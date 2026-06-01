ఎంత తిన్నా బరువు పెరగడం లేదా? - అయితే ఈ వ్యాధి కావొచ్చు! - లక్షణాలు ఉన్నాయేమో ఓసారి చెక్​ చేసుకోండి

బాధితుల్లో 20 నుంచి 40 ఏళ్ల వారే అధికం - పలు కారణాలతో నగరంలో పెరుగుతున్న ఐబీడీ కేసులు - ప్రాసెస్డ్​ ఫుడ్​ ఎక్కువగా తినడంతో మూడు రెట్లు హైపర్​ టెన్షన్​

By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 1, 2026 at 2:23 PM IST

IBD Cases Rises in Hyderabad : సరిగా తినకపోతే బరువు పెరగడం కష్టమని తెలుసు. కానీ బాగా తింటున్నా బరువు పెరగకపోతే అది కచ్చితంగా సమస్యే. పేగుల్లో పూత వ్యాధి ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి సమస్య ఎదురవుతుంది. ఇలాంటప్పుడు ఎంతగా తింటున్నా మనకు ఒంట పట్టదు. అస్తమానం పొట్టలో నొప్పి, తరచూ విరోచనాలు వేధిస్తుంటాయి. తిన్న వెంటనే మల విసర్జనకు వెళ్లాల్సి వస్తుంటుంది. పేగు పూత వ్యాధులనే వాడుక భాషలో ఐబీడీ (ఇన్​ఫ్లమేటరీ బవెల్​ డిసీజ్) అని పిలుస్తారు.

ప్రస్తుతం మారుతున్న ఆహారపు అలవాట్లు, శారీరక శ్రమ తగ్గిపోవడం, వృత్తిపరమైన ఒత్తిడి, అధిక యాంటీ బయాటిక్స్​ వినియోగం, పర్యావరణ కాలుష్యం తదితర కారణాలతో హైదరాబాద్​లో ఐబీడీ కేసులు పెరుగుతున్నాయి. ఇందుల్లో ఎక్కువ శాతం 20-40 ఏళ్ల వయసు వారే ఉంటున్నారని గ్యాస్ట్రో ఎంటరాలజిస్టు డా.కృష్ణగోపాల్​ బండారి పేర్కొన్నారు. జాతీయ పోషకాహారం సంస్థ అధ్యయనం ప్రకారం నగరంలో ఉన్న యువతలో అల్ట్రా, ప్రాసెస్డ్​ ఫుడ్​ ఎక్కువగా తినడం వల్ల హైపర్​టెన్షన్​ ముప్పు మూడింతలు పెరిగింది. ఈ అలవాట్లు ఐబీడీకి ప్రధాన కారణమని వైద్యులు పేర్కొంటున్నారు.

  • ఇంజినీరింగ్​ చదువుతున్న యువకుడు కొన్ని రోజులుగా నీళ్ల విరేచనాలు, కడుపు నొప్పి, మలంలో రక్తం వంటి సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు. నీరసం, బరువు తగ్గడం, నిస్సత్తువ పెరగడంతో వైద్యులను సంప్రదించగా పరీక్షల ద్వారా ఇన్​ఫ్లమేటరీ బవెల్​ డిసీజ్ (ఐబీడీ)​గా గుర్తించారు. ఇలా అవ్వడానికి ప్రధాన కారణం జంక్​ ఫుడ్​ తినడం, వ్యాయామం లేకపోవడం, ఒత్తిడి వంటివని గుర్తించారు.
  • హైదరాబాద్​లో ఉన్న కార్పొరేట్​ ఆసుపత్రికి ప్రతి నెలా 7-8 కొత్తగా ఐబీడీ కేసులు నమోదవుతున్నాయి. సకాలంలో చికిత్స తీసుకోకపోతే జీవన నాణ్యత తీవ్రంగా దెబ్బ తింటుందని, అంతర్గత రక్తస్రావం, పోషకాహార లోపం, పేగుల్లో ఇబ్బంది, ఫిస్టులాలు, తీవ్రమైన డీహైడ్రేషన్​, క్యాన్సర్​ ప్రమాదం ఉంటుందని వైద్యులు చెబుతున్నారు.

ప్రధాన లక్షణాలు :

  • తరచూ నీళ్ల విరేచనాలు
  • మలంలో రక్తం
  • కడుపులో నొప్పి
  • బరువు తగ్గడం
  • నీరసం
  • జ్వరం
  • కీళ్ల నొప్పులు
  • ఆకలి లేకపోవడం
  • చర్మంపై దద్దుర్లు, పుండ్లు
  • నోట్లో పుండ్లు
  • పిల్లల్లో ఎదుగుదల ఆగిపోవడం

ఇలా నియంత్రించండి : ఐబీడీకి శాశ్వతమైన చికిత్స లేకపోవడంతో వ్యక్తిగత క్రమశిక్షణ ద్వారా వ్యాధిని నియంత్రణలో పెట్టుకోవచ్చు. అది ఎలా అంటే ఇంటి ఆహారానికి ప్రాధాన్యం ఇస్తూ, బయటి ఆహారాన్ని దూరం పెట్టాలి. జంక్​ ఫుడ్​, మద్యపానం, ధూమపానానికి పూర్తిగా దూరంగా ఉండాలి. భోజనంలో కూరగాయలు, పండ్లు, తృణ ధాన్యాలు తదితర పీచు ఎక్కువగా ఉండే వాటికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి.

ప్రస్తుతం బయోలాజిక్​ థెరఫీలు, టార్గెటెడ్​ ఇమ్యునోథెరపీ వంటి చికిత్సలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. వ్యక్తిగత పోషకాహార మార్గదర్శకాల ద్వారా ఎక్కువ మంది రోగులు సాధారణ జీవితాన్ని కొనసాగించవచ్చు. అలాగే ఒత్తిడికి దూరంగా ఉండటం, తగినంత నిద్ర, రోజూ 45 నిమిషాలు వ్యాయామం క్రమం తప్పకుండా వైద్య పరీక్షల ద్వారా వ్యాధి తీవ్రత గణనీయంగా తగ్గించుకోవచ్చు.

ఐబీడీ సమస్య మూడు స్టేజీలలో :

  • మొదటి స్టేజీలో ఆహారం అలవాట్లు మార్చుకుంటే సరిపోతుంది.
  • రెండో స్టేజీలో అయితే దీనికి చికిత్స చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది.
  • మూడో స్టేజీలో క్యాన్సర్​తో ప్రాణాలు పోయే అవకాశం ఉందని వైద్యులు చెబుతున్నారు.

ఇలా చేస్తే తగ్గే ఛాన్స్ : విరోచనాలు, రక్త విరోచనాలు, కడుపునొప్పి ఎక్కువగా రావడం, చిక్కిపోవడం ఇవన్నీ వ్యాధి లక్షణాలు. ట్రీట్​మెంట్​ పరంగా చూస్తే అల్సరేటివ్ కొలైటిస్, క్రోన్స్​కు ఒకే రకమైన వైద్యం ఉంటుంది. అల్సరేటివ్ కొలైటిస్​కు ఏ మందులూ పనిచేయనప్పుడు పెద్ద పేగు పూర్తిగా తొలగించాల్సి ఉంటుంది. చిన్నపేగును పౌచ్​లాగా మార్చడం లాంటివి చేస్తే ప్రాక్టికల్​గా సమస్య నయమవుతుంది.

