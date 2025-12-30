ETV Bharat / state

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 30, 2025 at 9:51 AM IST

iBOMMA Ravi Case Updates : ఏదైనా దర్జాగా చేయాలి. ఊహించనంత డబ్బు సంపాదించాలి. అడ్డదారి తొక్కైనా సరే లక్ష్యాన్ని సాధించాలి. ఇవీ ఇమంది రవి అలియాస్‌ ఐబొమ్మ రవి బుర్రలోని క్రిమినల్‌ ఆలోచనలు. ఎవరికీ పట్టుబడననే ధీమాతో దేశ, విదేశాలు తిరిగిన రవి తప్పించుకునేందుకు ఆడిన డ్రామాలో హైదరాబాద్‌ సైబర్‌ క్రైం పోలీసులకు చిక్కాడు. కస్టడీలోకి తీసుకుని ప్రశ్నల వర్షం కురిపించిన పోలీసులు రవి నేరకథాచిత్రంలోని కీలకాంశాలు వెలుగులోకి తెచ్చారు.

రూమ్మేట్​ సర్టిఫికెట్స్​తో మొదటి కంపెనీ : పైరసీతో సినిమా పరిశ్రమకు చుక్కలు చూపించిన ఐబొమ్మ రవి విచారణలో అనేక ఆసక్తికర విషయాలు బయటపడ్డాయి. 12 రోజుల కస్టడీ సోమవారానికి ముగియడంతో పోలీసులు రవికి వైద్య పరీక్షలు జరిపి చంచల్‌గూడ జైలుకు తరలించారు. విశాఖలో డిగ్రీ, ముంబయిలో ఎంబీఏ చేసిన ఇమంది రవి 2007లో కంప్యూటర్‌ కోర్సు నేర్చుకునేందుకు హైదరాబాద్‌ అమీర్‌పేట చేరాడు. అమీర్‌పేట్‌లో ప్రహ్లాద్‌, అంజయ్యతో కలిసి ఒకే రూమ్‌లో ఉన్న రవి, అదే సమయంలో ప్రహ్లాద్‌ పదో తరగతి సర్టిఫికేట్‌ సంపాందించాడు. ప్రహ్లాద్‌ కుమార్‌గా పేరు మార్చిన నిందితుడు, అదే ధ్రువపత్రంతో ఐడీ కార్డు, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్‌, పాన్‌ కార్డు, బ్యాంకు ఖాతా సంపాదించాడు.

ఐబొమ్మ రవి బుర్రలోని క్రిమినల్‌ ఆలోచనలు (ETV)

ప్రహ్లాద్‌ కుమార్ పేరుతో వీఆర్​ ఇన్ఫోటెక్‌ కంపెనీని స్థాపించి ఐబొమ్మ డొమైన్ రిజస్టర్‌ చేయించాడు. 2014లో రవి అమీర్‌పేటలో ఉండగా విశాఖలో తనతో పాటు చదివిన కాళీప్రసాద్‌ కలవగా తనతో కలిసి సప్లయర్స్‌ ఇండియా, హాస్పిటల్స్‌ డాట్‌ ఇన్‌ పేరుతో రెండు కంపెనీలు ప్రారంభించాడు. కాళీ అంజయ్య పేరుతోనే ఐడీబీఐ బ్యాంకులో ఖాతా తెరిచాడు. గూగుల్‌లో ప్రకటనలిచ్చి సంస్థలను నడిపేందుకు యత్నించినా నిర్వహణ భారం కావడంతో వదిలేశాడు.

సక్రమంగా నడిపితే లాభం లేదని : వెయ్యికి పైగా వెబ్‌సైట్‌లు తయారు చేసిన అనుభవంతో సక్రమంగా నడిపితే వైబ్‌సైట్లతో లాభం లేదని గ్రహించాడు. అక్రమ కార్యకలాపాలతోనే డొమైన్‌ నుంచి రాబడి ఉంటుందని రవి నిర్ణయించుకున్నాడు. 2019లో ఐబొమ్మ, బప్పం టీవీల డొమైన్‌లు కొనుగోలు చేశాడు. కరోనా లాక్‌డౌన్‌ తరువాత సామాజిక మాధ్యమాల్లో పైరసీ సినిమాలు కొనుగోలు చేసి ఐబొమ్మలో అప్‌లోడ్‌ చేసేవాడని పోలీసులు చెబుతున్నారు. యాప్‌ల వేదికగా పైరసీ సినిమాలు కొనుగోలు చేసి ఐ బొమ్మలో అప్‌లోడ్‌ చేసిన ఇమంది రవి, అంజయ్య పేరుతో ఉన్న బ్యాంకు ఖాతాతో నగదు లావాదేవీలు నిర్వహించాడు. ఓ.ఈ. ఇన్ఫోటెక్‌ పేరుతో 21కి పైగా డొమైన్లు రిజస్ట్రేషన్‌ చేయించాడు. కరేబియన్‌ దీవుల్లోని ఎస్టోనియా దేశంలోని యాడ్‌ క్యాష్, ఏసీఎల్​ స్టెరా ఏజెన్సీల ద్వారా ఆన్‌లైన్‌ గేమింగ్, బెట్టింగ్‌ నిర్వాహకుల నుంచి ఇతడి బ్యాంకు ఖాతాల్లో రూ.కోట్లలో జమయ్యాయి.

పోలీసులకు సవాల్‌ : ఐబొమ్మ కేసులో పాన్‌కార్డు, డ్రైవింగ్‌ లైసెన్స్‌లో రవి ఫొటో, ప్రహ్లాద్‌కుమార్‌ పేరుతో ఉండటం పోలీసులకు సవాల్‌గా మారింది. ఎన్నికల సంఘం, ఆధార్‌ సంస్థల ద్వారా ఆ పేరుతో ఉన్న వ్యక్తుల జాబితా సిద్ధం చేసిన అధికారులు, వారిలో తెలుగు వ్యక్తులు, తండ్రుల పేర్లను పరిశీలించి గుర్తించారు. రవితో కలిసి ఉన్న ఇద్దరి నెంబర్లు సేకరించిన పోలీసులు వారికి సమాచారం అందించినా, వాళ్లు నకిలీదని భావించారు. అనంతరం పోలీసులకు సహకరించిన ప్రహ్లాద్‌ హైదరాబాద్‌ వచ్చి వాంగ్మూలం ఇచ్చాడు. తెలియకుండా తన సర్టిఫికేట్లు దొంగిలించి నకిలీ పత్రాలు సృష్టించినట్లు వెల్లడించారు.

ఆరేళ్లలో రూ.13.5 కోట్లు - 36 దేశాలు చుట్టి : 2019 నుంచి 2025 వరకు ఐబొమ్మ రవి రూ.13.5 కోట్లు సంపాదించాడు. 2020-2023 మధ్య 36 దేశాలు చుట్టిన రవి పబ్‌లు, పార్టీలు, ఖరీదైన హోటళ్లలో బస చేస్తూ విలాసవంతమైన జీవితం గడిపాడు. సంపాదించిన సొమ్ములో రూ.10 కోట్లు విచ్చలవిడిగా ఖర్చు చేయగా, మిగిలిన రూ.3 కోట్లను పోలీసులు ఇప్పటికే ఫ్రీజ్‌ చేశారు. కస్టడీ అనంతరం జైలుకు తరలించే క్రమంలో మీడియా ప్రతినిధులు ఇమంది రవితో మాట్లాడేందుకు యత్నించారు. తాను చేయలేదన్న రవి తాను ఏదైనా ఉంటే కోర్టులో తేల్చుకుంటానని చెప్పారు.

