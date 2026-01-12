రాష్ట్రంలో 14 మంది ఐఏఎస్ అధికారుల బదిలీలు, పోస్టింగ్లు
14 మంది ఐఏఎస్ అధికారులను బదిలీ చేస్తూ ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులు - వైద్య ఆరోగ్య శాఖ జాయింట్ సెక్రటరీగా రోణంకి గోపాలకృష్ణ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 12, 2026 at 3:25 PM IST
IAS Officers Transfers in AP: రాష్ట్రంలో 14 మంది ఐఎఎస్ అధికారుల బదిలీలు, పోస్టింగ్లు చేస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేసింది. పలు జిల్లాల జాయింట్ కలెక్టర్లను బదిలీ చేసి వారి స్థానంలో మరొకరికి బాధ్యతలు అప్పగించింది. బదిలీ చేసిన వారిని పలు విభాగాల్లో నియమిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
ఏపీలో పలువురు ఐఏఎస్ అధికారులను ప్రభుత్వం బదిలీ చేసింది. అందులో భాగంగా 14 మంది ఐఏఎస్ అధికారుల బదిలీలు, పోస్టింగ్లను నిర్ణయించింది. మార్కాపురం జాయింట్ కలెక్టర్గా పి. శ్రీనివాసులు, వైద్య ఆరోగ్య శాఖ జాయింట్ సెక్రటరీగా రోణంకి గోపాలకృష్ణలు నియమితులయ్యారు.
పౌర సరఫరాల శాఖ డైరెక్టర్గా శ్రీవాస్ నుపుర్ అజయ్కుమార్, ప్రకాశం జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్గా కల్పన కుమారి, గుంటూరు మున్సిపల్ కమిషనర్గా కతవాటె మయూర్ అశోక్, తిరుపతి జేసీ, తుడా వైస్ ఛైర్మన్గా ఆర్. గోవిందరావు, కడప జాయింట్ కలెక్టర్గా నిధి మీనాలు నియమితులయ్యారు. కడప జేసీగా నియమితులైన నిధి మీనా కడప జిల్లా ఎస్పీ నచికేత్ విశ్వనాథ్ భార్య కావడం విశేషం.
ఇక అనంతపురం జాయింట్ కలెక్టర్గా సి. విష్ణుచరణ్, అనకాపల్లి జాయింట్ కలెక్టర్గా మల్లవరపు సూర్యతేజ, చిత్తూరు జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్గా ఆదర్శ్ రాజేంద్రన్, గిరిజన కోఆపరేటివ్ కార్పొరేషన్ ఎండీగా ఎస్.ఎస్. శోబిక, విశాఖ జాయింట్ కలెక్టర్గా గొబ్బిళ్ల విద్యాధరి, అన్నమయ్య జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్గా శివ్ నారాయణ్ శర్మ, పల్నాడు జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్గా వి. సంజనా సింహాలను నియమిస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులను జారీ చేసింది. బదిలీలు, నియామకాలకు సంబంధించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి కె. విజయానంద్ ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
