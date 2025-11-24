'మామా హైదరాబాద్ వచ్చా - మందేద్దాం రా' - ఫ్రెండ్కు మెసేజ్ చేసి దొరికిపోయాడిలా!
నాలుగో రోజు కస్టడీలోనూ రవి తెలివిగా సమాధానాలు - పోలీసులు ఏ సమాచారం అడిగినా దాటవేస్తున్న రవి - ఈ-మెయిల్ ఆధారంగా రవి గుట్టు తెలుసుకున్న పోలీసులు
Published : November 24, 2025 at 12:13 PM IST|
Updated : November 24, 2025 at 12:53 PM IST
iBomma Ravi Police Interrogation : ఐ బొమ్మ రవి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అతడో సంచలనం. సామాజిక మాధ్యమాల్లో ట్రెండ్ సెట్టర్. కొత్త సినిమాల పైరసీలో కింగ్ మేకర్. ఆరేళ్లలో రూ.కోట్లు కూడబెట్టాడు. దేశ, విదేశాల్లో వందలాది మంది ఏజెంట్లను నియమించుకున్నాడు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంపై పట్టుతో పైరసీ సామ్రాజ్యం సృష్టించే ప్రయత్నం చేశాడు. కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులకే పట్టుకోండి చూద్దామంటూ సవాల్ విసిరాడు.
డేటా అంతా విదేశాల్లోనే : తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సంచలనం సృష్టిస్తున్న ఐబొమ్మ పైరసీ నేరగాడు ఇమంది రవి కేసులో ఆసక్తికర విషయాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. మూడు నెలల పాటు ఇతని కదలికలపై నిఘా ఉంచిన నగర సైబర్క్రైమ్ పోలీసులు ఎట్టకేలకు అరెస్టు చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఐబొమ్మ రవిని ఐదు రోజులు కస్టడీలోకి తీసుకొని విచారిస్తున్న పోలీసులకు పొంతన లేని సమాధానాలిస్తూ ముప్పుతిప్పలు పెడుతున్నట్లు సమాచారం. ఆదివారం నాలుగో రోజు విచారణ ముగిసింది. పోలీసులు అన్ని ఆధారాలు ఎదురుగా ఉంచి విదేశాల్లో సర్వర్లు, యూకే, కరేబియన్ దీవుల్లో పని చేస్తున్న సిబ్బంది గురించి అడగ్గా, డేటా అంతా విదేశాల్లో ఉందని సమాధానం దాటవేసినట్లు తెలుస్తోంది.
అతడు పైరసీ సినిమాలతో చేస్తున్న వ్యాపారం ఏదో ఒకరోజు బయటపడుతుందని తెలుసని, కాకపోతే అది ఇంత త్వరగా పట్టబడతానని ఊహించలేదంటూ పోలీసు అధికారులతో చెప్పినట్టు సమాచారం. ఈ నేపథ్యంలోనే ఇమంది రవి పోలీసులకు ఎలా చిక్కాడనేది ఆసక్తిగా మారింది.
గుట్టుచెప్పిన ఈ-మెయిల్? : విశ్వసనీయ సమాచారం ప్రకారం సాంకేతిక పరిజ్ఞానంపై ఎంతటి పట్టున్న మాయగాడైనా ఏదో ఒక ఆధారం వదిలేస్తాడు. ఐబొమ్మ కేసులోనూ సైబర్క్రైమ్ పోలీసులు ఈ-మెయిల్ లింక్ ఆధారంగా నిందితుడి కదలికలను పసిగట్టారు. ఇమంది రవి ఈఆర్ ఇన్ఫోటెక్ కంపెనీ పేరుతో డొమైన్లు కొనుగోలు చేసినట్లు గుర్తించారు. అక్కడ లభించిన ఫోన్ నంబరు ఆధారంగా రవి ఎవరెవరితో మంతనాలు సాగిస్తున్నాడో పోలీసులు విశ్లేషించారు.
ఆ మెసేజ్ పెట్టడంతో పోలీసుల అదుపులో : ఐబొమ్మ రవి ఎక్కువ సమయం విదేశాల్లో గడిపి, అరుదుగా కూకట్పల్లి నివాసానికి వచ్చి, ఒక స్నేహితుడితో కలిసి మద్యం తాగేవాడని తెలిసింది. ఈ-మెయిల్ లింకుల ద్వారా పోలీసులు నగరంలో ఆ మిత్రుడెవరనేది ఆరా తీసి, అతడి ఫోన్ నంబరు సంపాదించారు. ఆ తర్వాత రవి నగరానికి ఎప్పుడొచ్చినా పోలీసులకు సమాచారం వచ్చేలా ఏర్పాట్లు చేసుకున్నారు. ఈ క్రమంలో అతను ఫ్రాన్స్ నుంచి రాగానే 'మామా హైదరాబాద్ వచ్చా' అంటూ మిత్రుడిని కూకట్పల్లిలోని ఇంటికి ఆహ్వానిస్తూ మెసేజ్ పెట్టాడు. ఈ మెసేజ్తో రవి హైదరాబాద్కి వచ్చినట్లు నిర్ధారించుకున్న పోలీసులు వెంటనే వెళ్లి అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
విచారణలో పొంతన లేని సమాధానాలు : పోలీసులు పైరసీ చేసే వారిని గుర్తించే క్రమంలో ఈ వెబ్సైట్పై ఎక్కువగా ఫోకస్ చేశారు. దీంతో ఈ వెబ్సైట్పై ఫోకస్ చేయటం ఆపాలంటూ పోలీసులకు సవాల్ విసిరాడు. ఈ సవాల్ను స్వీకరించిన పోలీసులు అతడిని అదుపులోకి తీసుకుని అరెస్టు చేశారు. అనంతరం నాంపల్లి న్యాయస్థానంలో హాజరుపర్చారు. న్యాయమూర్తి రిమాండ్ విధించడంతో అతడిని చంచల్గూడ జైలుకు తరలించారు. ప్రస్తుతం పోలీసులు ఐదు రోజుల పాటు కస్టడీకి తీసుకుని విచారణ చేస్తున్నారు. గత నాలుగు రోజులుగా సినిమా పైరసీ వ్యవహారంలో ఐబొమ్మ రవి విచారణ కొనసాగుతోంది.
