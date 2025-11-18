ETV Bharat / state

భార్య హేళనతో ఐబొమ్మ వెబ్​సైట్​ డిజైన్​ - ఇమ్మడి రవి కేసు దర్యాప్తులో కీలక విషయాలు

ఐబొమ్మ నిర్వహకుడు ఇమ్మడి రవి అరెస్టు - 2019 నుంచి ఇప్పటివరకూ 21 వేల సినిమాలు పైరసీ - ధనంతోనే సమాధానం చెప్పాలనే ఆలోచనతో అడ్డదారులు

iBomma Founder Immadi Ravi Case
iBomma Founder Immadi Ravi Case (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 18, 2025 at 7:37 AM IST

3 Min Read
iBomma Founder Immadi Ravi Case : సినిమాల పైరసీ ద్వారా చలనచిత్ర పరిశ్రమకు కోట్ల రూపాయలు నష్టం కలిగించిన కేటుగాడు ఐబొమ్మ నిర్వాహకుడు ఇమ్మడి రవి కేసు విచారణలో కీలక విషయాలు వెలుగు చూస్తున్నాయి. కళాశాల వయసు నుంచి వివాహం వరకు డబ్బే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాడు. ఫైరసీలో మాస్టర్ మైండ్‌గా మారాడు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని విశాఖపట్నంలో మధ్యతరగతి కటుంబంలో పుట్టిన రవి బీఎస్సీ కంప్యూటర్స్ చదివి ఉద్యోగం కోసం ముంబయికి వెళ్లాడు. అక్కడే ఐటీ కంపెనీల్లో పనిచేస్తూ వెబ్ డిజైనింగ్‌లో నైపుణ్యం సాధించాడు. హైదరాబాద్ వచ్చాక రెండు ఐటీ కంపెనీలు ప్రారంభించి 900 వెబ్ సైట్లను రూపొందించాడు.

భార్య హేళనతో ఐబొమ్మ వెబ్​సైట్​ డిజైన్​ - ఇమ్మడి రవి కేసు దర్యాప్తులో కీలక విషయాలు (ETV)

2016లో ఒక యువతిని ప్రేమించి వివాహం చేసుకున్నాడు. ఏడాదిపాటు కలిసి ఉన్న భార్యభర్తలకు ఆ తర్వాత మనస్పర్ధలు వచ్చాయి. డబ్బు సంపాదించడం నీ వల్ల కాదంటూ భార్యతోపాటు అత్త హేళన చేయడం రవి భరించలేకపోయినట్లు పోలీసుల దర్యాప్తులో తేలింది. వెబ్‌ డిజైనర్‌గా తన అనుభవంతో ఐబొమ్మ రూపొందించాడు. కరోనా సమయంలో OTT వేదికలు రెట్టింపు ఛార్జీలు వసూలు చేయటంతో పైరసీ సినిమాల వైపు మొగ్గుచూపాడు. 2019లో టెలిగ్రామ్ యాప్ ద్వారా పైరసీ సినిమాలను కొనుగోలు చేశాడు. వాటిని సాఫ్ట్‌వేర్‌ సాయంతో హెచ్​డీ క్వాలిటీలోకి మార్చి ఐబొమ్మ, బప్పం టీవీ వెబ్‌సైట్‌లో అప్‌లోడ్‌ చేశాడు. కొన్ని నెలలకే బెట్టింగ్ యాప్‌ల నిర్వాహకుల నుంచి ప్రకటనల అవకాశం రావటంతో భారీగా డబ్బు సంపాదించడం ప్రారంభించాడు.

