బెంగళూరు పబ్ వివాదం - ఐఏఎస్ వికాస్ మర్మత్ బదిలీ
IAS Officer Vikas Marmat Transferred: కుప్పం ప్రాంతీయ అభివృద్ధి సంస్థ సంచాలకుడు, ఐఏఎస్ అధికారి వికాస్ మర్మత్ను ప్రభుత్వం బదిలీ చేసింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 1:35 PM IST
IAS Officer Vikas Marmat Transferred : కుప్పం ప్రాంతీయ అభివృద్ధి సంస్థ సంచాలకుడు, ఐఏఎస్ అధికారి వికాస్ మర్మత్ను ప్రభుత్వం బదిలీ చేసింది. బెంగళూరు పబ్ వివాదం నేపథ్యంలో ఆయన్ను సాధారణ పరిపాలన శాఖకు రిపోర్టు చేయాలని ఆదేశించింది.
అసలేం జరిగిందంటే?
వికాస్ మర్మత్ ఇటీవల తన స్నేహితులతో కలిసి బెంగళూరులోని కబ్బన్ పార్క్ పోలీసు స్టేషన్ పరిధిలో ఉన్న ఓ పబ్కు వెళ్లారు. ఈ నెల 9వ తేదీ అర్ధరాత్రి బెంగళూరు రెసిడెన్సీ రోడ్డులోని బార్ అండ్ రెస్టారెంట్లో సీసీబీ పోలీసులు తనిఖీలు నిర్వహించారు. పబ్ మూసివేత సమయం దాటినా వారు అక్కడి నుంచి కదల్లేదు. తనిఖీలకు వచ్చిన పోలీసు అధికారులు పబ్లో ఉన్నవారిని ప్రశ్నించారు. కస్టమర్ల వయసును నిర్ధారించేందుకు గుర్తింపు కార్డులను పరిశీలిస్తుండగా వికాస్ మర్మత్ పోలీసులతో వాగ్వాదానికి దిగారు.
దీంతో తాను ఐఏఎస్ అధికారినని వికాస్ దురుసుగా సమాధానం ఇవ్వడంతో పోలీసులు ఐడీ కార్డు చూపించాలని అడిగారు. దీంతో ఆగ్రహానికి గురైన ఆయన పోలీసులతో దురుసుగా ప్రవర్తించడంతోపాటు, వారిపై చేయి చేసుకున్నట్లు ఫిర్యాదు అందింది. పోలీసులను అసభ్య పదజాలంతో దూషించి, బెదిరింపులకు పాల్పడినట్లు పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.
ఐదుగురిపై కేసు నమోదు: విధుల్లో ఉన్న పోలీసులపై దాడి చేసిన ఘటనకు సంబంధించి ఇన్స్పెక్టర్ అరుణ్ సాలుంకే ఫిర్యాదు మేరకు కబ్బన్ పార్క్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఐఏఎస్ అధికారి వికాస్ మర్మత్తోపాటు అభయ్, ఉదయ్ సింగ్, నితీష్, రోషన్లపై క్రిమినల్ కేసు నమోదు చేశారు.
సీఎం చంద్రబాబు ఆగ్రహం: ఈ ఘటనపై సీఎం చంద్రబాబు తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. బాధ్యతాయుతమైన పదవిలో ఉన్న అధికారి ప్రభుత్వ నిబంధనలకు విరుద్ధంగా వ్యవహరించడంపై సీరియస్ అయ్యారు. ఘటనకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను సేకరించి, సమగ్ర విచారణ జరపాలని ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శిని ఆదేశించారు. తక్షణమే పూర్తి నివేదిక సమర్పించాలని స్పష్టం చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో వికాస్ మర్మత్ను బదిలీ చేసి సాధారణ పరిపాలన శాఖకు రిపోర్టు చేయాలని ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
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