ఒక్కడి వల్ల ఐబొమ్మ సాధ్యమైందా? - ఇమంది రవి వెనక ఇంకెంతమంది?
కీలక విషయాలు రాబడుతున్న సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు - యూకే, స్విట్జర్లాండ్, నెదర్లాండ్స్ లింకులపై రెండో రోజూ ప్రశ్నలు - తమిళ వెబ్సైట్ల నుంచే అధిక సినిమాలు కొనుగోలు చేసినట్లు గుర్తింపు
Published : November 22, 2025 at 8:27 AM IST|
Updated : November 22, 2025 at 8:32 AM IST
iBomma Ravi Case Latest Updates : దేశ విదేశాల్లో విలాసవంతమైన జీవితం, భారీగా స్థిరాస్తులు, 100కు పైగా వెబ్సైట్లు, 21 వేల పైరసీ సినిమాలు. ఇదంతా ఒక్కడి వల్ల సాధ్యమవుతుందా? తెర వెనక ఇంకెంత మంది సహకరిస్తున్నారు? ఐబొమ్మ నిర్వాహకుడు రవి నుంచి కీలక వివరాలను రాబట్టేందుకు పోలీసులు ప్రయత్నిస్తున్నారు.
ఇలా మారడానికి కారణాలపై పోలీసుల ఆరా : ఐబొమ్మ నిర్వాహకుడు ఇమంది రవి కేసులో పోలీసుల దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది. రెండో రోజు కస్టడీలో అతడి నుంచి కీలక సమాచారం రాబట్టినట్టు సమాచారం. యూకే, స్విట్జర్లాండ్, నెదర్లాండ్స్ లింకులపై రెండోరోజూ పోలీసులు ప్రశ్నలు సంధించినట్టు తెలిసింది. తమిళ వెబ్సైట్స్ నుంచే అధిక శాతం సినిమాలను రవి కొనుగోలు చేసినట్టు పోలీసులు గుర్తించారు. కరేబియన్ దీవుల్లోని కార్యాలయం సహా యూకేలోని సాంకేతిక నిపుణుల సాయంతో పైరసీ సినిమాల దందా యథేచ్ఛగా సాగించినట్లు అంచనాకు వచ్చారు. మరోవైపు ఇమంది రవి ఇలా మారడానికి కారణాలపై పోలీసులు ఆరా తీస్తున్నారు.
ఐటీ కోర్సులు పూర్తి చేసిన అనుభవంతో : ఎన్నో ఏళ్ల క్రితమే ఇమంది రవి తల్లిదండ్రులు వేరుపడ్డారు. ఎన్నో తంటాలు పడి రవి బీఎస్సీ కంప్యూటర్స్ పూర్తి చేసినట్లు పోలీసుల దర్యాప్తులో తేలింది. ఉద్యోగం కోసం ముంబయి వెళ్లి ఆర్థిక ఇబ్బందులు, అర్ధాకలితో అలమటించిన రోజులను చూశానంటూ పోలీసులతో రవి తన బాధను వెళ్లగక్కినట్టు సమాచారం. ఐటీ కోర్సులు పూర్తి చేసిన అనుభవంతో కంపెనీలు ప్రారంభించినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. ప్రేమించిన యువతిని పెళ్లి చేసుకున్నా, వైవాహిక జీవితంలో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొని విడిపోయినట్లు రవి పోలీసులకు వివరించారు. 8 ఏళ్ల కుమార్తె ఉన్నా నాలుగేళ్లుగా ఒంటరిగా బతుకీడ్చుతున్నాడు.
