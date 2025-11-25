ETV Bharat / state

'నా కోసం నెదర్లాండ్స్​కు వచ్చింది మీరేనా?' - కస్టడీలో పోలీసులను అడిగిన ఐబొమ్మ రవి

ఐబొమ్మ నిర్వాహకుడు ఇమంది రవి దర్యాప్తులో కీలక విషయాలు - కోర్టులో హాజరు పరచిన పోలీసులు, అనంతరం చంచల్‌గూడ తరలింపు - డబ్బు కోసం ఎటువంటి అడ్డదారినైనా తొక్కడమే రవి నైజమన్న పోలీసులు

iBomma Ravi Case Latest Updates
iBomma Ravi Case Latest Updates (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 25, 2025 at 7:39 AM IST

3 Min Read
iBomma Ravi Case Latest Updates : ఐబొమ్మ పైరసీ సైట్ నిర్వాహకుడు ఇమంది రవి కేసు దర్యాప్తులో విస్తుపోయే వాస్తవాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. డబ్బు సంపాదనకు ఎలాంటి అడ్డదారి తొక్కేందుకైన వెనుకాడని నైజం రవి సొంతమని పోలీసులు గుర్తించారు. సినిమా పైరసీ ద్వారా కోట్లు సంపాదించిన రవి విలాసాల కోసం పెద్ద ఎత్తున డబ్బులు ఖర్చు చేశాడు. మిగిలిన డబ్బుతో భారీగా ఆస్తులు కొన్నట్లు భావిస్తున్నారు. క్రిప్టో కరెన్సీ వివరాలు వెలుగులోకి వస్తే అతడి సంపాదన ఎంత అనేది బయటపడుతుందని పోలీసులు భావిస్తున్నారు.

'నా కోసం నెదర్లాండ్స్​కు వచ్చింది మీరేనా?' - కస్టడీలో పోలీసులను అడిగిన ఐబొమ్మ రవి (ETV)

గేటెడ్‌ కమ్యూనిటీలో సొంతిల్లు కొనుగోలు : 2015లో కూకట్‌పల్లిలో సొంతిల్లు కొనుగోలు చేసిన రవి ఐటీ కంపెనీ నుంచి వచ్చే ఆదాయంతో వాయిదాలు చెల్లించే వాడు. రెండేళ్ల తరువాత బ్యాంకు రుణం పూర్తిగా చెల్లించిన రవి తనని అవమానించిన భార్యను దూరం పెట్టడం సహా కుమార్తెని పట్టించుకోవడం మానేశాడు. 8 నెలల పసికందుని సైతం కొట్టేవాడని విదేశాల్లో ఉన్న భార్య ఫోన్‌ ద్వారా పోలీసులకి వివరించినట్లు తెలిసింది. అతడి ప్రవర్తన నచ్చకే విడాకులు తీసుకున్నట్లు చెప్పినట్లు సమాచారం. విడాకుల తర్వాత ఏ ఇబ్బంది రాకుండా రవి ముందు చూపుతో వ్యవహరించినట్లు తెలుస్తోంది. తన సంపాదనలో భార్యాపిల్లలకు ఏ హక్కు లేదని ఒప్పంద పత్రంపై సంతకం తీసుకున్నాకే విడాకులకి ఆమోదం తెలిపినట్లు సమాచారం.

ఆధారాలు ముందు ప్రశ్నించినా సమాధానాల దాటవేత : ఐదు రోజుల కస్టడీలో రవి తెలివిగా సమాధానాలు చెబుతూ పోలీసులని అయోమయానికి గురి చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఐబొమ్మ, బప్పం టీవీ సైట్లలో ఆన్‌లైన్‌ గేమింగ్, బెట్టింగ్‌, మ్యాట్రిమోనీ వంటి ప్రకటనలకి అవకాశమిచ్చినట్లు గుర్తించారు. అందుకు సంబంధించిన ఆధారాలు ముందు పెట్టి ప్రశ్నించినా తానూ చెప్పిందే నిజమని పోలీసులతో వాదనకు దిగినట్లు సమాచారం.

