ఐబొమ్మ నామకరణం వెనుక ఇంత కథ ఉందా? - పోలీసు కస్టడీలో వివరించిన ఇమంది రవి
పైరసీ అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ గురించి పోలీసులకు వివరించిన ఇమంది రవి - ఐబొమ్మ పూర్తి పేరు ఇంటర్నెట్ బొమ్మగా వెల్లడించిన రవి - విశాఖపట్నంలో సినిమాను బొమ్మగా పిలిచేవాళ్లమని వెల్లడి
Published : November 29, 2025 at 8:45 PM IST
IBomma Ravi Piracy Technology Details : ఐబొమ్మ పైరసీ వెబ్సైట్ నిర్వాహకుడు ఇమంది రవి మూడు రోజుల పోలీసు కస్టడీ ముగిసింది. రెండో సారి మూడు రోజుల పాటు రవిని కస్టడీలోకి తీసుకున్న పోలీసులు అతడి నుంచి కీలక సమాచారం సేకరించారు. అనంతరం నాంపల్లి కోర్టులో హాజరు పరిచి చంచల్గూడ జైలుకి తలించారు. కస్టడీలో పైరసీ అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ గురించి పోలీసులకు వివరించిన ఇమంది రవి తాను నిర్వహించిన వెబ్సైట్లపై క్లారిటీ ఇచ్చాడు. ఐబొమ్మ పేరు ఎందుకు పెట్టావు అని అడగగా విశాఖపట్నంలో సినిమాను బొమ్మగా పిలిచేవాళ్లమని పోలీసులకు తెలిపాడు.
ముందు బలపంగా పెట్టాలనుకున్నా : తాను చూపిస్తున్న సినిమా కాబట్టి ఐ-బొమ్మ అని పెట్టినట్లు తెలిపాడు. బొమ్మను ఇంటర్నెట్లో చూపిస్తున్నందుకే ఐబొమ్మ అని పేరు పెట్టానట్లు పేర్కొన్నాడు. మరో వెబ్సైట్ బప్పంకు ఐబొమ్మకి సుప్రీమ్ అనే అర్ధం వచ్చేలా పెట్టినట్లు తెలిపాడు. తాను అప్లోడ్ చేసిన సినిమాలన్నీ దాదాపు టెలిగ్రామ్ నుంచి తీసుకున్నవేనని స్పష్టం చేశాడు. మరికొన్ని సినిమాలు బయటి వ్యక్తుల నుంచి కొనుగోలు చేసినట్లు వెల్లడించాడు. మరో వెబ్సైట్కు బలపం పేరు పెట్టాలని అనుకున్నానని అది డొమైన్లో సాంకేతిక సమస్యతో 'ఎల్' అక్షరం తీసి బప్పంగా మార్చినట్లు చెప్పాడు.