కరేబియన్​ దీవుల్లోని రెండు దేశాల్లో పౌరసత్వం : హ్యాకింగ్‌పై పట్టు పెంచుకొని OTT సర్వర్లను హ్యాక్ చేసి సినిమాలు, వెబ్‌సిరీస్‌లను డౌన్‌లోడ్‌ చేసేవాడు. ఆ సినిమాలను హార్డ్ డిస్కుల్లో భద్రపరిచాడు. 100కు పైగా డొమైన్లను రిజిస్టర్ చేసి వాటిలో 65 వెబ్‌సైట్లను వినియోగంలోకి తెచ్చాడు. డబ్బు సంపాదించినట్లు ఆధారాలు చూపినప్పటికీ భార్య కలసి ఉండేందుకు ఇష్టపడలేదు. 2021లో ఇద్దరూ విడిపోయారు. అప్పటికే కరేబియన్ దీవుల్లోని రెండు దేశాల్లో పౌరసత్వం తీసుకున్నాడు. భార్యతో విడిపోయాక మకాం నెదర్లాండ్స్‌కు మార్చాడు. తాను ఎక్కడున్నా నెదర్లాండ్స్‌ నుంచే వెబ్‌సైట్లను నిర్వహించేలా ఏర్పాట్లు చేసుకున్నాడు.

50 లక్షల మంది డేటా రూ.20 కోట్ల సంపాదన : వెబ్‌సైట్ల ద్వారా 50 లక్షల మంది డేటా సేకరించి సైబర్‌ నేరస్తులు, గేమింగ్‌ ముఠాలకు విక్రయించి రూ.20 కోట్ల సంపాదించాడు. హైదరాబాద్, ముంబయి సహా విదేశాల్లో ఖరీదైన ఇళ్లను కొనుగోలు చేశాడు. తాజాగా సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేయడంతో నెదర్లాండ్స్‌ నుంచే కార్యకలాపాలు నడిపిస్తూ వచ్చాడు. కూకట్‌పల్లిలోని ఫ్లాట్‌ను విక్రయించే బాధ్యత దళారికి అప్పగించినట్లు సమాచారం. దీన్ని విక్రయించగా వచ్చిన సొమ్ముతో విదేశాల్లో స్థిరపడాలని ఆలోచనతో ఉండగా పోలీసులకు చిక్కాడు.

VPNతో తప్పించుకున్న నిందితుడు : నిందితుడు వర్చువల్ ప్రైవేట్‌ నెట్‌వర్క్‌-VPN సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో విదేశాల్లో ఉన్నట్లు భ్రమ కల్పించేవాడు. హైదరాబాద్‌లో తాను ఎక్కడ తిరుగున్నప్పటికీ సింగపూర్‌లో ఉన్నట్లుగా VPN ద్వారా తప్పించుకునేవాడు. ఇటీవల సైబర్‌ క్రైం పొలీసులు కేసు నమోదు చేయడంతో ఆందోళనలో పడ్డాడు. తనను పసిగట్టలేరనే ధీమాతో దమ్ముంటే పట్టుకోమంటూ పోలీసులకు ఐబొమ్మ వెబ్‌సైట్‌ వేదికగా సవాల్ విసిరాడు. తన వద్ద 50 లక్షల మంది డేటా ఉందని అదంతా బయటపెడతానంటూ బెదిరించాడు. ఈ విషయాన్ని తీవ్రంగా పరిగణించిన పోలీసులు దర్యాప్తు ముమ్మరం చేశారు.

నేరం చేసిన ఎవరికైనా శిక్ష తప్పదు : పైరసీ సినిమా వెబ్‌సైట్లను బ్లాక్‌ చేస్తే మరొకటి మార్చేవాడు. నెదర్లాండ్‌, స్విటర్జాండ్‌ల సర్వర్లు ఉపయోగించే వాడు. దాదాపు 5 కోట్ల మంది డేటా సేకరించి సైబర్‌ నేరస్తులకు విక్రయించినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. వీటి ఆధారంగా కేటుగాళ్లు బాధితుల ఫోన్లకు ఏపీకే ఫైల్స్‌ను పంపి బ్యాంకు ఖాతాలో సొమ్ము కొల్లగొట్టాడు. బెట్టింగ్‌ యాప్‌ల ప్రకటనలతో కోట్లు సంపాదించినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. డొమైన్‌ రిజిస్ట్రేషన్‌ సర్వర్ల ఆధారంగా దాదాపు 3 నెలల పాటు శ్రమించి దీని వెనుక ఉన్న ఇమ్మడి రవిని అరెస్టు చేశారు. నేరం చేసిన ఎవరికైనా శిక్ష తప్పదని ఇమ్మడి రవి అరెస్ట్‌తో హైదరాబాద్‌ పోలీసులు నిరూపించారు.