డొమైన్ల కోసం పేపాల్‌ ద్వారా చెల్లింపులు : పైరసీ సినిమాల కోసం కొనుగోలు చేసిన డొమైన్లకి అమెరికాకు చెందిన సంస్థకి పేపాల్‌ ద్వారా చెల్లింపు చేసినట్లు గుర్తించారు. వెల్లెల ప్రహ్లాద్‌కుమార్‌ పేరిట తీసుకున్న పాన్‌కార్డుపై తన ఫొటోనే ఉపయోగించాడు. కస్టడీలో ఇదే విషయంపై పోలీసులు ప్రశ్నించగా గతంలో అమీర్‌పేట్‌లో తన మిత్రుడు ప్రహ్లాద్‌కుమార్‌తో కలిసి ఉండగా పాన్‌కార్డు తీసుకున్నట్లు తెలిపాడు. అతడి ఫోన్‌ నంబర్, చిరునామా అడిగితే తెలియదని చెప్పినట్లు సమాచారం.

ఆధారాలు పంపాలని మెయిల్‌ : పైరసీ సినిమాలు ఉంచిన సర్వర్ల ఐపీ అడ్రస్‌ ఆధారంగా డొమైన్ల నోడల్‌ అధికారి ఫోన్‌ నంబర్‌ని పోలీసులు సేకరించారు. అనంతరం ఆ అధికారికి ఫోన్‌ చేయగా ఐబొమ్మ, బప్పం టీవీ డొమైన్లలో పైరసీ సినిమాలున్నట్లు ఆధారాలు పంపాలని మెయిల్‌ చేయడంతో పోలీసులకు అనుమానం వచ్చింది. అప్పటి నుంచే రవిలో ఆందోళన మొదలైంది. తన గురించి పోలీసులు కూపీ లాగుతున్నట్లు అంచనా వేసుకున్నాడు.

కొత్త వారు ఎవరూ కనిపించినా రవిలో వణుకు : నెదర్లాండ్స్‌లో ఉన్నట్లు పోలీసులకి తెలిసిపోయిందని ఆందోళనకు గురైన రవి ఎవరూ కొత్త వారు కనిపించినా వణికిపోయినట్లు తెలుస్తోంది. ఐదోరోజు విచారణలో నెదర్లాండ్స్‌లో తన కోసం వచ్చింది మీరేనా అని పోలీసులను రవి అడిగినట్లు సమాచారం. పోలీసుల భయంతో 20 రోజుల పాటు రవి పోలండ్, ఫ్రాన్స్‌లో ఉన్నాడు. అయితే పోలీసుల నుంచి ఎలాంటి మెయిల్‌ రాకపోవటంతో ధీమాగా కూకట్‌పల్లి వచ్చి పోలీసులకు చిక్కాడు. ఐదు రోజుల కస్టడీ ముగియడంతో రవిని నాంపల్లి కోర్టులో హాజరుపర్చిన పోలీసులు అనంతరం చంచల్‌గూడ జైలుకి తరలించారు.

ఇమంది రవిపై సైబర్‌ క్రైమ్‌ పోలీసులు ఐదు కేసులు నమోదు చేశారు. ఓ కేసులో కస్టడీ పూర్తి కాగా మిగతా నాలుగింటిలోనూ పీటీ వారెంట్‌లు దాఖలు చేయనున్నట్లు సమాచారం. రవి బెయిల్‌ పిటిషన్‌పై నేడు కోర్టులో వాదనలు జరగనున్నాయి. రవిపై పెట్టిన సెక్షన్లలో కేవలం 2 మాత్రమే వర్తిస్తాయని ఆయన తరపు న్యాయవాది శ్రీనాధ్‌ వెల్లడించారు.

మరిచిపోయా, గుర్తు లేదు, నచ్చినప్పుడే చెబుతా - మూడోరోజు ఐబొమ్మ రవి విచారణ

'మామా హైదరాబాద్​ వచ్చా - మందేద్దాం రా' - ఫ్రెండ్​కు మెసేజ్​ చేసి దొరికిపోయాడిలా!

