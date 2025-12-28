ఐబొమ్మ కేసులో కీలక పరిణామం - అసలు రవి ఎవరో తెలియదని చెప్పిన ప్రహ్లాద్
Published : December 28, 2025 at 7:04 PM IST
iBOMMA Ravi Case Latest News : ఐబొమ్మ నిర్వాహకుడు ఇమంది రవి కేసులో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ప్రహ్లాద్ అనే వ్యక్తి డాక్యుమెంట్లు ఇమంది రవి అపహరించినట్లు పోలీసులు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రహ్లాద్ వెల్లేల పేరిట పాన్, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ను రవి తీసుకున్నాడు. ప్రహ్లాద్ తన రూమ్మేట్ అని గతంలో పోలీసులకు అరెస్ట్ అయినా ఐబొమ్మ నిర్వాహకుడు చెప్పాడు. బెంగళూరు నుంచి ప్రహ్లాద్ను పిలిపించి పోలీసులు విచారించారు. కస్టడీలో ఉన్న ఇమంది రవి ఎదుటే ప్రహ్లాద్ను పోలీసులు విచారించారు.
'అసలు తను ఎవరో తనకు తెలియదు. తన పేరుతో రవి పాన్, లైసెన్స్ తీసుకున్నట్లు తెలిసి షాక్కు గురయ్యాను. అని ప్రహ్లాద్ పోలీసులు విచారణలో తెలిపినట్లు సమాచారం. ప్రస్తుతం బెంగళూరులో ప్రహ్లాద్ సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు. దీంతో ప్రహ్లాద్ డాక్యుమెంట్లు రవి అపహరించినట్లు పోలీసులు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. రేపటితో ఐబొమ్మ నిర్వాహకుడి కస్టడీ ముగియనుంది.