డబ్బు సంపాదించాలనే లక్ష్యంతో పైరసీ : ప్రతి అడుగులో ఎదురైన చేదు అనుభవాలతో డబ్బు సంపాదించాలనే లక్ష్యంతో ఈ పని చేశానంటూ పోలీసుల ప్రశ్నలకు సమాధానమిచ్చినట్టు సమాచారం. పైరసీదారుల నుంచి సినిమాలు కొనుగోలు చేసినట్టు పోలీసుల దర్యాప్తులో గుర్తించారు. సాఫ్ట్వేర్ సాయంతో వీడియోలను హెచ్డీ క్వాలిటీలోకి మార్చి, ఐబొమ్మ వెబ్సైట్లో అప్లోడ్ చేసినట్లు తెలిసింది. సర్వర్ల నుంచి హ్యాక్ చేసినట్టు పోలీసులకు ఎటువంటి ఆధారాలు లభించలేదని సమాచారం.
అరకొర సమాధానాలతో తప్పించుకునే ప్రయత్నం : అమీర్పేట్లో కంప్యూటర్ కోర్సులు పూర్తి చేసిన రవి, ఆ పరిజ్ఞానంతో ఓటీటీ సర్వర్లను హ్యాక్ చేయగలిగాడా? అనేది చిక్కుముడిగా మారింది. పోలీసుల ప్రశ్నలకు అరకొర సమాధానాలతో తప్పించుకునే ప్రయత్నం చేసినట్టు సమాచారం. యూకేలో ఉన్న బృందాల ద్వారానే వెబ్సైట్ల నిర్వహణ, ఆన్లైన్ లావాదేవీలు నిర్వహిస్తున్నట్టు గుర్తించారు. దాదాపు 35 బ్యాంకు ఖాతాలను క్రిప్టో కరెన్సీ మార్పిడికి ఉపయోగించి, వీటి ద్వారానే ఏజెంట్లకు నగదు బదిలీ చేసినట్లు గుర్తించారు.
ఆనవాళ్లు పసిగట్టకుండా పేరు మార్చి : తన ఆనవాళ్లు పసిగట్టకుండా ప్రహ్లాద్ కుమార్ పేరుతో డ్రైవింగ్ లైసెన్స్, పాన్ కార్డు, బ్యాంకు ఖాతాలు, విదేశీ పౌరసత్వం తీసుకున్నట్టు అంగీకరించినట్టు తెలిసింది. బెట్టింగ్ యాప్స్ ప్రకటనలతో వచ్చిన సొమ్మును పైరసీ సినిమాలు కొనేందుకు వెచ్చించినట్టు వెల్లడించాడు. కరేబియన్ దీవుల్లో ఏర్పాటు చేసిన కార్యాలయంలో 20 మంది ఉద్యోగులు పని చేస్తున్నట్టు రవి చెప్పినట్టు తెలిసింది.
సవాలుగా మారిన పైరసీ వెబ్సైట్లు : పైరసీ సినిమాల వేదికల్లో కేవలం ఐబొమ్మ, బప్పం మాత్రమే పోలీసులు తీసివేశారు. మిగిలిన పైరసీ వెబ్సైట్లను ఎలా తొలగించాలనేది పోలీసులకు సవాల్గా మారింది. తమిళనాడు కేంద్రంగా సుమారు 50కు పైగా పైరసీ వెబ్సైట్లు నడుస్తున్నాయి. బ్యాంకులు, బీమా కంపెనీల వెబ్సైట్ల పేర్లలో అక్షరాలను మార్చి పైరసీ దారులు తమకు అనువుగా మలుచుకున్నారు.
సైబర్ మోసగాళ్లు తమ నేరాలకు ఐబొమ్మ వెబ్సైట్లను పూర్తి స్థాయిలో వేదికగా మలచుకున్నట్టు పోలీసులు అంచనాకు వస్తున్నారు. కస్టడీకి మరో మూడు రోజులు గడువు ఉండటంతో పూర్తిస్థాయి సమాచారం సేకరించగలమని సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఐ-బొమ్మ రవి తొలిరోజు కస్టడీ - బ్యాంక్ లావాదేవీలు, నెట్వర్క్, సోర్స్పై ఆరా
ఐ బొమ్మ రవిని మించిన దళారులు ఇంకెందరో? - నేరస్థులకు వేదికగా మారిన టెలిగ్రామ్ యాప్