకర్షణీయంగా ఉండే ఆ ఐస్‌క్రీమ్‌లు తిని ఊళ్లోని చిన్న పిల్లలు తరచుగా అనారోగ్యం పాలవుతున్నారు.

దంతాలు, జీర్ణ వ్యవస్థపై తీవ్ర ప్రభావం : ఈ నాసిరకం ఐస్‌క్రీమ్‌లు తిన్న చిన్నారులు కడుపునొప్పి, వాంతులు, ఇతర జీర్ణకోశ సమస్యలతో తీవ్రంగా బాధపడుతున్నారు. అలాగే, చిన్నారుల దంతాలు కూడా త్వరగా పాడవుతున్నాయి. పంటి నొప్పులతో పిల్లలు ఏడుస్తుంటే తల్లిదండ్రులు తల్లడిల్లిపోతున్నారు. కేవలం వ్యాపారం కోసం నాసిరకం పదార్థాలు అమ్ముతూ తమ పిల్లల ప్రాణాలతో చెలగాటమాడుతున్నారని గ్రామస్థులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. పిల్లల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడం కోసం వారం రోజుల క్రితం గ్రామ పెద్దలంతా ఒకచోట సమావేశమై, ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

గతంలో మద్యం బెల్ట్ షాపుపై వేటు : గూడూరు గ్రామస్థులు ఇలాంటి సామాజిక నిర్ణయాలు తీసుకోవడం ఇదే తొలిసారి కాదు. తమ ఊరి బాగు కోసం వారు ఎప్పుడూ ముందుంటారు. గతంలో ఈ గ్రామంలో ఒక అక్రమ మద్యం బెల్ట్ దుకాణం ఉండేది. దానివల్ల ఊళ్లో శాంతిభద్రతల సమస్యలు తలెత్తాయి. యువత పెడదారిన పడుతోందని గ్రహించిన గ్రామ పెద్దలు, అందరూ ఏకమై ఆ బెల్ట్ షాపును శాశ్వతంగా మూయించారు. అప్పట్లో ఆ నిర్ణయం సత్ఫలితాలను ఇచ్చింది. అదే స్ఫూర్తితో ఇప్పుడు పిల్లల ఆరోగ్యం కోసం ఐస్‌క్రీం బండ్లపై నిషేధ అస్త్రాన్ని ప్రయోగించారు.

"మేము ఎవరి వ్యాపారానికీ వ్యతిరేకం కాదు. ఎవరి పొట్ట కొట్టాలన్న ఉద్దేశం మాకు లేదు. కానీ, మాకు మా పిల్లల ఆరోగ్యమే అన్నిటికంటే ముఖ్యం. గుర్తుతెలియని రసాయనాలతో తయారు చేసిన నాసిరకం పదార్థాలు తిని పిల్లలు జబ్బుల బారిన పడుతున్నారు. ఆస్పత్రుల చుట్టూ తిరగలేక తల్లిదండ్రులు ఆర్థికంగా, మానసికంగా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. అందుకే పిల్లలను కాపాడుకునేందుకు, వారి భవిష్యత్తు కోసం ఊరి పెద్దల ఆధ్వర్యంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాం" -మడివి రాజు, బాడిషా వెంకటేశ్‌, స్థానికులు

