ETV Bharat / state

'మాపై ఫోకస్ చేయొద్దని చెప్పినా వినలేదు' : విజయ్​ దేవరకొండకు ఐబొమ్మ రవి బెదిరింపులు

ఐబొమ్మ నిర్వాహకుడు రవిని 3 రోజుల పాటు ప్రశ్నించిన పోలీసులు - విచారణలో పలు కీలక అంశాలు బహిర్గతం - పైరసీకి సంబంధించి ప్రతి అంశానికి తానే కారణమని వెల్లడి

IBOMMA RAVI CUSTODY ENDS
IBOMMA RAVI CUSTODY ENDS (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 30, 2025 at 9:27 AM IST

|

Updated : November 30, 2025 at 9:32 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Ibomma Ravi Police Custody Ends : రెండు తెలుగు రాష్టాల్లో సంచలనం సృష్టించిన పైరసీ సైట్ ఐబొమ్మ నిర్వాహకుడు ఇమంది రవి కేసు దర్యాప్తులో విస్తుపోయే వాస్తవాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. మూడు రోజుల పాటు రెండో విడత కస్టడీలో విచారించిన పోలీసులు, రవి వాంగ్మూలం నమోదు చేశారు. శనివారం అతడి కస్టడీ ముగిసింది. ఈ సందర్భంగా అతడి నుంచి కీలక వివరాలను సేకరించారు. కేవలం డబ్బు సంపాదించాలనే లక్ష్యంతోనే సినిమాల పైరసీ మార్గాన్ని ఎంచుకున్నట్లుగా రవి అంగీకరించినట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు. ఈ ప్రపంచంలో ఎవరితోనూ తనకు సంబంధం లేదని, పైరసీ సినిమాల వెనక జరిగిన ప్రతి అంశానికి తానే కారణమని రవి పోలీస్ విచారణలో వాంగ్మూలమిచ్చాడు.

‘ఖుషీ’ సమయంలో ఇలా : 2023లో ఖుషీ సినిమాను పైరసీ చేసినప్పుడు హీరో విజయ్‌ దేవరకొండను ఉద్దేశించి ఐబొమ్మ వెబ్‌సైట్‌ ద్వారా రవి సవాల్‌ విసిరాడు. పోలీసుల తాజా విచారణలో ఆ విషయాన్ని బయటపెట్టాడు. సంబంధిత హెచ్చరికను పోలీసులు బహిర్గతం చేశారు. ‘మా టీమ్‌ ముందే చెప్పింది. మీరు మా మీద ఫోకస్‌ చేస్తే, మేము మీ మీద ఫోకస్‌ చేయాల్సి వస్తుందని. కానీ మీరు మా మాటను వినలేదు. మీరు ఏజెన్సీలకు డబ్బులను ఇస్తున్నారు కానీ వాళ్లు మమ్మల్ని తొక్కి, మా పేరుతో ఐ బొమ్మ ఎఫ్‌ఎఫ్‌ డాట్‌ ఇన్‌ పేరుతో రన్‌ చేస్తున్నారు. అందుకే మీ కింగ్‌డమ్‌ మూవీని బయటకు తెస్తాం’ అంటూ ఆనాడే రవి విజయ్‌ దేవరకొండను హెచ్చరించినట్లుగా ఉన్న ప్రకటనను పోలీసులు బహిర్గతపరిచారు.

ఐ బొమ్మ, బప్పం అనే పేర్ల వెనక స్టోరీ ఇదే : పైరసీ సినిమాల డొమైన్లకు పెట్టిన పేర్ల వెనక అసలు స్టోరీని పోలీసుల విచారణలో రవి వెల్లడించాడు. విశాఖలో సినిమా థియేటర్‌లోకి వస్తే బొమ్మ పడింది అనేవారని, దాంతో డొమైన్‌కు ఐ బొమ్మ పేరు ఎంచుకున్నానని నిందితుడు పోలీసుల విచారణలో వివరించారు. ఐ బొమ్మ అంటే నా బొమ్మ అని అర్థమని చెప్పాడు. బప్పం అంటే సుప్రీమ్‌ అని అర్థమని, తన బొమ్మకు తానే సుప్రీమ్‌గా ఉండాలనే ఉద్దేశంతోనే ఆ పేరును ఎంపిక చేసుకున్నట్లుగా నిందితుడు పోలీసులకు వివరించాడు. ఇంకా డొమైన్ల నిర్వహణ, డిజైనింగ్‌ లాంటి పనులను కరేబియన్, యూకేలోని ఔట్‌సోర్సింగ్‌ ఉద్యోగులకు అప్పగించినట్లుగా తెలిపాడు. డొమైన్లలో అప్‌లోడ్‌ చేసిన కొత్త సినిమాలను టెలిగ్రామ్‌ యాప్‌ల నుంచి కొనుగోలు చేయడంతో పాటు ఓటీటీ వేదికలపై రికార్డ్‌ చేసి, పలు సాఫ్ట్‌వేర్ల సాయంతో హెచ్‌డీ క్వాలిటీగా మార్చానని నిందితుడు అంగీకరించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.

అసలేంటీ ఐబొమ్మ కేసు : కొత్తగా విడుదలైన సినిమాలను పైరసీ చేసి, ఐబొమ్మ వెబ్​సైట్​లో పెట్టారనేది ప్రధాన ఆరోపణ. దీనివల్ల చలన చిత్ర రంగానికి తీవ్ర నష్టం వాటిళ్లిందని సినీ ప్రముఖులు ఇచ్చిన ఫిర్యాదుమేరకు పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. ఈ క్రమంలోనే విశాఖకు చెందిన రవిని అరెస్టు చేశారు. అతడి నుంచి హార్డ్​డిస్క్​లు సహా, ల్యాప్​టాప్​లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. 21 వేల సినిమాలు ఇమంది రవి హార్డ్‌ డిస్క్‌లో ఉన్నాయని సీపీ సజ్జనార్ కొద్ది రోజుల క్రితం​ వెల్లడించారు. 1972లో విడుదలైన గాడ్‌ఫాదర్‌ నుంచి మొన్న వచ్చిన ఓజీ సినిమా వరకు అందులో ఉన్నాయని పోలీసులు తెలిపారు. రూ.20 కోట్లు పైరసీ ద్వారా సంపాదించాడని పోలీసులు ఇప్పటికే తెలిపారు.

'ఐబొమ్మ, బప్పం టీవీలకు కర్త, కర్మ, క్రియ అన్నీ తానే'

'మామా హైదరాబాద్​ వచ్చా - మందేద్దాం రా' - ఫ్రెండ్​కు మెసేజ్​ చేసి దొరికిపోయాడిలా!

Last Updated : November 30, 2025 at 9:32 AM IST

TAGGED:

IBOMMA RAVI CUSTODY ENDS
MOVIE PIRACY CASE IN TELANGANA
ముగిసిన ఐబొమ్మ రవి కస్టడీ
IBOMMA PIRACY WEBSITE CASE
IBOMMA RAVI CUSTODY ENDS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.