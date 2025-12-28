ETV Bharat / state

ఐబొమ్మ కేసులో కీలక పరిణామం - అసలు రవి ఎవరో తెలియదని చెప్పిన ప్రహ్లాద్​

ఐబొమ్మ నిర్వాహకుడు ఇమంది రవి కేసులో కీలక పరిణామం - ప్రహ్లాద్‌ అనే వ్యక్తి డాక్యుమెంట్లు అపహరించినట్లు అనుమానం - ప్రహ్లాద్‌ వెల్లేల పేరిట పాన్, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ తీసుకున్న ఇమంది రవి

iBOMMA Ravi Case Latest News
iBOMMA Ravi Case Latest News (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 28, 2025 at 7:04 PM IST

iBOMMA Ravi Case Latest News : ఐబొమ్మ నిర్వాహకుడు ఇమంది రవి కేసులో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ప్రహ్లాద్​ అనే వ్యక్తి డాక్యుమెంట్లు ఇమంది రవి అపహరించినట్లు పోలీసులు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రహ్లాద్​ వెల్లేల పేరిట పాన్, డ్రైవింగ్​ లైసెన్స్​ను రవి తీసుకున్నాడు. ప్రహ్లాద్​ తన రూమ్​మేట్​ అని గతంలో పోలీసులకు అరెస్ట్​ అయినా ఐబొమ్మ నిర్వాహకుడు చెప్పాడు. బెంగళూరు నుంచి ప్రహ్లాద్​ను పిలిపించి పోలీసులు విచారించారు. కస్టడీలో ఉన్న ఇమంది రవి ఎదుటే ప్రహ్లాద్​ను పోలీసులు విచారించారు.

'అసలు తను ఎవరో తనకు తెలియదు. తన పేరుతో రవి పాన్​, లైసెన్స్​ తీసుకున్నట్లు తెలిసి షాక్​కు గురయ్యాను. అని ప్రహ్లాద్​ పోలీసులు విచారణలో తెలిపినట్లు సమాచారం. ప్రస్తుతం బెంగళూరులో ప్రహ్లాద్​ సాఫ్ట్​వేర్​ ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు. దీంతో ప్రహ్లాద్​ డాక్యుమెంట్లు రవి అపహరించినట్లు పోలీసులు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. రేపటితో ఐబొమ్మ నిర్వాహకుడి కస్టడీ ముగియనుంది.

